El sueño de David Benavidez es convertirse en campeón mundial de cinco divisiones diferentes. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

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David Benavidez confesó cuál es el sueño en su carrera boxística y destacó que aún puede hacer mucha historia en el pugilismo.

El Monstruo Mexicano, campeón unificado de la OMB y la AMB en peso crucero, se mostró satisfecho con sus 13 años de trayectoria como profesional y los títulos mundiales en tres divisiones que ha conseguido.

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David Benavidez tendrá que decidir en qué división quiere seguir compitiendo, si en las 175 o en las 200 libras (REUTERS)

El sueño de David Benavidez es convertirse en campeón mundial de cinco divisiones diferentes. Tras coronarse en súper medio, semipesado y crucero, el Bandera Roja apuntó a los cinturones del peso bridger y pesado.

En diálogo con ESPN KnockOut, Benavidez afirmó que esos dos límites son sus próximos objetivos dentro de su trayectoria.

“La verdad lo que me emociona mucho también y me hace feliz porque puedo hacer mucha historia, no solamente es el peso pesado, después del crucero (ganar) el bridger y el pesado. Soy campeón en tres divisiones, ahorita tengo oportunidad para ser campeón en cinco divisiones, ese es el sueño que yo tengo ahorita y haciendo eso sé que mi lugar en el boxeo se va a quedar porque es algo muy difícil de cumplir. Me siento muy motivado para eso y ese es el sueño que tengo ahorita, antes que me retire quiero ser campeón en 5 divisiones”. David Benavidez

David Benavidez rumbo a la primera defensa de sus dos títulos cruceros

David Benavídez defenderá sus títulos de peso crucero ante el polaco Michał Cieślak el próximo sábado 5 de diciembre de 2026 en Phoenix, Arizona. El combate tendrá en juego campeonatos mundiales de la división de las 200 libras, entre ellos los de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

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La pelea marcará un nuevo paso de Benavídez fuera de las categorías en las que construyó buena parte de su carrera. El estadounidense buscará imponerse en una división superior y sumar cinturones mundiales en el peso crucero.

David Benavidez se prepara pelear contra Gilberto "Zurdo" Ramírez (REUTERS)

El programa también contará con una pelea coestelar a 12 asaltos en peso mediano entre Vergil Ortiz Jr., invicto con 24 triunfos y 22 nocauts, y Keith Thurman, cuyo registro es de 31 victorias, dos derrotas y 23 definiciones antes del límite.

La cartelera en Phoenix incluirá además la presentación de Emiliano Vargas, que disputará una pelea a 10 rounds. El púgil llega con una foja de 18 victorias, de las cuales 15 fueron por nocaut.

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Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 David Benavidez celebrates after winning his fight against Anthony Yarde by way of technical knockout REUTERS/Hamad I Mohammed

Benavídez apunta a otros campeones para 2027

Tras el compromiso de diciembre, Benavídez proyecta una agenda con nombres de primer nivel para 2027. Su objetivo declarado es avanzar hacia la conquista de títulos en cinco divisiones.

Jai Opetaia aparece como una de las opciones para mayo. El australiano es uno de los nombres contemplados para una eventual continuidad en el peso crucero.

Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 David Benavidez during his ring walk before his fight against Anthony Yarde REUTERS/Hamad I Mohammed

El plan también incluye posibles cruces con Oleksandr Usyk y Artur Beterbiev. Ambos rivales representarían desafíos en divisiones distintas y pondrían a prueba la proyección de Benavídez más allá de su pelea ante Cieślak.

La contienda de Phoenix será, por lo tanto, el punto de partida de esa búsqueda. Una victoria le permitiría sostener el camino hacia los enfrentamientos que mencionó para el año siguiente.

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