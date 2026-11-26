Exintegrante de la Guardia Nacional muere baleado dentro de un auto deportivo en Veracruz. RRSS

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Un exintegrante de la Guardia Nacional fue asesinado a balazos la noche del martes 24 de noviembre en el municipio de Hueyapan de Ocampo, al sur de Veracruz. La víctima viajaba a bordo de un Chevrolet Camaro cuando fue interceptada por un grupo armado.

El hombre fue identificado como Edy de Jesús Hernández Cruz, de 30 años, conocido en la zona como “La Planchita”. La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el hecho un día después, el miércoles 25 de noviembre, y abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso calificado.

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El ataque armado en Hueyapan de Ocampo

El crimen ocurrió sobre la calle Independencia, en la colonia Benito Juárez, perteneciente a la localidad de Juan Díaz Covarrubias, dentro del municipio de Hueyapan de Ocampo. Hernández Cruz conducía un automóvil deportivo Chevrolet Camaro de color rojo cuando fue sorprendido por sujetos armados.

De acuerdo con la información disponible, los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra el conductor. Elementos policiacos que arribaron al lugar localizaron el cuerpo con múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego, sin signos vitales.

Exintegrante de la Guardia Nacional muere baleado dentro de un auto deportivo en Veracruz. RRSS

Tras el ataque, la zona fue acordonada para permitir las diligencias ministeriales y el levantamiento de indicios. El vehículo en el que se encontraba la víctima quedó a disposición de la autoridad que investiga el caso.

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Investigación de la Fiscalía General del Estado

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias periciales en el lugar de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos de ley correspondientes.

La dependencia informó que mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio e identificar a los presuntos responsables. Hasta el momento, el móvil del ataque no ha sido precisado.

Por su parte, elementos de la Policía Ministerial (PM) iniciaron las pesquisas por el homicidio de Hernández Cruz. Según se informó, los responsables continúan prófugos y no se ha reportado ninguna detención relacionada con el caso.

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Minutos después del ataque, grupos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) instrumentaron un operativo de búsqueda en la zona para intentar localizar a los agresores, sin resultados hasta el momento.

Vínculo con la Guardia Nacional

Tras la identificación de la víctima, trascendió que Hernández Cruz había pertenecido anteriormente a las filas de la Guardia Nacional (GN). Sin embargo, no se han precisado las circunstancias en las que dejó la corporación.

Exintegrante de la Guardia Nacional muere baleado dentro de un auto deportivo en Veracruz. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Tampoco existe, por el momento, información oficial que confirme que su paso previo por la Guardia Nacional esté relacionado con el móvil del homicidio. Las autoridades no han establecido ninguna línea de investigación pública al respecto.

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Violencia en el sur de Veracruz

El homicidio de Hernández Cruz se registró en un contexto de hechos violentos recientes en distintos municipios del sur de Veracruz. En los últimos días también se reportaron ataques armados en Acayucan y en Coatzacoalcos.

Entre esos episodios se encuentra el homicidio de un joven durante una fiesta de XV años, además de otros delitos de alto impacto registrados en colonias de la ciudad portuaria de Coatzacoalcos. Las autoridades no han establecido, de forma oficial, ninguna relación entre estos hechos y el ocurrido en Hueyapan de Ocampo.

Se han registrado al menos 51 víctimas de homicidio en Coatzacoalcos durante 2026, frente a 48 registradas en todo el año 2025. La cifra refleja la persistencia de hechos violentos en la región, que mantiene bajo atención la situación de seguridad pública del sur del estado.

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Otro elemento de la Guardia Nacional asesinado en Oaxaca

La violencia contra integrantes de la Guardia Nacional no se limita a Veracruz. En el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, un elemento activo de la corporación, identificado como Érick Antonio R., de 26 años, fue asesinado a balazos el pasado lunes, presuntamente durante un asalto en carretera.

El ataque ocurrió en el tramo que comunica a Santiago Laollaga con la comunidad de La Reforma, en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec. Según reportes policiacos, el efectivo fue interceptado y atacado con disparos de arma de fuego a la altura del paraje conocido como “Tres Cruces”.

Érick Antonio R., miembro activo de la GN de 26 años, fue asesinado a balazos el pasado lunes también en carretera. RRSS

De acuerdo con sus familiares, Érick Antonio estaba asignado a la Guardia Nacional en Coatzacoalcos, Veracruz, y había viajado a Oaxaca para visitar a sus seres queridos en La Reforma cuando fue atacado.

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El hecho se registró en una zona donde habitantes de la región Mixe-Zapoteca ya habían denunciado una serie de asaltos recientes en las carreteras que conectan a sus comunidades. Los pobladores exigieron a las autoridades municipales, estatales y federales reforzar la vigilancia y agilizar la reparación de la carpeta asfáltica, y señalaron que los patrullajes de la Guardia Nacional en la zona son ocasionales.