Alejandra Guzmán confiesa que llegó a “desayunar” cocaína para tener una vida de rockstar: “Era muy normal”

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Alejandra Guzmán recuerda que llegó a “desayunar” cocaína durante una etapa de excesos ligada a la vida de rockstar.

La cantante habló de ese periodo en una entrevista para el pódcast de Los 40 México, difundida en redes sociales este sábado 14 de noviembre de 2026, al explicar que el consumo de sustancias parecía habitual en su entorno y que ahora agradece mantenerse con vida y cuidar su salud.

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La intérprete de “Eternamente bella” señaló que, con el paso del tiempo, identificó a personas que no eran sus amigos y que dejó atrás dinámicas que entonces consideraba normales. Durante la conversación, contrastó esa época con los hábitos que hoy predominan entre artistas jóvenes, como el ejercicio y el cuidado físico.

La famosa hija de Silvia Pinal habló de su pasado mientras reflexionaba sobre las consecuencias que el consumo y los excesos pueden dejar en la salud, la voz y las finanzas de quienes trabajan en la música. “Agradezco estar viva. Estar bien”, dijo durante la charla con Los 40 México.

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Alejandra Guzmán describe los excesos de su etapa como rockstar

La cantante recordó que vivió una etapa marcada por fiestas, desvelos y consumo de sustancias. Al hablar de la frase “party like a rockstar”, sostuvo que esa idea suele emplearse sin conocer las consecuencias que puede tener llevar ese estilo de vida al límite.

“Pues yo sí viví como rockstar”, dijo Alejandra Guzmán. La artista explicó que hubo momentos en los que tuvo que cancelar compromisos porque ya no podía continuar con el ritmo que llevaba.

También relató que, durante esos años, comenzó a reconocer que algunas personas de su círculo no estaban cerca por afecto. “De repente sí dices: ‘Híjole, estos amigos no son mis amigos’”, expresó.

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Alejandra Guzmán describe los excesos de su etapa como rockstar FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

En la conversación, la conductora planteó que las nuevas generaciones de artistas suelen priorizar el gimnasio, la alimentación y el cuidado personal. Guzmán coincidió con esa observación y recordó que antes existía una mayor tolerancia a los excesos dentro de ciertos ambientes nocturnos.

“Antes era muy normal. Antes era como de: ‘Pásale’”, dijo la cantante. Luego, entre risas, afirmó que en esa época todo parecía importar menos y que el comportamiento de su grupo estaba marcado por la desmesura.

“La Reina de Corazones” recuerda el consumo de cocaína como parte de ese entorno

El momento más directo de la charla ocurrió cuando la entrevista abordó la idea de “desayunar” después de una noche de fiesta. La referencia fue vinculada al consumo de cocaína, una sustancia que Guzmán ha reconocido haber usado durante su etapa de mayor exposición y actividad profesional.

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El conductor ironizó sobre la hora y el supuesto desayuno de madrugada. La cantante siguió la broma al mencionar unos cereales y después describió ese ambiente como un espacio lleno de personas que vivían sin medir las consecuencias.

“Pero sí era, era normal, era puro loco”, señaló. La cantante agregó que entonces se reunía “lo mejor de lo peor”, una frase con la que describió el tipo de compañías y prácticas que rodeaban aquellas fiestas.

La hemana de Sylvia Pasquel no presentó esos recuerdos como una defensa de los excesos. Al contrario, afirmó que ahora puede mirar esa etapa con distancia, aunque reconoció que entonces la percibía como una forma de vivir ligada al espectáculo y la fama.

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Alejandra Guzmán reconoce que el alcohol apareció desde los 14 años

Alejandra Guzmán reconoce que el alcohol apareció desde los 14 años (IG: laguzmanmx)

La cantante ha hablado en distintas ocasiones sobre sus primeros acercamientos al alcohol y otras sustancias. Según su propio relato, probó tequila por primera vez a los 14 años.

A los 17 años tuvo su primer contacto con la marihuana durante una estancia en Acapulco, cuando estaba con un novio. Ha contado que al principio no sintió un efecto inmediato, aunque después notó cambios físicos, como ojos rojos y aumento del apetito.

Con la llegada de la fama y el dinero, el acceso a drogas se volvió más fácil. Guzmán ha explicado que en ciertos círculos las sustancias eran ofrecidas de forma constante y que esa disponibilidad influyó en el aumento de su consumo.

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La cantante ha reconocido que llegó a consumir cocaína y que pasó hasta tres días sin dormir. Esos periodos de desvelo y consumo ocurrieron mientras sostenía una carrera artística con presentaciones, grabaciones y actividades públicas.

La rehabilitación y los límites en su carrera musical

Alejandra Guzmán ha dicho que a los 28 años reconoció por primera vez que tenía alcoholismo. Con el tiempo, identificó que las adicciones pueden estar relacionadas con vacíos emocionales, soledad, ansiedad y problemas personales que no se atienden a tiempo.

La artista decidió buscar ayuda profesional e ingresó por voluntad propia a un centro de rehabilitación durante un mes. Ha señalado que ese proceso incluyó terapia psicológica y una revisión de los hábitos que mantenía fuera y dentro de los escenarios.

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También ha expresado reservas sobre tratamientos como la colocación de un chip para evitar el consumo de alcohol. Su postura ha sido que la recuperación requiere atención psicológica, decisiones personales y límites sostenidos en la vida cotidiana.

Entre esos cambios, Guzmán ha mencionado que dejó de consumir antes de subir al escenario, en especial durante sus presentaciones en palenques. La cantante relaciona esa decisión con el cuidado de su voz y con la necesidad de sostener su trabajo sin repetir los patrones de años anteriores.

Durante la entrevista con Los 40 México, Guzmán recordó que algunos artistas terminan con daños en la voz, sin recursos económicos o sin posibilidades de recuperarse. “Entonces sí hay que, pues pensar en todo”, afirmó.

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