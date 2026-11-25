Un frasco de aceite de almendras dulces y un recipiente azul con crema reposan sobre una superficie de madera junto al lavabo de un cuarto de baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Para muchos puede no ser algo cotidiano; sin embargo, existen personas que suelen tener problemas de piel seca que pueden causar incomodidad e inseguridades.

Para ellos, y también para quienes busquen obtener hidratación y protección para la piel sin gastar grandes sumas de dinero la llamada crema azul resulta la opción ideal.

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Y es que este producto suele ser el secreto mejor guardado de las mujeres de otras generaciones, antes de la existencia de la gran gama de productos para la piel que muchas veces no brindan los resultados esperados.

Es por eso que siempre es bueno volver a los viejos tips de cuidado de la piel y una vez más aquí te decimos cómo potencializar los beneficios de tu crema de confianza.

Una persona aplica un bálsamo hidratante en el antebrazo junto a manteca de karité, aceite de coco, almendras y cápsulas de vitamina E. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios para la piel que puedes obtener mezclar tu crema azul con aceite de almendras

Mezclar la llamada crema azul con aceite de almendras puede dar una sensación de piel más suave.

Entre los beneficios que pueden obtener de esta combinación, destacan los siguientes:

Mayor hidratación: la crema forma una barrera que retiene humedad, mientras el aceite aporta emoliencia. Puede disminuir la sensación de tirantez y descamación.

Piel más suave: puede mejorar temporalmente la textura de codos, rodillas, manos, piernas y talones resecos.

Protección contra la pérdida de agua: aplicada después del baño, sobre piel ligeramente húmeda, ayuda a conservar la humedad durante más tiempo.

Mejor aspecto de áreas opacas por resequedad: al hidratar la capa superficial, la piel puede verse menos ceniza y con una apariencia más uniforme. No es un tratamiento para manchas.

Apoyo para masajes: deja más deslizamiento y puede ser útil para masaje corporal, especialmente en zonas secas.

Una mujer en bata gris aplica crema hidratante de un envase azul sobre su brazo en el interior de un cuarto de baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo mezclar la crema azul con aceite de almendras para obtener sus beneficios sin dañar la piel

Para reducir el riesgo de irritación, no prepares un frasco grande con la mezcla. Es mejor combinarla en la palma de la mano cada vez que la vayas a usar.

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Cómo hacerlo

Lava y seca tus manos. Después del baño, deja la piel ligeramente húmeda, no mojada. Coloca una porción de crema Nivea del tamaño de una moneda pequeña. Añade 1 a 2 gotas de aceite de almendras dulces. Mézclalos con las yemas de los dedos y aplícalos en cuerpo: piernas, brazos, codos, rodillas, manos o talones. Masajea con suavidad hasta que se absorba.

Si tu piel es muy seca, puedes aumentar a 3 gotas de aceite por aplicación. Si queda grasosa, baja a una gota o usa sólo la crema.

Una infografía de Infobae detalla las instrucciones de aplicación y las proporciones necesarias para combinar crema clásica con gotas de aceite de almendras en el cuidado corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde sí y dónde no usarla

Puede funcionar mejor en:

Talones agrietados o resecos.

Codos y rodillas ásperos.

Piernas resecas.

Manos expuestas a lavados frecuentes.

Evita usarla en:

Cara, sobre todo si tienes acné, poros obstruidos o piel muy grasa.

Heridas, quemaduras, raspones o piel recién depilada.

Zonas con dermatitis activa, irritación, ronchas o infección.

Contorno de ojos y labios.

Prueba antes de aplicarla

Aplica una pequeña cantidad de la mezcla en el antebrazo o detrás de la oreja durante varios días. Si aparece comezón, ardor, enrojecimiento, granitos o inflamación, deja de usarla.

Esto importa más si tienes alergia a almendras o a otros frutos de cáscara, o si tu piel reacciona a productos con fragancia. Para piel con eczema o resequedad persistente, suele recomendarse un hidratante sin fragancia.

Para que sea más segura

Usa aceite de almendras dulces cosmético , no aceites esenciales ni extractos perfumados.

No añadas azúcar, sal, café ni almendras molidas: la fricción puede irritar la piel.

Conserva el aceite cerrado, en un sitio fresco y sin luz directa.

Si tienes piel sensible, empieza sólo con crema Nivea o cambia a una crema sin fragancia.

Si notas resequedad intensa, grietas dolorosas o sarpullido que no mejora, consulta a un dermatólogo.

Frasco con aceite de almendras sobre fondo neutro, ideal para cuidado de la piel y el cabello. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación puede suavizar e hidratar la piel, pero no elimina estrías, cicatrices, celulitis ni manchas.