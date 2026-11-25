Helen "N" fue detenida por elementos de la fiscalía capitalina. Crédito: FGJCDMX

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) capturó a una mujer identificada como Helen “N” este martes 24 de noviembre, señalada como la tercera implicada en el esquema de fraude relacionado con el examen en línea de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La captura se ejecutó en la alcaldía Gustavo A. Madero, con el respaldo de una orden emitida por un juez de control por la posible participación en el delito de fraude genérico. Una vez en manos de las autoridades, fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, donde comparecerá y le será imputado el delito.

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De acuerdo con la investigación, Helen “N” respondió exámenes en lugar de los aspirantes y almacenó fotografías de los reactivos de las evaluaciones. El esquema operó durante mayo y junio de 2026, con el uso de instalaciones y equipos de cómputo de la academia “Más Preparación”, que ofrecía el servicio a cambio de pagos a los interesados en ingresar a la universidad.

El señalamiento de la UNAM y el análisis de la PDI llevaron a la captura

La orden de aprehensión contra Helen “N” se sustentó en el señalamiento del representante legal de la UNAM ante el Ministerio Público capitalino y en el análisis de indicios recabados por agentes de la Policía de Investigación (PDI), adscrita a la FGJCDMX. La pesquisa había comenzado meses antes, cuando la universidad entregó a la Fiscalía información sobre nueve aspirantes cuyos exámenes mostraban coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades.

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El cruce de archivos digitales y entrevistas permitió a los investigadores vincular las evaluaciones con sedes de “Más Preparación” e identificar a los operadores del esquema de fraude.

La academia funcionó con siete sucursales: cuatro en la Ciudad de México —tres en Gustavo A. Madero y una en Álvaro Obregón— y tres en el Estado de México, ubicadas en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli.

Tras las primeras detenciones ligadas al caso, los planteles de la academia cerraron sus puertas y los teléfonos de la empresa dejaron de ser atendidos.

Edgar “N” y David “N” fueron procesados con prisión preventiva desde agosto

El 25 de agosto pasado, la FGJCDMX aprehendió a Edgar “N” y David “N”, señalados como operadores de “Más Preparación”, y realizó cuatro cateos simultáneos en los que se aseguraron diversos dispositivos de almacenamiento.

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Tres días después, un juez los procesó con prisión preventiva por el delito de fraude genérico y fijó un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.

Edgar "N" y David "N", operadores de la academia "Más Preparación", habrían usado sus instalaciones para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes durante mayo y junio de 2026. (FGJCDMX)

Según la investigación, ambos procesados, al igual que en el caso de la mujer recientemente detenida, utilizaron las instalaciones y los equipos de cómputo de la academia para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes y simular que estos realizaban personalmente la evaluación, con el apoyo de algunos instructores.

Con los datos recabados en ese momento, el Ministerio Público obtuvo las órdenes de aprehensión y las autorizaciones judiciales para los cateos realizados el mismo día de las detenciones de agosto. Las autoridades indicaron entonces que la investigación seguía abierta para identificar a otras personas relacionadas con el esquema, línea de trabajo que derivó en la captura de Helen “N” tres meses después.

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El fraude se dio en el primer examen 100% en línea de la UNAM

El esquema de fraude se registró durante el proceso de admisión en el que la UNAM aplicó por primera vez su examen de selección completamente en línea. Casi 159 mil aspirantes compitieron por 22 mil plazas disponibles en licenciatura, y el porcentaje de quienes obtuvieron más de 100 aciertos pasó de 3.5% en el promedio del lustro anterior a 16.3% en esa edición.

Ante el salto en los resultados, el rector Leonardo Lomelí ordenó la integración de una comisión técnica para revisar el proceso. La comisión documentó casos de suplantación de identidad, uso de celulares durante la prueba y la presencia de personas que ayudaban a los aspirantes a responder. Como resultado, el proceso de ingreso de un 2% de los participantes fue cancelado por conductas contrarias a la convocatoria y a la legislación universitaria.

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Vista de Ciudad Universitaria, sede central de la UNAM, institución que reportó el esquema de fraude en su examen de ingreso en línea. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Como medida adicional, Lomelí convocó a un examen de control presencial dirigido a unos 58 mil aspirantes: quienes habían obtenido los mayores aciertos en la prueba en línea y quienes habían quedado fuera por probables irregularidades. Las pruebas se aplicaron del 12 al 19 de agosto en cuatro sedes del país.

El 28 de agosto, la UNAM publicó los resultados definitivos del proceso: la universidad recibió a 49 mil 74 alumnos de primer ingreso, de los cuales 28 mil 151 ingresaron vía Pase Reglamentado y 20 mil 923 a través del concurso de selección.

Este martes 24 de noviembre, junto con los datos sobre la captura de Helen “N”, la FGJCDMX señaló que continuará trabajando para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, en un caso que las autoridades calificaron como la irregularidad más amplia registrada en el proceso de admisión de la universidad en años recientes.

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Según el precedente del caso de Edgar “N” y David “N”, el siguiente paso procesal para Helen “N” sería su presentación ante un juez de control, quien determinará si existen indicios suficientes para dictar su vinculación a proceso por el delito de fraude genérico.