Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer el programa Alas de Colibrí, con el que su administración busca mejoras al sistema penitenciario. (Crédito: X/@ClaraBrugadaM)

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La Ciudad de México prepara una transformación de sus cárceles con una inversión adicional de 400 millones de pesos para 2027, la cual estará dirigida para rehabilitar instalaciones, mejorar las condiciones de vida de más de 27 mil personas privadas de la libertad y abrir nuevas oportunidades de educación, trabajo y salud.

El proyecto también contempla apoyos para quienes salgan de prisión y busquen reconstruir su vida fuera de los centros penitenciarios.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el modelo de reinserción social Alas de Colibrí, una estrategia que busca modificar las condiciones de reclusión y evitar que recuperar la libertad signifique regresar a los mismos escenarios de desigualdad y falta de oportunidades. La propuesta incluye cambios en la infraestructura, pero también en la atención que reciben las personas antes y después de cumplir una sentencia.

¿En qué se gastarán los 400 millones de pesos para rehabilitar las cárceles de CDMX?

Los recursos anunciados para 2027 se sumarán a los 200 millones de pesos que ya comenzaron a ejercerse en trabajos de mantenimiento en Santa Martha Acatitla y otros centros penitenciarios. La intención es intervenir espacios que forman parte de la vida cotidiana de miles de personas y mejorar sus condiciones de higiene, convivencia, seguridad y atención.

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Entre las obras contempladas se encuentran:

Rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias y baños.

Mejoramiento de celdas y áreas de convivencia.

Renovación de espacios deportivos y culturales.

Mejoras en las instalaciones destinadas a servicios de salud.

Adecuaciones relacionadas con Protección Civil.

La CDMX destinará 400 millones de pesos en 2027 para rehabilitar cárceles: contempla apoyo a más de 27 mil personas presas. (Gob. CDMX)

El Gobierno capitalino plantea que las cárceles deben ofrecer condiciones para estudiar, trabajar, recibir atención médica y desarrollar habilidades que permitan a las personas privadas de la libertad tener alternativas cuando termine su proceso de reclusión.

Además, durante este año se destinaron más de 176 millones de pesos a infraestructura de seguridad, con equipos de circuito cerrado de televisión, videovigilancia e inhibidores de señal.

Alas de Colibrí: educación, empleo y salud para más de 27 mil personas presas

El nuevo modelo penitenciario se desarrollará bajo el esquema de las 6D, que contempla dignidad, seguridad y bienestar; desarrollo educativo; trabajo digno; derecho a la salud; defensa y acceso a la justicia, así como acciones para transformar los proyectos de vida.

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Uno de los cambios previstos es ampliar las oportunidades educativas dentro de los reclusorios. Para ello, se invitará a universidades públicas a ofrecer estudios superiores gratuitos, además de fortalecer el acceso a educación básica, preparatoria y certificaciones laborales.

En materia de empleo, las autoridades buscarán acuerdos con empresas e industrias para impulsar talleres, capacitación y actividades productivas dentro de los centros penitenciarios. La intención es que las personas puedan adquirir conocimientos y obtener certificaciones oficiales de las habilidades que desarrollen.

La atención a la salud mental y al consumo problemático de sustancias también forma parte del proyecto. A esto se sumarán espacios de asesoría jurídica, acompañamiento de la Defensoría Pública y la búsqueda de mecanismos para facilitar la reparación del daño.

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La implementación será gradual y comenzará en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Durante el primer año se incorporarán los reclusorios Oriente, Norte y Sur, para después extender el modelo al resto de los centros penitenciarios de la capital.

¿Qué apoyos recibirán las personas que salgan de prisión?

La CDMX destinará 400 millones de pesos en 2027 para rehabilitar cárceles: contempla apoyo a más de 27 mil personas presas. (Gob. CDMX)

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mencionados durante la presentación, 59 por ciento de las personas encarceladas en la Ciudad de México considera que enfrentará discriminación y estigmatización al buscar trabajo.

El problema también tiene consecuencias para sus familias: 81 por ciento tenía personas que dependían económicamente de ellas cuando fueron encarceladas. Por ello, el modelo Alas de Colibrí contempla medidas para evitar que la salida de prisión se convierta en un nuevo obstáculo para recuperar la estabilidad económica y social.

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Entre las acciones anunciadas destacan:

Empleo: acuerdos con empresas para facilitar la contratación de personas que recuperen su libertad.

Apoyo económico: fortalecimiento de un programa social que proporcione recursos básicos durante el proceso de autonomía.

Emprendimiento: capital semilla, capacitación y formación de cooperativas.

Acompañamiento: orientación para acceder a vivienda, servicios de salud, programas sociales y atención emocional.

Para coordinar estas acciones, el Instituto de Reinserción Social se transformará en una oficina adscrita a la Jefatura de Gobierno, encabezada por Ángela Guerrero Alcántara. También se instalarán oficinas permanentes de reinserción en cada centro penitenciario.

Como parte de las medidas relacionadas con el acceso a la justicia, Clara Brugada instruyó la preliberación de 20 mujeres privadas de la libertad en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, mediante la coordinación con el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Gobierno y la Comisión de Derechos Humanos capitalina.

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