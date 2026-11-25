Ajustes que deberán enfrentar las empresas en México en 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las empresas mexicanas tendrán que modificar la manera en que distribuyen sus actividades durante 2027, cuando entre en vigor una nueva etapa de la reducción de la jornada laboral, que establecerá un máximo de 46 horas semanales.

Este cambio estará relacionado con otra actualización del salario mínimo, por lo que las organizaciones deberán buscar alternativas para conservar su eficiencia sin incrementar la carga de trabajo de sus trabajadores.

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Después del aumento salarial de 13% aplicado en 2026, las compañías enfrentarán el reto de ajustar sus presupuestos y mantener la continuidad de sus operaciones con menos tiempo disponible. La disminución de horas no contempla una reducción en las remuneraciones, lo que también modificará los costos asociados a cada hora trabajada.

Ante este panorama, hackü señaló que la automatización de procesos administrativos puede convertirse en una alternativa para optimizar los recursos de las organizaciones, estas herramientas permitirían liberar tiempo de los equipos y destinarlo a actividades estratégicas, especialmente cuando las condiciones laborales exijan una nueva distribución de responsabilidades.

Menos horas de trabajo y mayores costos: el reto para las empresas en 2027

La transición de una jornada semanal de 48 a 46 horas representará un ajuste en la capacidad operativa de los negocios, debido a que si se conserva el mismo pago por semana, el costo equivalente de cada hora aumentará aproximadamente 4.3%, por lo que los empleados tendrán menos tiempo disponible para cumplir con sus funciones.

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A este escenario se sumará el nuevo incremento al salario mínimo, cuya actualización será anunciada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) en diciembre de 2026 para su aplicación durante el siguiente año.

Juan Simón Salazar, CEO de hackü, consideró que las organizaciones deben modificar la manera en que evalúan el desempeño de sus equipos y dejar de relacionarlo exclusivamente con el tiempo que permanecen ocupados.

De la misma forma, explicó que las actividades repetitivas, administrativas y de seguimiento consumen parte del tiempo en el trabajo, lo que limita la posibilidad de concentrarse en labores que generan mayor valor para las compañías.

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Una infografía detalla el incremento del 4.3% en el costo por hora laboral en México ante la reducción de la jornada y el uso de la automatización para mitigar su impacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Automatización de tareas: una alternativa para liberar tiempo de trabajo

Entre las opciones para afrontar los cambios se encuentra la incorporación de sistemas que agilicen gestiones habituales de los departamentos de recursos humanos y nómina.

A través de flujos automatizados en WhatsApp, los trabajadores pueden solicitar certificados laborales, comprobantes de pago, consultar bonos y reportar incidencias sin requerir la intervención constante de otro integrante del personal.

De acuerdo con datos de hackü, estas soluciones pueden liberar hasta 156 horas de trabajo al mes, equivalentes a 19.5 días laborales completos, el tiempo recuperado puede aprovecharse en actividades que demandan mayor atención y aportan valor a la organización.

Empresas que automatizan procesos pueden enfocarse en tareas estratégicas

La reorganización de las responsabilidades también puede favorecer una mejor distribución de las funciones dentro de los centros de trabajo. Según información del Banco de México, casi ocho de cada diez empresas manufactureras y no manufactureras que implementaron procesos de automatización reportaron una mayor concentración de sus colaboradores en labores estratégicas y de valor agregado.

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Este cambio permite trasladar esfuerzos hacia actividades que requieren análisis, toma de decisiones y atención especializada, en lugar de dedicar buena parte de la jornada a procedimientos operativos.

Es importante que las compañías identifiquen con anticipación las tareas que pueden simplificarse mediante tecnología, con el propósito de reorganizar sus procesos y evitar presiones adicionales sobre sus trabajadores.