La Fiscalía logró el castigo contra Jorge Antonio Gaytán González por quitarle la vida a su pareja. FGJEM

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Jorge Antonio Gaytán González recibió una sentencia de 55 años de prisión por el feminicidio de quien fuera su pareja sentimental, delito ocurrido en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó ante un juez la responsabilidad penal del acusado, quien además intentó ocultar el cuerpo de la víctima tras cometer el crimen.

La condena representa el cierre judicial de un caso registrado el 1 de octubre de 2025, cuando la víctima murió por asfixia dentro de la vivienda que compartía con su agresor.

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Los hechos ocurridos en Nicolás Romero

El crimen tuvo lugar el 1 de octubre de 2025 en un inmueble ubicado en la colonia Francisco I. Madero, en Nicolás Romero. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía mexiquense, la víctima y Gaytán González se encontraban al interior de la vivienda cuando el agresor comenzó a golpearla físicamente.

Las agresiones provocaron la muerte de la mujer por asfixia, en su modalidad de sofocación. La víctima y el responsable mantenían una relación de pareja sentimental al momento de los hechos.

Después de provocar la muerte de su pareja, Gaytán González escondió el cuerpo en la azotea del mismo inmueble que ambos habitaban. Esta acción, según el reporte de la Fiscalía, buscaba ocultar el delito.

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Investigación y detención del responsable

Las indagatorias realizadas por la Representación Social permitieron identificar a Gaytán González como el presunto responsable del feminicidio. Con base en esos elementos, la Fiscalía solicitó ante un juez la orden de aprehensión correspondiente.

La Fiscalía logró el castigo contra Jorge Antonio Gaytán González por quitarle la vida a su pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

La orden fue cumplimentada y el acusado fue ingresado en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Tras conocer los elementos presentados por la Fiscalía mexiquense para demostrar la participación del detenido en el crimen, el órgano jurisdiccional decretó su responsabilidad penal. Como consecuencia, le fue impuesta una pena de 55 años de prisión.

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Crímenes similares en el Edomex

El caso de Jorge Antonio Gaytán González se inscribe en un patrón de violencia que atraviesa al Estado de México. Entre enero y octubre de 2026, la entidad acumuló 275 mil 236 presuntos delitos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Dentro de ese universo de delitos, los homicidios dolosos, la violencia contra las mujeres y los delitos patrimoniales permiten identificar los territorios con mayores cifras de inseguridad.

Los municipios con más delitos en general no siempre encabezan todas las categorías de violencia. Existen localidades que sobresalen específicamente por homicidios dolosos, otras por feminicidios y algunas más por robo de vehículos o motocicletas, lo que evidencia una distribución desigual de la criminalidad dentro de la entidad.

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En materia específica de feminicidios, durante ese mismo periodo se contabilizaron 42 casos en el Estado de México. Toluca y Chimalhuacán compartieron el primer lugar, con cuatro feminicidios registrados cada uno. Naucalpan y Texcoco les siguieron, con tres casos por municipio.

Un segundo bloque de municipios (Lerma, Nezahualcóyotl, Chalco, Zumpango y Valle de Chalco) contabilizó dos feminicidios cada uno en el mismo lapso.

Respuesta judicial ante el feminicidio en el Edomex

Más allá del conteo de casos, el Poder Judicial del Estado de México (PJEdoméx) difundió cifras sobre la respuesta institucional frente a este delito. Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 19 de noviembre de 2026, el organismo emitió 114 sentencias condenatorias por feminicidio.

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Esas resoluciones representan penas acumuladas de 4 mil 782 años y tres meses de prisión, dictadas por juezas y jueces penales con perspectiva de género. Las condenas corresponden a 116 imputados, con sanciones que van de nueve años y 15 días hasta 77 años y siete meses de prisión, con un promedio de 40.5 años por sentencia.

La Fiscalía logró el castigo contra Jorge Antonio Gaytán González por quitarle la vida a su pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más del 64% de estos casos se concentró en cuatro municipios: Ecatepec, Cuautitlán, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, de acuerdo con los datos del PJEdoméx.

El mismo organismo reportó que, del 1 de enero al 19 de noviembre de 2026, el Juzgado en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes emitió 4 mil 861 medidas de protección, como parte de las acciones derivadas de estos procesos.

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Feminicidios en el Estado de México

El Estado de México se posicionó entre las entidades con mayor número de feminicidios del país durante 2026. Entre enero y octubre de ese año, la entidad registró 42 presuntos feminicidios, con una tasa de 0.46 víctimas por cada 100 mil mujeres.

Esa tasa resulta considerablemente menor a la de otras entidades. Morelos, por ejemplo, registró 29 casos en el mismo periodo, con una tasa de 2.72, casi seis veces superior a la mexiquense.

A nivel nacional, el panorama resulta igual de preocupante. México registró 518 víctimas de feminicidio entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con el informe de incidencia delictiva del SESNSP.

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Sinaloa encabezó esa lista nacional con 97 víctimas, seguido por el Estado de México, con 38 casos registrados en ese corte específico. Entre ambas entidades concentraron 135 víctimas, equivalentes al 26.1% del total nacional de feminicidios documentados en el periodo.

Comparativo nacional de feminicidios

Un segundo corte de cifras, correspondiente al 31 de julio de 2026 ubicó al Estado de México con 27 feminicidios, detrás de Sinaloa. Chiapas se colocó en ese registro con 26 casos, mientras que Ciudad de México y Tamaulipas compartieron 25 víctimas cada una, y Morelos cerró con 21.

La Fiscalía logró el castigo contra Jorge Antonio Gaytán González por quitarle la vida a su pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la tasa de incidencia por cada 100 mil mujeres, Sinaloa también encabezó ese indicador con 5.99, seguido por Morelos, con 2.53, y Tamaulipas, con 1.78. La tasa nacional se ubicó en 0.75 víctimas por cada 100 mil mujeres, de acuerdo con el informe del SESNSP.

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Cabe precisar que estas estadísticas corresponden a los delitos y víctimas reportados formalmente por las fiscalías y procuradurías estatales, por lo que no representan necesariamente la totalidad de las agresiones que viven las mujeres en el país.

Canales de denuncia ciudadana

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México puso a disposición de la ciudadanía distintos canales para que, en caso de reconocer a Gaytán González como probable implicado en otro hecho delictivo, pueda ser denunciado.

Los medios disponibles incluyen el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número telefónico 800 7028770. También se puede utilizar la aplicación FGJEdomex, disponible de manera gratuita para teléfonos inteligentes con sistemas iOS y Android.