Quién es Miss Francia, la gran rival a vencer de María Vargas para que México gane Miss Universo 2026 (RS)

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Garance Authié, representante de Francia en Miss Universo 2026, se perfila como una de las competidoras que deberá superar María Vargas para que México obtenga una segunda corona consecutiva este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

La modelo parisina de 22 años llega al certamen con experiencia internacional en pasarelas, estudios de negocios en tres países y una agenda enfocada en la autonomía de las mujeres jóvenes.

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La final número 75 de Miss Universo se realiza en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, con delegadas de más de 120 países y territorios. La competencia contempla una primera selección de 30 semifinalistas antes de las rondas decisivas que definirán a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch.

Francia busca su tercera victoria en la historia del concurso. El país obtuvo la corona en 1953 con Christiane Martel y en 2016 con Iris Mittenaere. México, por su parte, aspira a lograr dos triunfos seguidos, una marca que hasta ahora solo consigue Venezuela, con sus coronas de 2008 y 2009.

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Garance Authié representa a Francia tras una selección independiente

Garance Authié nació en París y representa a la región de Île-de-France. Tiene 22 años, mide 1.79 metros y habla francés e inglés con fluidez. También domina el español y cuenta con conocimientos de italiano, de acuerdo con el perfil difundido por Miss Universe France.

Garance Authié representa a Francia tras una selección independiente (Instagram)

Su designación se anuncia el 18 de octubre de 2026, luego de un proceso encabezado por Miss Universe France. La elección marca una separación respecto de la fórmula que Francia mantuvo durante años, cuando la ganadora de Miss France recibía el pase para competir en Miss Universo.

La sociedad Miss France informa el 28 de mayo de 2026 que dejará de enviar a su representante al concurso internacional. La decisión abre paso a una organización independiente, encargada de seleccionar y preparar a la candidata francesa para la edición realizada en Puerto Rico.

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Authié es elegida por el comité directivo entre tres finalistas seleccionadas el 5 de octubre. Lilou Emeline-Artuso y Mareva Michel Del Toro también llegan a la etapa final. Mareva obtiene la votación del público, aunque la organización no establece un primer ni segundo lugar entre las finalistas restantes.

El proceso de Miss Universe France permite la participación de mujeres de distintas regiones del país sin exigir que hayan ganado antes un certamen local. Authié será la primera representante surgida de este mecanismo independiente frente a la estructura tradicional de Miss France.

Garance Authié inicia como modelo a los nueve años

La francesa comienza su carrera en el modelaje a los nueve años, cuando participa en su primer desfile. Con el paso de los años trabaja en campañas de moda para firmas como GUESS y Marciano by Guess, además de otras colaboraciones profesionales dentro de la industria.

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Su perfil combina la pasarela con la formación académica. A los 17 años obtiene el bachillerato con distinción y después continúa sus estudios fuera de Francia. Cursa programas en IE University, en Madrid, y en la University of Maryland, en Estados Unidos.

Garance Authié inicia como modelo a los nueve años

Más tarde completa un Master in Management en London Business School, en Reino Unido. Su preparación incluye negocios, emprendimiento y finanzas, áreas que también forman parte de los temas que menciona en su presentación como Miss Universe France.

Authié sostiene que su participación en Miss Universo busca reunir las distintas etapas de su carrera. “Miss Universe France representa para mí la oportunidad de reunir todas las facetas de mi recorrido y demostrar que una mujer no tiene que limitarse a un solo camino”, expresa en su sitio oficial.

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La candidata señala que no estaba familiarizada con los concursos de belleza antes de ingresar al proceso de selección. Decide participar para probar una experiencia distinta y salir de los espacios profesionales en los que ya tenía trayectoria.

“Me gusta salir de mi zona de confort”, explica sobre su decisión de buscar la corona nacional. Authié plantea que los concursos pueden servir para mostrar intereses, preparación y proyectos de las mujeres más allá de la apariencia física.

Plan International France forma parte de su plataforma social

Uno de los ejes de la candidatura de Authié es la autonomía de las mujeres jóvenes. La representante francesa plantea que las nuevas generaciones deben tener herramientas para definir su propio recorrido académico, laboral y personal.

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“Quiero defender la autonomía y la ambición de las mujeres jóvenes”, señala. La modelo propone que las participantes aprovechen sus capacidades y oportunidades sin sentirse obligadas a elegir una sola vocación o actividad.

También colabora con Plan International France, organización que trabaja por los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas. La asociación impulsa iniciativas relacionadas con el acceso a la educación, la protección y la defensa de los derechos de niñas y adolescentes.

En su agenda personal figuran el emprendimiento, las finanzas, el arte y la protección del medioambiente. Entre sus actividades están la danza clásica, la equitación, el piano, el buceo y la navegación.

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María Vargas busca la segunda corona seguida para México

María Vargas: la jalisciense que busca heredar hoy la corona de Fátima Bosch en Miss Universo 2026 (RS)

Del lado mexicano, María Guadalupe Vargas Naranjo representa al país luego de ganar Miss Universe México 2026 el 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur. La jalisciense de 28 años se impone ante 32 representantes estatales para obtener el pase a la competencia internacional.

Vargas es originaria de Copalita, en Zapopan, Jalisco. Estudia Negocios Internacionales en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara y desarrolla proyectos en los sectores de cuidado de la piel, alimentos y construcción.

Su recorrido en certámenes comienza en 2018, cuando entra al Top 5 de Miss Jalisco. En 2021 obtiene el título de Mexicana Universal Jalisco y un año después compite en la fase nacional.

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La representante mexicana también publica en 2024 el libro Miss Trouble: La reina de los problemas, en el que aborda experiencias personales y procesos de resiliencia. Durante la preparación para Miss Universo llama a frenar los ataques y las comparaciones negativas entre participantes.

En Puerto Rico, Vargas presenta el traje típico Cosmos Wixárika, además de un vestido rojo diseñado por Fernando Santos y un traje de baño azul. Su desempeño frente a una delegación amplia definirá si México consigue mantener la corona obtenida por Fátima Bosch en 2025.