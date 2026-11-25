Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo revelan una paradoja en el mercado laboral capitalino: mayor desempleo formal que el promedio nacional, acompañado de una tasa de subocupación que supera en más de tres puntos porcentuales la media del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México registró una tasa de desocupación de 4.3 % en el tercer trimestre de 2026, la más alta del país junto con Sonora. Así lo indica la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que el INEGI publicó este miércoles 25 de noviembre. La cifra supera el promedio nacional, de 2.9 %.

Según el boletín 703/26, en la capital hubo 224 396 personas desocupadas. El INEGI define así a quienes no trabajaron ni una hora en la semana de referencia, pero buscaron empleo o realizaron alguna actividad para poner un negocio. La población ocupada fue de 4 965 998 personas.

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Los indicadores de la capital frente al promedio nacional

Con 224 mil personas sin empleo en el tercer trimestre, la capital supera en casi un punto y medio el promedio del país, en una trayectoria ascendente que el mercado laboral urbano no ha logrado revertir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el cuadro por entidad federativa del INEGI, estos son los principales datos de la Ciudad de México (entre paréntesis, el dato nacional):

Tasa de desocupación: 4.3 % (2.9 %).

Tasa de ocupación: 95.7 %, la más baja del país junto con Sonora.

Tasa de participación económica: 63.9 % (59.0 %).

Tasa de presión general: 8.9 % (5.7 %).

Ocupación parcial y desocupación: 11.1 % (9.2 %).

Al sumar ocupados y desocupados, la población económicamente activa de la capital equivale a unos 5.2 millones de personas. Es un cálculo propio con base en las cifras del cuadro.

Una tasa que avanza durante 2026

Boletines previos del INEGI permiten ver la evolución de la desocupación en la capital. En el primer trimestre de 2026, la Ciudad de México encabezó las tasas de desocupación del país con 4 %.

En el segundo trimestre, el INEGI reportó 213 mil personas desocupadas en la capital, equivalentes a 4.2 %. En el mismo trimestre de 2025, la cifra había sido de 204 mil personas, con una tasa de 4.0 %.

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Con el 4.3 % del tercer trimestre, la tasa subió 0.1 punto porcentual frente al trimestre anterior. El boletín nacional no incluye un comparativo anual por entidad para este periodo.

Por qué la desocupación es mayor en zonas urbanas, según el INEGI

El instituto explica en su boletín que la tasa de desocupación depende de que las personas busquen empleo. Por eso es más alta en las localidades grandes, donde el mercado de trabajo tiene mayor organización.

En las zonas con 100 mil habitantes o más, la tasa nacional fue de 3.4 %. En las localidades rurales, de menos de 2 500 habitantes, fue de 1.9 %.

Menor informalidad, pero más subocupación

El indicador mide a quienes requieren y pueden laborar más horas, y se sitúa 3.3 puntos porcentuales arriba del referente del país, según el INEGI en el tercer periodo de 2026. Crédito: Margarito Pérez / Cuartoscuro

El mismo cuadro del INEGI muestra otros indicadores de la capital frente al promedio nacional:

Informalidad laboral: 44.6 % (55.0 %).

Ocupación en el sector informal: 27.7 % (30.3 %).

Trabajo asalariado: 68.4 % (65.8 %).

Subocupación: 10.2 % (6.9 %).

Condiciones críticas de ocupación: 32.9 % (37.7 %).

La subocupación es el porcentaje de ocupados con necesidad y disponibilidad de trabajar más horas de las que su empleo les permite. El INEGI aclara que la tasa de condiciones críticas del cuadro estatal se construye con salarios mínimos nominales, por lo que su comparación en el tiempo requiere cifras equivalentes.

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Zona metropolitana y otros estados

En el área metropolitana de la Ciudad de México, que incluye municipios del Estado de México, el INEGI contabilizó 10 292 389 personas ocupadas y 407 089 desocupadas. Los indicadores fueron:

Desocupación: 3.8 %.

Informalidad laboral: 48.0 %.

Condiciones críticas de ocupación: 39.1 %.

Subocupación: 7.7 %.

En el agregado de 39 ciudades, la desocupación fue de 3.3 % y la informalidad laboral, de 43.3 %.

Entre los estados, el INEGI ubicó las mayores tasas de desocupación en la Ciudad de México y Sonora (4.3 % cada una), Tabasco (4.2 %) y Durango (3.8 %). Las menores se registraron en Guerrero (1.1 %), Morelos y Oaxaca (1.4 %), Colima (1.6 %) y Michoacán (1.8 %).

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En el segundo trimestre, las tasas más altas correspondieron a la Ciudad de México (4.2 %), Tabasco (4 %), Coahuila (3.7 %) y Tlaxcala (3.4 %).

El contexto nacional

A nivel nacional, el INEGI reportó 1.8 millones de personas desocupadas, con una tasa de 2.9 %, igual a la del tercer trimestre de 2025. Con cifras desestacionalizadas, la tasa fue de 2.6 %, similar a la del trimestre previo.

La población ocupada del país fue de 60.2 millones, con 629 mil personas más que un año antes. La tasa de informalidad laboral fue de 55.0 %.

La próxima publicación de la ENOE será el 25 de febrero de 2027, según el calendario del INEGI.