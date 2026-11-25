El material publicado en X compara ventas mexicanas por USD 534,874 millones frente a USD 10,215 millones, con datos atribuidos a Banxico, INEGI y la Oficina del Censo estadounidense en 2025. (Mandel Ngan, Pool vía AP, Archivo)

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La Embajada de Estados Unidos en México afirmó en redes sociales que México exporta 52 veces más a Estados Unidos que a China, con cifras de 2025 que atribuyó a Banxico, INEGI y la Oficina del Censo de EU. El mensaje, publicado en la cuenta @USEmbassyMEX de X con el hashtag #JuntosLogramosMás, incluye un video comparativo.

De acuerdo con el video, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos sumaron 534,874 millones de dólares en 2025, mientras que las dirigidas a China fueron de 10,215 millones de dólares. La primera cifra equivale a unas 52 veces la segunda.

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¿Qué muestra el video de la embajada?

La publicación retoma datos de 2025 de Banxico, INEGI y el Censo estadounidense: 534,874 millones de dólares frente a 10,215 millones, mientras ambas embajadas mantienen un cruce de señalamientos

El material, titulado “México exporta 52x más a EE.UU. que a China”, presenta los siguientes datos:

Estados Unidos: 534,874 millones de dólares en exportaciones mexicanas.

China: 10,215 millones de dólares en exportaciones mexicanas.

Fuente citada: Banxico, INEGI y U.S. Census Bureau (2025).

En el mensaje consultado no se detallan los criterios metodológicos del cálculo.

Otras cifras del comercio entre México, EU y China

El paquete vigente desde el 1 de enero modifica tarifas para 1,463 fracciones de 17 sectores y alcanza tasas de hasta 50% para naciones sin tratado comercial con el país. Crédito: Buzos MX

El dato se suma a otras estimaciones difundidas en los últimos meses. De acuerdo con Expansión, las compras de Estados Unidos a México sumaron 534,874 millones de dólares, un monto 1.7 veces mayor al que el país realizó a China, mientras que las exportaciones estadounidenses a territorio mexicano alcanzaron 337,960 millones de dólares.

El mismo medio reportó que en 2025 México superó a China como principal proveedor de productos de tecnología avanzada para Estados Unidos. Antes, al cierre de 2023, Estados Unidos compró más bienes a México que a China por primera vez en 20 años, según cifras del Buró de Censos recogidas por Expansión.

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Al mismo tiempo, México ha aumentado sus compras a China, según un análisis de Expansión publicado en septiembre, que indica que por cada dólar que México vende a Estados Unidos compra aproximadamente 23 centavos de dólar a China. El tema ha ganado peso rumbo a la revisión del T-MEC.

De acuerdo con una columna de El Financiero que cita estimaciones del CSIS, 74 centavos de cada dólar de manufacturas que México exporta a Estados Unidos se originan dentro de América del Norte.

Aranceles mexicanos y revisión del T-MEC

El intercambio incluye acusaciones sobre precursores de fentanilo, violencia, inversiones y empleo, mientras la representación asiática rechaza las imputaciones difundidas durante noviembre por el embajador Ronald Johnson en diversos mensajes públicos.

Desde el 1 de enero de 2026 entró en vigor un paquete que modificó los aranceles de 1,463 fracciones de 17 sectores industriales, con tasas que en algunos casos alcanzan hasta el 50 %, para productos de países sin tratado de libre comercio con México, como China. La Secretaría de Economía sostuvo que la medida no está dirigida a ningún país en particular.

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó el 30 de agosto que las importaciones procedentes de China afectadas por los nuevos aranceles cayeron un 28 % en los primeros cinco meses de 2026. En una columna de opinión publicada en septiembre, Jorge G. Castañeda señaló que el déficit con China aumentó 11 % en los primeros siete meses de 2026.

Por su parte, el Ministerio de Comercio de China publicó el 25 de marzo de 2026 las conclusiones de una investigación sobre las medidas restrictivas adoptadas por México, según un reporte de Uno TV.

Los roces recientes entre las embajadas

El mensaje se difundió en medio de un intercambio de señalamientos entre las representaciones diplomáticas de Estados Unidos y China en México, que incluye los siguientes episodios, de acuerdo con reportes de medios:

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Julio de 2025: la Embajada de China rechazó declaraciones del embajador estadounidense Ronald Johnson sobre una presunta “intimidación económica” de países como China.

28 y 30 de octubre: Johnson sostuvo en un encuentro con empresarios que a China le convendría un México caótico; dos días después, la Embajada china rechazó el señalamiento y atribuyó la violencia en México a la demanda de drogas y al tráfico de armas desde Estados Unidos.

17 de noviembre: la Embajada de EU atribuyó a China el origen de precursores usados para fabricar fentanilo; la representación china lo rechazó y lo calificó de difamatorio.

18 de noviembre: Johnson afirmó que las inversiones de su país en América Latina generan 65% más empleos que las de origen chino; la Embajada china respondió que Washington utiliza la generación de empleos con fines políticos y advirtió sobre el efecto de los aranceles estadounidenses en la región.

19 de noviembre: la Embajada de EU publicó un mensaje en el que señaló a China como origen de presuntos precursores de metanfetamina asegurados en 2025; fue el tercer señalamiento de la semana, según Noroeste.

¿Qué falta por confirmar?

Las cifras difundidas corresponden a la publicación de la embajada estadounidense y a la fuente que cita en el video; no constituyen una verificación independiente. En la búsqueda realizada para esta nota no se localizó, hasta el momento, una respuesta pública de la Embajada de China en México a este mensaje en particular.