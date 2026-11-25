La Secretaría de Movilidad del Estado de México informó la lista de unidades móviles que operarán del 23 al 28 de noviembre para facilitar y acelerar el trámite de la licencia de conducir. (X@SEMOV_Edomex)

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La Secretaría de Movilidad del Estado de México informó la lista de unidades móviles que operarán del 23 al 28 de noviembre para facilitar y acelerar el trámite de la licencia de conducir.

La estrategia se aplica cada semana para reducir los tiempos de gestión del documento, obligatorio para circular legalmente.

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Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)

Agenda de unidades móviles para tramitar la licencia de conducir

Horario de recepción de documentos: de 09:00 a 17:30 horas. El servicio se proporciona hasta las 18:00 horas de lunes a viernes.

Acolman: 25, 26 y 27 de noviembre — Calz. de los Agustinos 1, Col. Centro, C.P. 55870; frente al Palacio Municipal.

Atlacomulco: 24, 25, 26, 27 y 28 de noviembre — Calle Lic. Isidro Fabela Alfaro s/n, Col. Centro, C.P. 50450; frente al Palacio Municipal.

Chimalhuacán: 23, 24, 25 y 26 de noviembre — Av. Arenal Mz. 024, entre Juan Álvarez y Mariano Otero, Col. 4 de Febrero, C.P. 56335; Plaza de los Mártires.

Coyotepec: 26, 27 y 28 de noviembre — Plaza de la Constitución 1, Barrio La Cabecera, C.P. 54680; frente al Palacio Municipal.

Ecatepec: 23 y 24 de noviembre — Av. Central Santa Clara Mz. 007, Col. Jardines de Santa Clara, C.P. 55450; Deportivo Alfredo del Mazo. 25 y 26 de noviembre — Av. México Pte. 235, Col. Santa María Tulpetlac, C.P. 55400; Kiosco de Santa María Tulpetlac. 27 de noviembre — Calle Roque Ortega Lt. 1, entre 5 de Mayo e Insurgentes, Col. Ejidal Emiliano Zapata, C.P. 55024; Deportivo Emiliano Zapata.

Hueypoxtla: 24 y 25 de noviembre — Plaza Principal s/n, Col. Centro, C.P. 55670; frente al Palacio Municipal.

San Antonio La Isla: 23 de noviembre — Carretera Toluca–Tenango del Valle, km 14.5, Parque Industrial San Antonio La Isla; Instituto Mexicano de la Vivienda.

Santo Tomás de los Plátanos: 24, 25, 26, 27 y 28 de noviembre — Av. Morelos 564, Col. Centro, C.P. 51100; frente al Palacio Municipal.

Tepotzotlán: 23 y 24 de noviembre — Av. Insurgentes 30, Col. Tlacateco, C.P. 54605; isleta de estacionamiento a 75 metros al sur de la Plaza de Cobro número 4, sentido sur.

Toluca: 26 de noviembre — Calle Miguel Hidalgo 128, Barrio de Jesús, C.P. 50290; explanada de la Delegación San Pablo Autopan. 27 de noviembre — Calle Miguel Hidalgo y Costilla 2, Delegación San Andrés Cuexcontitlán, C.P. 50200; explanada delegacional.

Villa de Allende: 27 de noviembre — Carretera México–El Monumento s/n, pueblo Sabana del Rosario, C.P. 51025; campo de futbol de la comunidad de Sabana del Rosario.

Certificación motociclista Edomex (Gob. Edomex)

Documentos necesarios para tramitar el permiso

Para tramitar la licencia tipo C, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, emitido por el SNDIF; el Certificado Estándar de Competencia EEC1631 y la aprobación del examen de conocimientos.

Las personas interesadas también deben presentar acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y comprobante de pago de derechos.

El formato de pago puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/.

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Licencia de Conducir Edomex (GEM)

Costos por tramitar el permiso

La Secretaría de Movilidad del Estado de México establece para 2026 un costo de 3,694.00 pesos para el permiso provisional de servicio particular.

El documento oficial también contempla tarifas para licencias de conducir, con montos que cambian según el tipo de usuario y la vigencia solicitada.

La licencia para automovilista cuesta 777.00 pesos en el periodo más corto, 1,040.00 pesos en la siguiente modalidad y 1,848.00 pesos en la vigencia más amplia.

Para motociclistas, los precios son de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, de acuerdo con el periodo elegido.

Licencia de conducir Edomex unidades Moviles (@@A_Palac10s/X)

En el caso de choferes de servicio particular, las tarifas van de 1,017.00 a 2,410.00 pesos. Los costos intermedios son de 1,357.00 y 1,809.00 pesos.

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La reposición de la tarjeta de circulación tiene un costo de 525.00 pesos. La calcomanía cuesta 118.00 pesos y la reposición de placas asciende a 1,390.00 pesos.