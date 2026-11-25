Un fotomontaje ilustra el proceso legal y la posible extradición de Inés Gómez Mont entre las jurisdicciones de México y España. (Infobae México)

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La situación legal de Inés Gómez Mont podría entrar en una nueva etapa. Después de permanecer detenida durante aproximadamente tres semanas por autoridades migratorias de Estados Unidos, la conductora consiguió abandonar el país mediante un procedimiento de salida voluntaria, con lo que evitó, al menos por ahora, una deportación directa a México.

De acuerdo con información publicada por EL PAÍS, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS) confirmó que la presentadora aceptó salir voluntariamente desde el lunes, aunque no reveló cuál sería su destino.

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Sin embargo, versiones sobre su posible traslado a España han puesto sobre la mesa un nuevo escenario: ¿puede México solicitar su extradición si se encuentra en territorio español?

La pregunta adquiere relevancia porque Gómez Mont, de 43 años, cuenta con doble nacionalidad mexicana y española, una condición que podría convertirse en uno de los principales argumentos de su defensa ante una eventual solicitud de entrega.

Inés Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre en Miami. (Red social X)

Inés Gómez Mont habría salido de EEUU tras su detención migratoria

La conductora fue detenida el pasado 30 de octubre por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a irregularidades relacionadas con su situación migratoria. Permaneció bajo custodia en el Centro de Detención de Broward, Florida, mientras preparaba su defensa para evitar ser trasladada a México.

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Su situación cambió después de que aceptara abandonar voluntariamente Estados Unidos. La decisión le permitió salir de la custodia migratoria sin que se concretara una deportación hacia territorio mexicano, donde enfrenta tres órdenes de aprehensión.

El caso recuerda lo ocurrido con su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, quien fue detenido por el ICE en septiembre de 2025 por cuestiones migratorias y posteriormente quedó en libertad por decisión de un juez.

Ambos recurrieron al mismo abogado, John Patrick Pratt, y promovieron recursos legales para impedir que las autoridades estadounidenses los enviaran a México.

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Gómez Mont, fue detenido por el ICE en septiembre de 2025 por cuestiones migratorias y posteriormente quedó en libertad por decisión de un juez. (Especial)

¿Por qué España aparece como posible destino de Inés Gómez Mont?

La doble nacionalidad de la conductora explica por qué España figura entre los posibles destinos después de su salida de Estados Unidos.

Contar con ciudadanía española le permite residir legalmente en ese país y representa una alternativa frente a una eventual entrega directa a México.

Sin embargo, hasta el 25 de noviembre de 2026, ni el DHS ni la defensa de la presentadora han confirmado públicamente que se encuentre en territorio español.

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Estados Unidos no reveló el destino de su salida voluntaria, mientras que reportes periodísticos apuntan a España como una posibilidad.

La hipótesis cobra fuerza porque México mantiene solicitudes para que Gómez Mont sea detenida con fines de extradición desde septiembre de 2025.

¿España puede extraditar a Inés Gómez Mont a México pese a su nacionalidad?

El escenario es posible, aunque existe una condición que podría complicar el procedimiento. El Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre México y España, vigente desde 1980, establece en su artículo 7 que ambos países tienen la facultad de negar la extradición de sus propios ciudadanos.

Esto significa que España podría rechazar la entrega de Gómez Mont por su nacionalidad, pero no está obligada a hacerlo. La decisión dependería de las autoridades competentes y de la valoración jurídica del expediente.

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El mismo artículo establece que, si España decide no entregar a una persona por ser ciudadana de ese país, deberá remitir la documentación correspondiente a sus autoridades judiciales para que determinen si procede iniciar una investigación penal en territorio español.

Además, el tratado establece que los delitos reclamados deben estar castigados en ambos países con penas máximas superiores a un año de prisión. En materia fiscal también contempla condiciones específicas para conceder la extradición.

Por tanto, la nacionalidad española no representa inmunidad frente a las acusaciones mexicanas: constituye una vía de defensa que podría retrasar o impedir su entrega, pero no elimina la posibilidad de que sea procesada.

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Reportes periodísticos indican que, tras su arresto, sus hijos regresaron a México. (Instagram/@inesgomezmont)

Casos de mexicanos extraditados desde España: los antecedentes que podrían marcar el proceso

La posibilidad de que Gómez Mont sea detenida y entregada a México no es un escenario inédito. En las últimas décadas, las autoridades españolas han autorizado extradiciones de ciudadanos mexicanos, incluso en casos donde existían argumentos legales para intentar frenar el procedimiento.

Entre los antecedentes más relevantes destacan:

Diego Gabriel Cruz Alonso: Integrante del grupo conocido como Los Porkys , fue extraditado en 2017 para enfrentar acusaciones de agresión sexual en Veracruz. Tenía doble nacionalidad mexicana y española, pero el Gobierno español concedió su entrega.

Javier Nava Soria: Señalado como presunto operador financiero del exgobernador Javier Duarte, fue detenido en Barcelona en abril de 2017 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. España autorizó continuar el procedimiento de extradición.

Emilio Lozoya Austin: El exdirector de Pemex aceptó voluntariamente su extradición en 2020 para enfrentar las investigaciones relacionadas con Odebrecht y Agro Nitrogenados.

Alonso Ancira: El empresario, detenido en Mallorca en 2019, fue extraditado en febrero de 2021 para responder por presuntos delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

El exdirector de Pemex aceptó voluntariamente su extradición en 2020 para enfrentar las investigaciones relacionadas con Odebrecht y Agro Nitrogenados. CUARTOSCURO.COM

Estos antecedentes demuestran que la nacionalidad española no impide necesariamente una extradición. El caso de Diego Cruz resulta particularmente relevante porque, al igual que Gómez Mont, contaba con ciudadanía de ambos países.

Por ahora, el principal obstáculo para las autoridades mexicanas es establecer dónde se encuentra la conductora y formalizar las gestiones correspondientes ante el país que la reciba.

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Mientras tanto, las tres órdenes de aprehensión relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal continúan siendo el centro de un expediente que México lleva años intentando resolver.

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga?

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Inés Gómez Mont y a su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, además de señalamientos por peculado y uso de empresas “factureras” o fantasma.

La investigación se centra en contratos cercanos a los 2,950 millones de pesos ligados al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, entonces adscrito a la Secretaría de Gobernación, para centros penitenciarios federales.

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