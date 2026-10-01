México

Credencial INAPAM: cómo tramitarla para acceder a los descuentos de fin de año 2026

Las personas de 60 años o más pueden tramitar su tarjeta del INAPAM que ofrece descuentos en tiendas se calzado, servicios, asesoría legal y recreación

Mujer con anteojos sostiene una credencial con el logotipo de INAPAM y del Gobierno de México dentro de una tienda con electrodomésticos.
Personas de 60 años o más pueden tramitar su credencial del INAPAM sin costo alguno en cualquier módulo del Bienestar del país. (Imagen Ilustrativa Infobae/ Foto: Bienestar Federal Nuevo Laredo)
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El trámite de la credencial INAPAM es gratuito para personas de 60 años o más y puede realizarse en cualquier módulo de afiliación del país.

El Buen Fin 2026 está programado del 13 al 17 de noviembre y aunque credencial no es un documento obligatorio ni exclusivo para comprar durante este evento, su función es permitir el acceso a descuentos adicionales en comercios que mantienen convenio vigente con el instituto.

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Con esta credencial, los registrados pueden participar en distintos establecimientos participantes durante el fin de año 2026.

El Directorio de Beneficios con Credencial INAPAM, publicado en el portal https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test, concentra los registros de prestadores en todo el país, organizados por rubro y entidad federativa.

Además de descuentos comerciales, el Inapam ofrece asesoría jurídica y civil gratuita. (X/@INAPAM)

Los documentos que exige el trámite

Para obtener la credencial se requiere presentar un documento de identidad vigente: credencial para votar, pasaporte, licencia de manejo, cédula profesional, cartilla militar o algún carnet del IMSS, ISSSTE o Pemex, siempre que incluya fecha de nacimiento y fotografía.

También es obligatorio el CURP actualizado y un acta de nacimiento, o en su defecto, cualquier documento que acredite tener 60 años cumplidos.

Quien no cuente con acta puede presentar una constancia de residencia o el testimonio de la autoridad tradicional indígena o municipal del lugar donde reside.

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Mano de una persona sostiene una carpeta con documentos CURP y credencial INE sobre un mostrador. Un funcionario con mascarilla atiende a una persona adulta mayor.
El CURP actualizado es uno de los datos indispensables para iniciar el trámite ante el instituto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comprobante de domicilio no debe tener una antigüedad mayor a seis meses y puede ser un recibo de luz, agua, teléfono, predial o un estado de cuenta bancario.

Se piden además dos fotografías tamaño infantil, en blanco y negro o a color, de frente, sin lentes ni gorra y con fondo blanco.

El solicitante también debe entregar los datos de un contacto de emergencia: nombre completo, CURP y número telefónico.

Personas extranjeras con residencia temporal o permanente pueden tramitar la credencial presentando su documento migratorio vigente junto con un comprobante de domicilio en territorio mexicano.

Una credencial para votar del INE de México se muestra en primer plano sobre un escritorio de madera, con un ordenador portátil y documentos borrosos al fondo.
La identificación oficial, el acta de nacimiento y el comprobante de domicilio forman parte de la documentación básica solicitada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso para tramitar la credencial

El primer paso consiste en localizar el módulo de afiliación más cercano al domicilio, ya sea del INAPAM o de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

La ubicación de todos los módulos se encuentran a través del portal https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/modulos-inapam-a-nivel-nacional.

En dicho portal se encuentra otro enlace en el que solo es necesario ingresar la entidad y municipio en donde se encuentra el interesado.

Dos adultos mayores mexicanos sonríen mientras el hombre sostiene un teléfono móvil azul. La mujer tiene su brazo sobre su hombro. Un portátil y plantas se ven en el fondo.
El trámite exige la presencia física del solicitante, ya que no puede gestionarse a través de terceros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El solicitante debe acudir en persona, ya que el trámite tiene carácter personal e intransferible.

No existe opción de realizarlo mediante un representante o de forma digital.

En el módulo se presentan los cuatro documentos originales y sus copias: identificación oficial, acta de nacimiento o comprobante de edad, comprobante de domicilio y las dos fotografías tamaño infantil, junto con los datos del contacto de emergencia.

Si la documentación está completa, la credencial se puede entregar el mismo día de la solicitud.

Ilustración de una mujer chef y un hombre con traje, sosteniendo una credencial de identificación oficial mexicana con su foto, sobre un fondo geométrico.
Los módulos de afiliación atienden en un horario matutino de lunes a viernes en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite puede realizarse en cualquier módulo del país, sin importar el estado de residencia del solicitante, ya que se trata de un programa federal.

Los rubros donde el directorio oficial registra descuentos vigentes

El Directorio de Beneficios INAPAM organiza sus registros en siete rubros: alimentación, salud, vestido y hogar, predial y agua, transporte, asesoría y servicios legales, y educación, recreación y cultura.

Cada categoría puede consultarse por separado dentro del portal oficial del instituto.

Ilustración de hombre adulto mayor sosteniendo una credencial con foto, sello del águila mexicana y texto, junto al logotipo del INAPAM en un fondo geométrico.
No existe restricción geográfica para solicitar el documento, pues cualquier módulo federal puede atender la solicitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En predial y agua, los descuentos dependen del convenio que cada municipio o alcaldía mantenga vigente con el instituto, por lo que el porcentaje varía según la localidad de residencia.

En salud, el directorio incluye prestadores médicos y farmacéuticos con condiciones particulares de descuento según el servicio.

El instituto aclara que no existe un porcentaje único aplicable en todos los establecimientos: el beneficio depende del prestador, el producto o servicio, la sucursal y la localidad, y algunos convenios incluyen fechas o condiciones específicas de uso.

Mostrar la credencial no obliga a ningún comercio a aplicar un descuento, de acuerdo con el propio instituto.

Hombre adulto mayor de cabello canoso sonriendo, entregando una credencial blanca con el texto 'INAPAM' a una mujer cajera en un mostrador de tienda departamental.
Los porcentajes y condiciones de cada convenio pueden cambiar sin previo aviso, según el prestador correspondiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo participan los establecimientos y autoridades que de manera voluntaria sostienen el convenio y mantienen vigentes sus condiciones, por lo que se recomienda confirmar directamente en el comercio antes de realizar una compra.

La credencial no vence y solo debe reponerse en casos específicos

El Inapam ha aclarado que la credencial no tiene fecha de vencimiento, por lo que no requiere renovación periódica.

Las tarjetas emitidas en años anteriores, incluso con diseños distintos, continúan siendo válidas para acceder a los beneficios del directorio.

La reposición solo procede en tres situaciones: extravío o robo de la tarjeta, deterioro que impida leer los datos o el código de barras, y necesidad de corregir o actualizar información personal como nombre, domicilio o fotografía.

Fotografía de una familia multigeneracional sonriendo y comiendo en un restaurante con grandes ventanas. Un adulto mayor muestra una credencial INAPAM en primer plano. Platos variados y vista a la ciudad.
El documento del INAPAM no cuenta con fecha de caducidad impresa, a diferencia de otras identificaciones oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite de reposición también es gratuito y se realiza con los mismos documentos que la expedición original.

Un caso distinto aplica a quienes aún conservan la credencial del antiguo INSEN, antecesor del INAPAM, ya que ese formato dejó de ser válido y debe sustituirse por la versión vigente del instituto para continuar accediendo a los descuentos del directorio.

Ubicar el módulo más cercano ayuda a no hacer viajes innecesarios

Acudir sin verificar previamente la ubicación puede derivar en traslados innecesarios, ya que algunos módulos atienden por zonas específicas dentro del mismo municipio.

Ilustración de una adulta mayor presentando su tarjeta INAPAM a una cajera sonriente en el supermercado, con un carrito lleno de víveres.
Las credenciales con el antiguo formato del INSEN ya no son válidas y deben sustituirse por la versión actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El instituto recomienda confirmar la dirección antes de presentarse, especialmente en entidades con varios puntos de atención.

Para dudas adicionales sobre el trámite, el INAPAM pone a disposición la línea telefónica 55 5340 1300 y el correo buzoninstitucional@inapam.gob.mx.

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