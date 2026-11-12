Vigencia de credenciales para votar que vencen en 2026 podría ampliarse hasta elecciones de 2027: INE analiza recomendación

Ya son 30 los funcionarios que han renunciado tras la salida de Guadalupe Taddei. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg

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La vigencia de las credenciales para votar que vencen este 31 de diciembre de 2026 podría extenderse hasta la Jornada Electoral del 6 de junio de 2027, si el Consejo General del INE aprueba una recomendación planteada por la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV).

La medida abarcaría a 4,803,344 ciudadanas y ciudadanos con Credencial para Votar que concluye su vigencia este año, de acuerdo con el corte realizado el 31 de octubre de 2026. Las identificaciones expedidas dentro y fuera del país conservarían su validez durante las elecciones federales y locales de 2027.

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La Comisión Nacional de Vigilancia aprobó la recomendación para que las credenciales que vencen el 31 de diciembre continúen vigentes hasta el día de la elección. El planteamiento todavía debe pasar por la Comisión del Registro Federal de Electores y después llegar al Consejo General, que tendrá la decisión definitiva.

La extensión busca mantener el derecho al voto en 2027

La propuesta busca evitar que quienes no logren renovar su identificación antes del cierre del plazo queden impedidos para participar en los comicios. El INE sostiene que la medida protege los derechos político-electorales de la ciudadanía y favorece el ejercicio del sufragio.

La ampliación se plantea mientras avanza la campaña especial de actualización de credenciales, cuyo cierre está previsto para el 25 de enero de 2027. El Instituto mantendría el llamado a las personas cuya identificación vence este año para que realicen el trámite de renovación.

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La vigencia extendida aplicaría a credenciales emitidas en territorio nacional y también a las expedidas en el extranjero. De aprobarse, las identificaciones serían válidas hasta el 6 de junio de 2027, fecha prevista para la Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal y los procesos locales.

La medida no representaría una renovación automática de los registros. Las personas con credenciales vencidas conservarían temporalmente la posibilidad de identificarse y votar, pero el INE busca que acudan a los módulos para actualizar sus datos y obtener una nueva mica.

Una ciudadana revisa la fecha de vigencia de su credencial para votar mientras varias personas esperan turno frente a un módulo electoral en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 4.8 millones de registros entrarían en la medida

El universo contemplado equivale a 4,803,344 registros de ciudadanas y ciudadanos con Credencial para Votar cuya vigencia concluye este 2026. La cifra corresponde al corte del 31 de octubre y podría modificarse conforme avancen las renovaciones antes de enero próximo.

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Al cierre de octubre, el Padrón Electoral estaba integrado por 104,485,067 registros. La Lista Nominal de Electores contaba con 102,580,064 personas inscritas. La diferencia entre ambos instrumentos se relaciona con los procesos de revisión, actualización y definición de quiénes pueden emitir su voto.

La CNV plantea mantener temporalmente la validez de las credenciales para garantizar que las personas incluidas en ese universo no pierdan su derecho a sufragar por el vencimiento del documento antes de los comicios.

Una vez celebrada la Jornada Electoral, los registros que estén en este supuesto serían excluidos del Padrón Electoral y de las Listas Nominales de Electores al día siguiente. La extensión, por tanto, tendría un límite ligado a la elección de 2027.

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Una credencial para votar del INE mexicano descansa en una superficie de madera clara, con una lupa que magnifica sus detalles, en un entorno que incluye un mazo de juez y documentos legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consejo General del INE tendrá la decisión final

La recomendación aprobada por la CNV no entra en vigor de forma inmediata. El documento seguirá su trámite ante la Comisión del Registro Federal de Electores, instancia que revisa los asuntos vinculados con la integración y actualización de los instrumentos registrales.

Después, el planteamiento llegará al Consejo General del INE, órgano que deberá discutir y resolver si autoriza la ampliación de vigencia. Hasta entonces se conocerán los alcances definitivos de la medida y las instrucciones para su aplicación.

Además de avalar la extensión, la Comisión Nacional de Vigilancia propone que las áreas responsables del Instituto informen a la ciudadanía sobre la posible ampliación. También solicita reforzar las acciones para promover la renovación de las credenciales que vencen este 31 de diciembre.

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La CNV reúne a las representaciones de los partidos políticos nacionales, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entre sus funciones está acompañar, revisar y supervisar las tareas relacionadas con el Padrón Electoral y las Listas Nominales.

La eventual ampliación retoma un mecanismo utilizado en procesos electorales anteriores. El propósito es que el vencimiento de la Credencial para Votar no impida participar en la elección, mientras las y los ciudadanos concluyen el trámite de actualización ante el Instituto.