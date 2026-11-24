Miss México podría lograr hazaña no vista desde hace 17 años en Miss Universo con Venezuela: pronósticos dicen “back to back” (RS)

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María Vargas representa a México este martes 24 de noviembre en la final de Miss Universo 2026, que se realiza en San Juan, Puerto Rico, con la posibilidad de obtener una segunda corona consecutiva para el país después del triunfo de Fátima Bosch en 2025.

La jalisciense compite desde las 7:00 p.m., tiempo del centro de México, y un eventual triunfo colocaría a la delegación mexicana ante una marca que solo Venezuela consigue en la historia del certamen.

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La edición 75 de Miss Universo tiene como sede el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La cobertura previa comienza a las 6:00 p.m., mientras que la competencia central arranca una hora después.

México busca volver a la cima un año después de que Fátima Bosch obtuviera la corona en 2025. Si Vargas gana la final, el país igualaría el único antecedente de dos triunfos consecutivos de una misma nación en el concurso internacional.

Venezuela logra el único “back to back” en Miss Universo

El llamado “back to back” ocurre cuando representantes de un mismo país ganan el certamen en dos ediciones consecutivas. En Miss Universo, esa secuencia solo se presenta una vez: Venezuela gana las coronas de 2008 y 2009.

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Dayana Mendoza obtiene el título de Miss Universo 2008. Un año después, el domingo 23 de agosto de 2009, coloca la corona a su compatriota Stefanía Fernández durante la final celebrada en el centro de convenciones Atlantis Paradise Island, en Bahamas.

Fernández se convierte así en Miss Universo 2009 y Venezuela se mantiene como la única nación que enlaza dos coronas en el certamen. El hecho queda registrado como una marca sin repetición durante los 17 años posteriores.

El antecedente se que señala que la coronación de Fernández representó la primera ocasión en que una participante recibió la tiara de manos de una ganadora de su mismo país.

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México tiene ahora la posibilidad de acercarse a esa marca. Para lograrlo, Vargas necesita avanzar entre las 30 semifinalistas y superar las rondas posteriores de traje de baño, vestido de gala, preguntas y respuestas, según el formato que presente la organización durante la transmisión.

María Vargas, Miss México 2026, en las preliminares de Miss Universo. (Instagram: Miss Universo México)

María Vargas destaca con vestido rojo y traje típico Wixárika

María Vargas llega a la final tras participar en la etapa preliminar con tres presentaciones: traje de baño azul, vestido de noche rojo y el traje típico llamado Cosmos Wixárika.

El vestido rojo fue diseñado por Fernando Santos. El color tiene un lugar recurrente en las presentaciones de representantes mexicanas en certámenes internacionales, por lo que su elección genera atención entre los seguidores del concurso antes de la final.

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En la ronda de traje de baño, Vargas utiliza un diseño azul. La participación forma parte de la evaluación previa que define a las concursantes con mayores posibilidades de entrar al primer grupo de clasificadas.

El traje típico Cosmos Wixárika coloca elementos de la cultura wixárika en la pasarela internacional. La propuesta busca representar una referencia visual de México en una de las etapas con mayor exposición del certamen.

La mexicana tiene 28 años, nació en Zapopan, Jalisco, y estudia Negocios Internacionales en la Universidad de Guadalajara. También se desempeña como empresaria.

En 2024 publica el libro Miss Trouble, un proyecto que se suma a su perfil fuera de las pasarelas. Su trayectoria será parte de los elementos que acompañan su presentación durante la transmisión de la final.

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El voto del público abre otra ruta para María Vargas

¿Cuándo y dónde ver a la mexicana María Vargas en Miss Universo 2026? (Instagram)

La audiencia puede participar mediante el portal oficial de Miss Universo. El sistema permite votar por las concursantes en categorías como Mejor Traje de Gala y Mejor Traje de Baño.

El sitio también incluye una votación que otorga un pase directo dentro de la competencia. Esa vía puede modificar la lista de participantes que avancen a las siguientes fases del certamen.

Los seguidores de María Vargas pueden respaldarla desde el portal oficial antes y durante la final, de acuerdo con los periodos de votación que mantenga habilitados la organización.

La primera selección de la noche será de 30 semifinalistas. A partir de ese momento, las concursantes deberán mantenerse en competencia conforme avancen las eliminatorias de la gala.

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La final concentra la atención en la posibilidad de que México conserve la corona tras el triunfo de Fátima Bosch. Vargas llega con una preparación que incluye su participación preliminar y una propuesta visual marcada por el vestido rojo, el traje de baño azul y el atuendo Cosmos Wixárika.

De ganar, María Vargas recibiría la corona de una compatriota, Fátima Bosch, y México se sumaría a Venezuela como los países con dos victorias consecutivas en Miss Universo.