José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron el fin de su relación el 1 de noviembre de 2026. (Redes sociales. @clromos/@paodalay_2203)

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César Romo publicó en sus historias de Instagram una fotografía de Paola Dalay durante una cita en un restaurante de Cancún, con vista al mar y palmeras de fondo.

La influencer reaccionó a la imagen con un “Awww” acompañado de cuatro corazones rojos.

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Ambos subieron contenido desde el mismo lugar, comentando mutuamente sus publicaciones, lo que avivó los rumores de un acercamiento sentimental que la propia Dalay ya había confirmado semanas antes, aunque aclaró que por ahora no son novios formales.

Paola Dalay es modelo, influencer y creadora de contenido. Captura de pantalla. (Instagram/@clromos)

La fotografía muestra a Dalay sentada frente a una ensalada y una bebida, con lentes oscuros y vista al Caribe.

Romo la publicó desde su cuenta @clromos en Instagram. El acercamiento entre los dos se da semanas después de que Dalay y el actor José Eduardo Derbez confirmaron públicamente su separación, tras casi siete años de relación y una hija en común.

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Paola Dalay niega infidelidades y aclara su vínculo con Romo

Paola Dalay es una influencer, modelo y creadora de contenido digital originaria del Estado de México, nacida el 22 de marzo de 2002.

Construyó una comunidad de millones de seguidores donde comparte contenido de moda, belleza, viajes y maternidad.

Ganó mayor notoriedad en el espectáculo mexicano por su relación de casi siete años con el actor José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Juntos tuvieron a su hija Tessa, nacida en junio de 2024.

La creadora de contenido mantuvo una relación de casi siete años con José Eduardo Derbez. (CUARTOSCURO/Captura de pantalla)

El 1 de noviembre de 2026, Derbez y Dalay confirmaron su separación mediante un video en redes sociales.

“Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija”, dijo Derbez en el mensaje. Ambos aseguraron que seguirán pendientes de Tessa.

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Tras la separación, circularon rumores de que Dalay había iniciado un acercamiento con Romo antes de hacer pública la ruptura.

La expareja confirmó su separación mediante un video en redes sociales. (@jose_eduardo92 @paodalay_2203)

La influencer lo desmintió: precisó que, aunque la separación no era pública, ella continuó con su vida de la misma forma que lo hizo el actor. Negó que hubiera terceras personas involucradas durante su relación con Derbez.

La propia Dalay confirmó posteriormente que sí existe un acercamiento con Romo, pero puso límites claros: “No somos novios”, declaró. No ha dado más detalles sobre cómo avanza la relación desde entonces.

César Romo, defensa de Raniza FC en la Kings League Américas

César Romo es un futbolista mexicano de 30 años, nacido el 17 de diciembre de 1995. Se desempeña como defensa en Raniza FC, equipo que participa en la Kings League Américas, una competencia de fútbol que se distingue por sus reglas y formato distintos al fútbol tradicional.

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La Kings League Américas es una liga impulsada por el streamer español Gerard Piqué que mezcla el fútbol con el entretenimiento y el streaming en vivo.

César Romo participa en una liga que combina futbol, entretenimiento y transmisiones en vivo. (Instagram: César Ramos)

Los equipos están dirigidos por creadores de contenido y figuras del deporte, y los partidos se juegan en formato de 40 minutos con reglas especiales.

Los primeros rumores de un vínculo sentimental entre Romo y Dalay surgieron en el contexto del Gran Premio de México, donde ambos coincidieron. Desde ese momento, la especulación creció.

José Eduardo Derbez dijo que la separación de Paola Dalay ocurrió en buenos términos

José Eduardo Derbez es actor e hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Su relación con Dalay comenzó en 2020 y duró casi siete años, durante los cuales se convirtieron en padres.

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En el video donde anunciaron la ruptura, Derbez afirmó: “Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija”.

Ambos dejaron claro que, aunque ya no son pareja, mantienen una relación cordial cuya prioridad es el bienestar de la menor.

La expareja no reveló los motivos específicos de la ruptura. (Redes Sociales)

La separación se confirmó el mismo 1 de noviembre en que comenzaron a circular las primeras imágenes de Dalay junto a Romo, lo que intensificó las especulaciones sobre los tiempos de la ruptura.

El actor explicó ante los medios que la relación ya atravesaba una etapa complicada desde tiempo atrás, aunque no reveló los motivos concretos de la ruptura. La cita en Cancún es el registro público más reciente de la cercanía entre Dalay y Romo.

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