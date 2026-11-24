Miguel Ángel Osorio Chong ofrece declaraciones a un medio de comunicación en un salón de eventos. El político mexicano se dirige a un micrófono para emitir comentarios respecto a la dirigencia de Alejandro Moreno y el estado de la representación política del Partido Revolucionario Institucional.

Guardar

Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, criticó la administración de Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas como dirigente del partido; y lo responsabilizó de acabar con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“El PRI lo acabó en muy poco tiempo Alejandro Moreno, cuando se tardó muchos años en construir un gran partido, en un solo instante, por sus ambiciones personales, lo ha dejado en las condiciones de no tener representación en algunos estados, registro y todos los espacios políticos que tenía”, declaró Osorio Chong a Grupo Fórmula. De acuerdo con el exfuncionario, él advirtió años atrás sobre el presente del tricolor.

PUBLICIDAD

¿Alito Moreno acabó con el PRI?

Alejandro Moreno no ha disuelto al PRI ni le ha hecho perder su registro como partido político nacional. La organización mantiene representación en el Congreso y presencia territorial en distintos estados. La acusación de que “acabó” con el partido apunta, en realidad, a la caída electoral, las rupturas internas y la pérdida de dirigentes que se han acumulado durante su presidencia.

Moreno asumió la dirigencia nacional en agosto de 2019. Desde entonces, el PRI ha encadenado derrotas en elecciones locales y federales, ha perdido gobiernos estatales y ha reducido su peso frente a Morena y sus aliados. Ese retroceso ha llevado a exmilitantes, analistas y columnistas a describir su gestión como la etapa de mayor debilidad del priismo en sus 95 años.

PUBLICIDAD

El dirigente nacional rechaza la culpa exclusiva de los saldos electorales y señala presiones directas de Morena.

El dirigente fue reelegido en 2024 con 97% de los votos. Las reformas a los estatutos partidistas abrieron la posibilidad de que permanezca al frente del PRI hasta 2032, una decisión que provocó impugnaciones y cuestionamientos de sectores internos. Para sus críticos, la modificación rompió con la tradición priista de rechazar la reelección en sus principales cargos.

Moreno rechaza que los resultados electorales sean responsabilidad exclusiva de su dirigencia. Su postura es que el gobierno de Morena busca debilitar al PRI y convertirlo en una fuerza política subordinada.

Morena es la responsable de la “descomposición” del INE: acusa Alito

En política nacional actualmente, la situación del Instituto Nacional Electoral (INE), que ha estado en controversia por una supuesta red de corrupción que estaría encabezada por la presidenta del organismo electoral, Guadalupe Taddei.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, Alejandro Moreno, acusó en un comunicado que Morena ha deteriorado la autonomía del INE mediante recortes presupuestales, presiones contra personal de carrera y la imposición de perfiles afines en áreas estratégicas del organismo.