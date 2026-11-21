Última colaboración de José Eduardo Derbez y Paola Dalay antes de su separación. (YouTube)

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José Eduardo Derbez bromeó sobre su separación de Paola Dalay durante una conversación sobre paternidad en Miembros al aire.

El actor soltó una frase sobre tener que organizar “tres casas”, comentario que provocó risas entre los conductores y llega mientras es relacionado sentimentalmente con la DJ Mariana BO.

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El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo participa en la charla junto a Raúl Araiza, Eva Cedeño y Nicola Porcella. El tema parte de las responsabilidades que implica tener hijos y deriva en la logística que enfrentan quienes ya no viven con la madre o padre de sus menores.

José Eduardo Derbez comparte que tener una hija ha cambiado su forma de organizar viajes, trabajo y planes personales. En medio de la conversación, hace referencia a su vida familiar tras la ruptura con Paola Dalay.

“También están los contras de separarse, ¿no? Y ahora ya organizas tres casas, ¿no?”, comenta José Eduardo Derbez entre risas durante la emisión. La frase provoca una reacción inmediata de sus compañeros.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija y enfrentan los rumores sobre una supuesta separación (Redes Sociales)

José Eduardo Derbez habla de los “contras” de separarse en el programa

La conversación inicia cuando Eva Cedeño explica que no contempla convertirse en madre. La actriz cuenta que desde niña no sentía interés por jugar con muñecas y que, al crecer, escuchó opiniones contrastantes de mujeres que sí tuvieron hijos.

Raúl Araiza y otros integrantes de la mesa comparten sus experiencias como padres. José Eduardo Derbez toma la palabra para explicar que la paternidad modifica las decisiones más cotidianas, en especial aquellas relacionadas con el tiempo libre.

El actor cuenta que, mientras grababa un proyecto, una amiga le propuso viajar con poca anticipación. La invitación incluía una visita a París durante unos días y después un recorrido por otro destino.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay aparecen en una composición fotográfica que reúne dos retratos individuales en interiores. (@jose_eduardo92 @paodalay_2203)

“Yo tengo una hija y tengo que planear llegar, hacer un súper para la niña”, recuerda José Eduardo Derbez. Su comentario se refiere a las responsabilidades que debe considerar antes de aceptar un viaje improvisado.

Uno de los participantes señala que la organización será “peor” ahora. Raúl Araiza retoma entonces el tema de la separación y menciona que, tras una ruptura, las personas deben planear la dinámica de distintas casas.

José Eduardo Derbez aprovecha el momento para lanzar la frase que genera risas: “También están los contras de separarse, ¿no? Y ahora ya organizas tres casas, ¿no?”.

Un integrante de la mesa responde: “No, ¿qué pasó? No, con dos, dos, dos. No, no, la tercera todavía ni comienza ahí”. La respuesta parece aludir a los rumores que han vinculado al actor con Mariana BO en los últimos días.

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Derbez continúa la broma y dice: “Lo voy a mandar a Perú”, en una referencia dirigida a Nicola Porcella. El conductor peruano participa en la conversación sobre las responsabilidades de criar a un hijo.

El actor explica cómo cambió su vida desde que se convirtió en papá

Durante la emisión de Miembros al aire, José Eduardo Derbez no profundiza en su separación con Paola Dalay. Sus intervenciones se concentran en el cambio de hábitos que experimentó desde que se convirtió en padre de Tessa.

(IG)

El actor relata que antes podía tomar decisiones de viaje sin considerar una estructura familiar. Ahora, dice, necesita prever qué ocurrirá con su hija, comprar lo necesario para ella y acomodar sus compromisos profesionales.

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La mesa coincide en que los hijos representan una responsabilidad económica, emocional y de tiempo. Nicola Porcella cuenta que la paternidad lo llevó a buscar estabilidad laboral y a involucrarse en televisión.

Raúl Araiza comparte que sus hijas son parte central de su vida. El conductor explica que, aunque educar puede ser difícil, sus hijas Roberta y Camila se han convertido en personas cercanas y en sus amigas dentro de la relación de padre e hijas.

La conversación deriva hacia las inquietudes de Eva Cedeño sobre la maternidad y la posibilidad de formar una familia que se rompa después. Araiza le responde que cada historia tiene condiciones distintas y que no todas las relaciones terminan de la misma manera.

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La ruptura con Paola Dalay coincide con rumores de un nuevo romance

José Eduardo Derbez y Paola Dalay hicieron pública su separación el pasado 1 de noviembre. La expareja comparte una hija, Tessa, y el actor ha dicho que buscan mantener una convivencia cordial por el bienestar de la menor.

En las últimas semanas, Derbez aparece en redes sociales junto a Mariana BO. Primero compartieron fotos durante una visita a un campo de tiro y más tarde fueron vistos durante una salida nocturna.

La DJ confirma que conoce al actor desde hace alrededor de un año y medio, aunque asegura que comenzaron a salir recientemente. Mariana BO explica que ambos se encuentran en una etapa de conocimiento y rechaza que exista un noviazgo formal.

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También revela que José Eduardo Derbez le envió un ramo de rosas rojas. La artista comparte el arreglo en sus historias de Instagram y etiqueta la cuenta del actor.

Mariana BO sostiene que está abierta al amor y dice que existe una conexión entre ambos. Aun así, insiste en que por ahora no hay un compromiso formal.