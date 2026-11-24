El show se desarrolló con el recinto resguardado de la lluvia que caía en el exterior. (Cortesía: Soda Stereo).

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Soda Stereo reunió a miles de seguidores en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde la gira “Ecos” combinó la ejecución en vivo de sus músicos originales con una recreación audiovisual de Gustavo Cerati. El recinto se llenó casi en su totalidad para presenciar un espectáculo de dos horas que mezcló tecnología, nostalgia y rock.

El show se desarrolló con el recinto resguardado de la lluvia que caía en el exterior. Bajo la cúpula conocida como Domo de Cobre, las proyecciones y los efectos audiovisuales de alta definición construyeron una atmósfera inmersiva para el público asistente.

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Soda Stereo Ecos/La Ciudad de la Furia

La propuesta tecnológica del show “Ecos”

Los integrantes de una agrupación musical tocan sus instrumentos en un escenario iluminado por focos y rayos láser frente al público. (Selene Miranda/Infobae México)

La gira “Ecos” propone un formato escénico que sincroniza las pistas originales de voz y guitarra grabadas por Gustavo Cerati con la ejecución en vivo de Charly Alberti y Zeta Bosio sobre el escenario. El resultado es una imagen holográfica hiperrealista del cantante que interactúa con sus excompañeros de banda durante todo el concierto.

El montaje combinó pantallas LED, recursos audiovisuales de alta definición y secuencias en formato tridimensional. Parte del público utilizó gafas 3D para vivir el espectáculo de manera inmersiva, un recurso que se sumó a las proyecciones que daban presencia a Cerati sobre el escenario.

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La experiencia tecnológica detrás del espectáculo busca reconstruir el sonido característico de Soda Stereo sin recurrir a invitados ni a un vocalista sustituto. En la Ciudad de México, esta propuesta llevó al público a presenciar temas clásicos del grupo con la voz original de Cerati proyectada junto a sus compañeros, que tocaron en vivo durante las dos horas de concierto.

La función del 23 de noviembre en el Palacio de los Deportes fue la cuarta presentación de la gira “Ecos” en ese recinto a lo largo de 2026, luego de tres fechas realizadas en abril. El concierto no contó con telonero ni artista invitado.

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La multitud hacía retumbar el Palacio de los Deportes /Selene Miranda Infobae México

Un repaso por los clásicos de la banda

El repertorio incluyó temas como “Nada Personal”, “Cuando Pase el Temblor”, “Persiana Americana” y “En la Ciudad de la Furia”, piezas centrales del catálogo de la banda argentina. El público coreó cada una de las canciones durante las dos horas que duró la presentación.

El cierre llegó con “De Música Ligera”, interpretada desde dos tarimas elevadas instaladas en la zona de admisión general. Esta disposición escénica acercó a Alberti y Bosio al público, en uno de los momentos más celebrados de la noche.

El concierto arrancó alrededor de las 20:00 horas, tras la apertura de puertas a las 19:00. El espectáculo se extendió durante dos horas y concluyó cerca de las 22:00, de acuerdo con el horario previsto para la presentación.

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Agradecimientos y gestos hacia el público mexicano

Charly Alberti y Zeta Bosio agradecieron al público asistente al cierre del concierto. Ambos músicos destacaron el entusiasmo de los asistentes mexicanos durante la presentación.

Un bajista interpreta su instrumento en una plataforma rodeada por el público bajo luces rojas durante un concierto. (Selene Miranda/Infobae México)

Alberti arrojó sus baquetas hacia la multitud en uno de los gestos finales del show. Por su parte, Bosio compartió obsequios con el público presente en las primeras filas del recinto.

“Gracias México, siempre vamos a volver”, expresaron los músicos durante el cierre de la presentación, en un mensaje dirigido a los asistentes que colmaron el Palacio de los Deportes.

Un baterista actúa en una pequeña plataforma en medio del público congregado durante un concierto con iluminación roja. (Selene Miranda/Infobae México)

El marco del concierto y el clima en el exterior

La jornada se desarrolló con lluvia en el exterior del recinto, una condición que no afectó el desarrollo del espectáculo gracias a la cobertura del Domo de Cobre. El interior del Palacio de los Deportes funcionó como escenario para las proyecciones audiovisuales que acompañaron cada tema del repertorio.

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La combinación de tecnología moderna con los clásicos de la década de los 80 marcó el desarrollo de la noche en la capital mexicana. (Selene Miranda/Infobae México)

El concierto concluyó con tranquilidad alrededor de las 22:00 horas, tras casi dos horas de presentación. La combinación de tecnología moderna con los clásicos de la década de los 80 marcó el desarrollo de la noche en la capital mexicana.

Setlist completo del concierto en el Palacio de los Deportes

El repertorio interpretado por Soda Stereo en su función del 23 de noviembre en el Palacio de los Deportes se integró por las siguientes 20 canciones:

Ecos

Juego de Seducción

Nada Personal

Hombre al Agua

Ella Usó mi Cabeza como un Revólver

Cuando Pase el Temblor

Luna Roja

Toma la Ruta

(En) el Séptimo Día

En la Ciudad de la Furia

Sobredosis de TV

Persiana Americana

Entre Caníbales

Zoom

Planeador

Final Caja Negra

Primavera 0

Prófugos

De Música Ligera

En presentaciones anteriores de la gira en el mismo recinto, el repertorio incluyó además el tema “Un Misil en mi Placard” en una versión basada en el concierto MTV Unplugged de la banda, aunque esta noche no figuró entre las canciones del repertorio.

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En presentaciones anteriores de la gira en el mismo recinto, el repertorio incluyó además el tema “Un Misil en mi Placard” en una versión basada en el concierto MTV Unplugged de la banda (Selene Miranda/Infobae México)

El recorrido de la gira “Ecos” por México

La gira “Ecos” tuvo su primera presentación en el Palacio de los Deportes el 14 de abril de 2026, con un total de tres fechas realizadas los días 14, 15 y 16 de ese mes en el mismo recinto. La función del 23 de noviembre representó así la cuarta presentación de la gira en ese escenario a lo largo del año.

Tras las fechas iniciales en la Ciudad de México, la gira continuó su recorrido por Guadalajara, con dos funciones en el Auditorio Telmex, y por Monterrey, con dos presentaciones en el Auditorio Banamex.

Antes de su llegada a México, el espectáculo recorrió distintos países de Centroamérica, con fechas en Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

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Soda Stereo Ecos/ Selene Miranda Infobae

El concepto detrás del espectáculo

Detrás de la producción de “Ecos” se encuentra Nicolás Bernaudo, creador del espectáculo y colaborador cercano de Gustavo Cerati durante la última etapa del músico. Bernaudo explicó que el objetivo del show no se limita a recrear la presencia del cantante, sino a construir una atmósfera inmersiva que envuelva al público durante las casi dos horas de concierto.

“Nosotros ahora estamos viendo el montaje de un escenario y una situación inmersiva de luces que es lo que genera toda la creación del show que trajimos. Él se encargó de toda esa situación y después traemos muchas pantallas LED, tools de holográficos y una situación lumínica que es lo que nos ayuda a generar esa ilusión”, expuso Bernaudo.

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El equipo detrás de la gira optó por desarrollar un avatar digital basado en distintas etapas de la carrera de Cerati, en lugar de recurrir a un holograma tradicional. La representación buscó acercarse a la última faceta artística del cantante.

“Lo que hicimos fue basarnos en todo el archivo de Gustavo y tratar de acercarnos a una versión... Gustavo era muy cambiante, nos acercamos a una versión de un Gustavo que fue el último Gustavo que hemos visto que fue más cercano al de ‘Fuerza Natural’. Entonces tratamos de llevarlo ahí, esa versión”, señaló Bernaudo.

La producción contó con el permiso de la familia de Cerati para el uso de su archivo audiovisual en la construcción del espectáculo.