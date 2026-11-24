El conjunto portugués se mete a la casa de Rotterdam para buscar llevarse a casa al menos un punto. (REUTERS/Rodrigo Antunes)

Guardar

La actividad de la quinta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026-27 presenta uno de los duelos con mayor carga emocional para la afición mexicana en el futbol europeo. Este martes 24 de noviembre de 2026, el FC Porto de Santiago Giménez visita al Feyenoord Rotterdam en el histórico Feyenoord Stadium, mejor conocido como De Kuip, en Róterdam, Países Bajos.

El compromiso representa un punto de inflexión en la clasificación general para dos instituciones históricas que llegan igualadas en puntaje y urgidas de sumar para mantenerse en la pelea por los boletos a la ronda eliminatoria.

PUBLICIDAD

Más allá de la relevancia matemática en la tabla continental, los reflectores internacionales apuntan al regreso del atacante mexicano al recinto que lo catapultó al balompié de élite.

Tras brillar con la camiseta del conjunto neerlandés y vivir un paso previo por el futbol italiano, Giménez pisa nuevamente el césped de Róterdam defendiendo los colores de los Dragones. El futbolista azteca reconoció el cariño y respeto que guarda hacia la institución que le abrió las puertas en Europa, adelantando que se abstendrá de celebrar en caso de hacerse presente en el marcador frente a su antigua afición.

El mexicano no ha tenido el rendimiento que esperaba después de su salida del Feyenoord. (REUTERS/Rodrigo Antunes)

Cómo llega el FC Porto a este partido

El conjunto portugués aterriza en territorio neerlandés atravesando una racha positiva de resultados tanto en el plano doméstico como en el europeo, impulsado por la contundencia ofensiva mostrada en sus compromisos más recientes.

PUBLICIDAD

En la Champions League, la escuadra lusitana ocupa la posición 26 de la tabla general con apenas tres unidades tras cuatro fechas disputadas, producto de una victoria y tres descalabros. Sin embargo, ese único triunfo continental llegó precisamente en la jornada anterior, cuando los Dragones ofrecieron una exhibición categórica en el Estadio do Dragão al golear 4-1 al Napoli, resultado que revitalizó sus aspiraciones de avanzar de ronda.

En el ámbito local, el equipo dirigido por Francesco Farioli ha sostenido un paso competitivo que respalda su buen momento anímico. Durante noviembre, el Porto sumó victorias relevantes en la Primeira Liga, incluyendo un triunfo a domicilio por 2-1 sobre el Vitória SC en Guimarães —encuentro en el que Santiago Giménez participó activamente en la gestación de la anotación decisiva—, además de imponerse en compromisos exigentes del campeonato portugués frente a rivales como el Benfica y el Marítimo.

PUBLICIDAD

Asimismo, el fin de semana previo a este viaje europeo, los blanquiazules sellaron su clasificación en la cuarta ronda de la Copa de Portugal (Taça de Portugal) tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y superar 3-1 en la tanda de penales al USC Paredes, serie en la que el delantero mexicano volvió a responder con efectividad desde los once pasos. Con este envión, el Porto busca trasladar su solidez como visitante al escenario europeo y dar un golpe de autoridad en Róterdam.

Los blanquiazules están necesitados de puntos si quieren clasificar a la siguiente ronda. (REUTERS/Rita Franca)

Cómo llega el Feyenoord al partido

En la acera de enfrente, el panorama del Feyenoord luce mucho más complejo y marcado por la irregularidad defensiva en las semanas recientes. En la presente edición de la UEFA Champions League, el cuadro de Róterdam marcha en el puesto 32 de la clasificación, también con tres puntos acumulados luego de un triunfo y tres derrotas en cuatro presentaciones.

PUBLICIDAD

Su última aparición continental dejó serias dudas en el funcionamiento colectivo, al caer de manera contundente 3-0 frente al Inter de Milán, resultado que evidenció vulnerabilidades en la zaga y lo dejó sin margen de error de cara a la segunda mitad de la Fase de Liga.

La crisis de resultados se ha extendido también a la Eredivisie, donde los pupilos de Giovanni van Bronckhorst atraviesan un bache preocupante. Antes del parón de noviembre sufrieron un duro revés al caer 5-3 en su visita al SC Heerenveen, y apenas el pasado sábado 21 de noviembre volvieron a tropezar en casa al perder 3-2 contra el Excelsior en el derbi rotterdamés, concediendo el triunfo a un rival que acumulaba casi tres meses sin ganar en el torneo neerlandés.

PUBLICIDAD

A pesar de haber generado volumen ofensivo y contado con el respaldo de su público, la fragilidad en las transiciones defensivas y las desatenciones en área propia han penalizado severamente al conjunto local. No obstante, el aliento de De Kuip suele transformar al Feyenoord en las noches europeas, factor al que apelará para reencontrarse con la victoria ante un rival directo en la tabla.

El conjunto neerlandés necesita aprovechar la localía para sumar puntos. (EFE/EPA/PIETER STAM DE JONGE)

Así han sido sus últimos tres enfrentamientos

Aunque ambos clubes cuentan con una amplia tradición en las competiciones de la UEFA —incluyendo títulos de Copa de Europa en sus vitrinas—, sus cruces oficiales han sido escasos a lo largo de la historia. El historial reciente se remonta a la fase de grupos de la UEFA Europa League 2019-20 y a una eliminatoria clásica de la UEFA Champions League en la temporada 1993-94, arrojando un balance sumamente equilibrado en los últimos tres antecedentes directos:

PUBLICIDAD

12 de diciembre de 2019: FC Porto 3-2 Feyenoord — UEFA Europa League (Fase de Grupos) | Estadio do Dragão, Oporto

3 de octubre de 2019: Feyenoord 2-0 FC Porto — UEFA Europa League (Fase de Grupos) | De Kuip, Róterdam

3 de noviembre de 1993: Feyenoord 0-0 FC Porto — UEFA Champions League (Segunda Ronda - Vuelta) | De Kuip, Róterdam

En el antecedente más cercano, disputado en diciembre de 2019 en territorio portugués, ambos protagonizaron un duelo vibrante de cinco anotaciones en el que el Porto se impuso 3-2 para sellar su boleto a la siguiente ronda. Dos meses antes, en octubre de ese mismo año, el Feyenoord había hecho valer su localía en De Kuip con un sólido triunfo 2-0 gracias a los tantos de Jens Toornstra y Rick Karsdorp.

Para encontrar el tercer duelo más reciente hay que retroceder hasta noviembre de 1993, cuando igualaron sin goles en Róterdam en el partido de vuelta de la segunda ronda de la Copa de Campeones, resultado que permitió avanzar a los Dragones tras haber ganado la ida por la mínima diferencia en Portugal.

PUBLICIDAD

Los Dragones están listos para enfrentar al equipo de la Eredivisie. (REUTERS/Rita Franca)

A qué hora y dónde ver en vivo el partido desde México

Los aficionados en territorio mexicano podrán seguir todas las acciones del regreso de Santiago Giménez a Róterdam durante la jornada vespertina de este martes. Estos son los detalles oficiales para sintonizar el compromiso en vivo:

Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México / CST)

Estadio: Feyenoord Stadium (De Kuip), Róterdam, Países Bajos

Transmisión en vivo en México: Señal de televisión de paga a través de FOX y vía streaming por FOX One.