La grabación de una noche en Mezontle provocó cuestionamientos contra el defensa, quien se prepara para enfrentar a Monterrey en la Liguilla. (X / Club América)

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A pocos días de comenzar la Liguilla del Apertura 2026, Israel Reyes se encuentra en medio de una controversia luego de que se difundieran videos de su presencia en un bar de la Ciudad de México, donde un usuario de redes sociales lo acusó de intervenir para que sacaran a una mujer que presuntamente lo estaba grabando.

El episodio habría ocurrido el domingo 22 de noviembre, después del partido de la NFL entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, celebrado en el Estadio Banorte. Un día después, el lunes 23, comenzaron a circular imágenes del futbolista del América en el establecimiento Mezontle, donde se encontraba acompañado por el influencer Paquideus y otras personas.

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Lo que parecía una convivencia después del encuentro de futbol americano terminó generando críticas y cuestionamientos hacia el zaguero, luego de que se hiciera pública una denuncia en X sobre el comportamiento que presuntamente habría tenido con una joven dentro del lugar.

¿De qué acusan a Israel Reyes en redes sociales?

El defensa del América se convirtió en blanco de críticas tras difundirse un video de su presencia en un bar, mientras el club prepara su duelo ante Rayados. (X / Club América)

La polémica tomó fuerza a partir de una publicación de la cuenta @NoShowMN, cuyo administrador aseguró que una amiga se encontraba grabando un video cuando Israel Reyes apareció accidentalmente en el fondo de la toma.

De acuerdo con el relato compartido en la plataforma, el jugador habría reaccionado al percatarse de que estaba siendo captado por la cámara, acercándose a la mujer para pedirle su celular. Posteriormente, el usuario señaló que el futbolista habría solicitado la intervención de los trabajadores del establecimiento para que la joven fuera retirada.

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En la misma denuncia también se aseguró que el americanista presentaba aliento alcohólico. Sin embargo, esta afirmación forma parte del testimonio difundido en redes sociales y no cuenta con elementos independientes que permitan comprobarla.

La grabación de una noche en Mezontle provocó cuestionamientos contra el defensa, quien se prepara para enfrentar a Monterrey en la Liguilla. (x / @NoShowMN)

Las grabaciones que comenzaron a circular muestran a Reyes acompañado de varias personas en el bar, así como una secuencia en la que un hombre aparentemente relacionado con la seguridad del establecimiento interactúa con la mujer.

Durante ese momento, la joven cuestiona que la estén sacando del lugar. Sin embargo, el video no muestra de manera clara quién dio la instrucción para retirarla, por lo que tampoco permite confirmar que el defensa haya sido responsable de solicitarlo.

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Hasta ahora, la acusación permanece como una versión difundida por un usuario de redes sociales, sin una corroboración independiente de los hechos.

La controversia llega en plena preparación para la Liguilla

El futbolista azulcrema aparece en imágenes difundidas en redes sociales; la denuncia sobre la joven no ha sido corroborada de manera independiente. (x / @NoShowMN)

El señalamiento contra Israel Reyes aparece en un momento complicado para las Águilas, que vienen de perder ante Tigres y dejaron escapar la oportunidad de terminar la fase regular en la primera posición del campeonato.

El sábado 21 de noviembre, América cayó por marcador de 1-0 frente al conjunto regiomontano. En ese partido, el defensa azulcrema protagonizó una de las acciones determinantes al cometer una infracción cerca del área, que posteriormente derivó en el tiro libre cobrado por Juan Brunetta para conseguir el tanto de la victoria.

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Con ese resultado, el equipo capitalino terminó el Apertura 2026 en el tercer puesto de la tabla general, con 30 unidades, por debajo de Chivas y Cruz Azul.

La derrota aumentó las exigencias para el conjunto dirigido por Guillermo Almada, que ahora deberá concentrarse en la eliminatoria frente a Monterrey, rival al que enfrentará en los cuartos de final.

El primer capítulo de la serie está programado para este miércoles 25 de noviembre en el Estadio BBVA, donde América buscará obtener un resultado favorable para encaminar su clasificación a las semifinales.

¿América sancionará a Israel Reyes?

Un usuario de X aseguró que una mujer fue retirada del establecimiento por petición del americanista, pero las imágenes no esclarecen quién tomó la decisión. (X / Club América)

La aparición del futbolista en el establecimiento nocturno provocó cuestionamientos entre algunos aficionados, quienes señalaron la cercanía de la Liguilla y el resultado adverso que el equipo obtuvo frente a Tigres.

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Hasta el momento, Israel Reyes y el Club América no han fijado públicamente una postura sobre las acusaciones difundidas, ni se ha informado oficialmente sobre alguna medida disciplinaria en contra del jugador.

Por ahora, el caso continúa generando conversación en redes sociales, aunque los señalamientos no han sido comprobados y las imágenes disponibles no esclarecen cómo se produjo la salida de la joven del bar.