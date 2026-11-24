El secretario de Seguridad obtiene 42.2% de respaldo entre los simpatizantes del partido, seguido por Marcelo Ebrard con 22.3% y Clara Brugada con 13.5%, según el estudio difundido el 23 de noviembre. REUTERS/Raquel Cunha

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Omar García Harfuch lidera con 42.2% las preferencias dentro de Morena para la presidencia de 2030, de acuerdo con la encuesta de noviembre de LaEncuesta.mx, publicada el 23 de noviembre. Marcelo Ebrard le sigue con 22.3% y Clara Brugada ocupa el tercer lugar con 13.5%.

En el escenario presidencial de cinco aspirantes, Harfuch alcanza 43.9%. Supera por 25.4 puntos a Ricardo Salinas Pliego, quien registra 18.5%.

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Los números llegan en un momento particular: pocos días antes, el secretario de Seguridad fue protagonista de un rumor sobre su salida del gabinete.

El rumor: de un discurso a la mañanera

La medición con cinco aspirantes asigna al titular de Seguridad 43.9% de intención, mientras el empresario registra 18.5%, cuatro años antes de los comicios federales y sin proyectar resultados electorales. (Crédito: Gobierno de México)

Todo comenzó el 18 de noviembre, durante la clausura de la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública. Según Infobae, García Harfuch dijo que los cargos públicos son temporales y que esperaba que su sucesor saliera de entre los funcionarios presentes. No presentó renuncia ni fijó fecha de salida.

La frase bastó para que se multiplicaran las versiones. De acuerdo con ese mismo medio:

En redes circuló que habría inconformidad de sectores cercanos a Andrés Manuel López Obrador por acciones contra grupos delictivos.

Otras versiones lo vincularon con evitar investigaciones sobre el círculo cercano del expresidente.

Rumores dentro de la SSPC apuntaban a que podría pasar a Gobernación para iniciar su camino a 2030.

Infobae precisó que ninguna de estas versiones fue respaldada ni confirmada por Presidencia ni por la SSPC. El secretario siguió con su agenda: el sábado 21 difundió un mensaje oficial sobre la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Sinaloa.

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Sheinbaum lo desmintió

Durante su conferencia matutina del 23 de noviembre, la mandataria afirmó que el secretario permanece en la SSPC y dijo desconocer el origen de las versiones difundidas en redes sociales

El lunes 23 de noviembre, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto. Respondió que no sabía de dónde salió ese rumor. También dijo que Harfuch sigue en la Secretaría de Seguridad y que, si él no dispone otra cosa, lo mantiene ahí: “no hay ningún cambio en el Gabinete”.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, también se pronunció. En un video en X pidió a la presidenta no removerlo y respaldó una eventual candidatura de Harfuch.

Antes, el 8 de octubre, el propio funcionario había descartado una agenda paralela. Afirmó que concentrarse en una candidatura sería una “falta de respeto” hacia las víctimas y sus compañeros, según Infobae.

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Oposición: internas cerradas en PAN y MC

@LaEncuesta_Mx

Fuera de Morena, el panorama es más reñido, según la encuesta:

Movimiento Ciudadano: Luis Donaldo Colosio encabeza con 36.0% , seguido de Samuel García con 28.8% y Jorge Álvarez Máynez con 20.0% . La diferencia entre Colosio y el gobernador de Nuevo León es de 7.2 puntos .

PAN: Ricardo Anaya tiene 23.5% y Mauricio Kuri 21.6% , una brecha de apenas 1.9 puntos .

PRI: Alejandro Moreno lidera su interna con 37.1% frente a 31.5% de Manolo Jiménez. Sin embargo, en el principal escenario presidencial Moreno obtiene solo 5.1%.

La propia encuesta advierte que las preguntas miden preferencias distintas. Aun así, el contraste plantea dudas sobre cómo el respaldo interno se traduce en competitividad nacional.

Independientes: Salinas Pliego, Grecia Quiroz y el Dr. Simi

Entre los perfiles sin partido, Ricardo Salinas Pliego conserva el liderazgo con 38.6%. Grecia Quiroz aparece como su principal competidora con 22.9%, por encima del Dr. Simi, con 13.4%.

El rechazo: el otro dato de la encuesta

El estudio también midió qué tanto rechaza el electorado a partidos y perfiles:

Por partido: Morena 43.9% , PRI 26.4% y PAN 13.1% .

Por perfil: Andrés Manuel López Beltrán 23.1%, Gerardo Fernández Noroña 18.6% y Ricardo Salinas Pliego 15.8%.

Esto deja una paradoja: Morena encabeza las preferencias y a la vez concentra el mayor rechazo partidista. Sus competidores, por su parte, enfrentan disputas internas y el reto de ampliar su base.

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Cuatro años de distancia

Faltan cuatro años para la elección, y las encuestas tan tempranas miden posicionamiento, no resultados. Sheinbaum ha dicho que los tiempos electorales aún están “lejos”. Lo que sí muestran los datos de noviembre es quién parte con ventaja y quién necesita crecer fuera de su partido.