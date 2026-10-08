Adiós al hígado graso: lo que debes dejar de tomar desde hoy para reducir el exceso de grasa hepática

La salud hepática depende de cambios sostenidos que ayuden a frenar la inflamación y eviten que el daño progrese. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La enfermedad por hígado graso afecta a personas que acumulan triglicéridos en las células hepáticas, con frecuencia en el contexto de exceso de peso, diabetes tipo 2, hipertensión o colesterol elevado.

Puede avanzar durante años sin síntomas y aumentar el riesgo de inflamación, fibrosis y cirrosis. Desde hoy, los cambios sostenidos en la alimentación y las bebidas pueden reducir esa carga metabólica.

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MedlinePlus estima que esta condición afecta a cerca de una cuarta parte de la población mundial. Su forma vinculada a alteraciones metabólicas recibe el nombre de enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica, o MASLD, una denominación que reemplazó a la antigua NAFLD.

El hígado procesa gran parte de los nutrientes que llegan desde el intestino. Cuando recibe de forma habitual un exceso de azúcares añadidos, grasas desfavorables o sustancias tóxicas, transforma una parte de ese excedente en grasa y la almacena dentro de sus células.

Mayo Clinic y las guías clínicas europeas coinciden en que no existe un tratamiento único que reemplace los cambios de hábitos. La pérdida de peso gradual, una alimentación de mayor calidad y la actividad física regular constituyen la base del abordaje.

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Las personas con MASLD o enfermedad hepática relacionada con el alcohol necesitan revisar aquello que consumen cada día.

Algunos productos pueden favorecer la acumulación de grasa, aumentar la inflamación o acelerar el daño en un órgano que ya enfrenta dificultades para manejar nutrientes y toxinas.

La acumulación de grasa hepática puede pasar inadvertida durante años

El hígado graso suele detectarse de manera incidental en análisis de sangre, ecografías u otros estudios solicitados por razones distintas. La ausencia de molestias no implica que el órgano esté libre de daño.

El hígado graso puede avanzar durante años sin síntomas y aumentar el riesgo de inflamación, fibrosis y cirrosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

MedlinePlus advierte que la enfermedad puede evolucionar desde una simple acumulación de grasa hacia una etapa con inflamación y lesión celular. Si ese proceso se mantiene, puede aparecer fibrosis, que consiste en la formación de tejido cicatricial.

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La progresión no ocurre igual en todas las personas. El riesgo aumenta cuando se combinan obesidad abdominal, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, hipertensión arterial y alteraciones de triglicéridos o colesterol.

Las decisiones cotidianas tienen un papel central porque la enfermedad se relaciona con el equilibrio energético del organismo. Un patrón de consumo con alimentos frescos, fibra y grasas insaturadas puede ayudar a reducir la grasa hepática, mientras que otras elecciones refuerzan el problema.

El objetivo es reducir la sobrecarga metabólica del hígado

El tratamiento busca disminuir la grasa acumulada y evitar que avance el daño. Para ello, las guías recomiendan controlar el peso, mejorar la alimentación y sostener una rutina de actividad física.

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Mayo Clinic señala que perder entre 5% y 10% del peso corporal puede mejorar la esteatosis hepática. Una reducción más pequeña también puede beneficiar la acumulación de grasa, aunque los cambios mayores suelen asociarse con mejores resultados sobre inflamación y fibrosis.

La calidad de la alimentación importa tanto como la reducción de calorías. Las revisiones científicas sobre MASLD plantean que los alimentos mínimamente procesados, las verduras, las legumbres, el pescado, los frutos secos y los granos integrales ofrecen un patrón más favorable.

El NHS del Reino Unido también recomienda limitar productos con exceso de azúcar, grasas saturadas y carbohidratos refinados. Estas elecciones pueden contribuir a la resistencia a la insulina, un mecanismo vinculado con la acumulación de grasa en el hígado.

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La actividad física completa el plan. Las recomendaciones citadas proponen al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado, como caminar a paso rápido, nadar o andar en bicicleta.

La calidad de la alimentación importa tanto como la reducción de calorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcohol debe suspenderse si hay hígado graso

El alcohol es uno de los productos que debe dejarse si existe enfermedad por hígado graso. En la enfermedad hepática asociada al alcohol, su consumo constituye una causa directa de acumulación de grasa y la abstinencia representa la base del tratamiento.

La Cleveland Clinic explica que el hígado transforma el etanol en compuestos que alteran el metabolismo de las grasas y pueden causar inflamación. La exposición sostenida aumenta el riesgo de que el daño progrese.

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En las personas con MASLD, el alcohol no es necesariamente el origen del problema, aunque puede agravar la lesión hepática. Mayo Clinic advierte que incluso cantidades moderadas pueden elevar el riesgo de complicaciones en quienes ya presentan grasa acumulada.

La Asociación Española para el Estudio del Hígado recomienda abstinencia absoluta para pacientes con esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica. Las guías europeas también priorizan esa conducta si hay enfermedad avanzada, fibrosis o cirrosis.

La recomendación abarca todas las bebidas alcohólicas. Una persona que tiene dificultades para dejar de beber puede requerir apoyo médico y tratamiento especializado para sostener el cambio.

El alcohol es uno de los productos que debe dejarse si existe enfermedad por hígado graso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los refrescos y otras bebidas dulces elevan la carga de azúcar

Las bebidas azucaradas son la segunda categoría que conviene retirar de la rutina. Aquí se incluyen refrescos, gaseosas, bebidas energéticas, bebidas deportivas, aguas saborizadas endulzadas y preparaciones industriales con sabor a fruta.

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El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos relaciona estas bebidas con aumento de peso, obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica. El problema surge tanto por su contenido de azúcar como por su aporte de calorías líquidas.

Una lata de refresco de unos 355 mililitros puede aportar más de 10 cucharaditas de azúcar añadido. Esa carga se absorbe con rapidez y llega al hígado sin la fibra que acompaña a los alimentos enteros.

Un estudio realizado en Tianjin halló que las personas con mayor ingesta de azúcares añadidos tuvieron un riesgo superior de hígado graso. La relación fue más marcada cuando el azúcar se consumía en forma líquida.

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La misma investigación observó una asociación entre el azúcar procedente de refrescos y el riesgo de enfermedad por hígado graso. Esto refuerza la recomendación de abandonar el consumo habitual, en lugar de limitarse a reducirlo de manera ocasional.

Las bebidas azucaradas son la segunda categoría que conviene retirar de la rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bebidas energéticas, deportivas y los zumos industriales no son sustitutos

Las bebidas energéticas y deportivas suelen contener azúcar añadido y pueden aportar calorías que no son necesarias fuera de circunstancias muy específicas. El CDC las incluye dentro de las bebidas azucaradas que deben restringirse.

Los zumos industriales tampoco equivalen a una porción de fruta. Muchos contienen azúcares añadidos, ofrecen poca fibra y concentran una cantidad elevada de azúcar libre en un vaso.

El proyecto europeo SWEET vinculó una mayor ingesta de bebidas azucaradas con una prevalencia más alta de hígado graso. Los autores analizaron también bebidas bajas o sin calorías, aunque señalaron que sus resultados requerían cautela porque no podían descartar causalidad inversa.

El zumo 100% de fruta sin azúcar añadido presenta matices. Puede incluirse de forma moderada, aunque no debe reemplazar al agua ni a la fruta entera, que conserva más fibra y favorece una absorción más gradual de los azúcares naturales.

El agua es la principal alternativa. También pueden elegirse infusiones, té o café sin azúcar añadido, siempre que no se transformen en bebidas con jarabes, crema o coberturas dulces.

Los ultraprocesados y las grasas saturadas agravan el problema

La protección del hígado no depende solo de las bebidas. También conviene reducir la comida rápida, la bollería industrial, los snacks fritos, los embutidos, los cereales azucarados y las salsas preparadas.

Estos productos suelen concentrar azúcares añadidos, harinas refinadas, sal y grasas saturadas. Las revisiones sobre MASLD los asocian con peor sensibilidad a la insulina y con un entorno que favorece el depósito de grasa en el hígado.

Las grasas saturadas aparecen en alimentos como mantequilla, nata, carnes grasas, algunos lácteos enteros y productos de pastelería. Sustituirlas por grasas insaturadas, como las presentes en aceite de oliva, pescado y frutos secos, puede resultar beneficioso.

El NHS aconseja priorizar verduras, frutas enteras y carbohidratos integrales. La dieta mediterránea, recomendada por Mayo Clinic, reúne esos elementos y limita los productos altamente procesados.

La protección del hígado no depende solo de las bebidas. También conviene reducir la comida rápida, la bollería industrial, los snacks fritos, los embutidos, los cereales azucarados y las salsas preparadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café sin azúcar y el agua pueden formar parte del cambio

El café sin azúcar puede incorporarse a un patrón alimentario saludable.

Una revisión sistemática encontró resultados no concluyentes sobre su relación con la aparición de hígado graso, aunque observó una asociación con menor fibrosis entre pacientes ya diagnosticados.

El potencial beneficio no se extiende a preparaciones con grandes cantidades de azúcar, jarabes o cremas dulces. En esos casos, la bebida vuelve a aportar calorías y azúcares que el hígado debe procesar.

El agua debe convertirse en la opción cotidiana para la sed. El té y las infusiones sin azúcar también ofrecen alternativas para reemplazar las bebidas endulzadas sin añadir una carga extra al organismo.

Dejar alcohol, refrescos y productos ultraprocesados es un punto de partida, no una solución aislada. El seguimiento médico permite evaluar el estado del hígado, controlar los factores metabólicos y adaptar el plan a las necesidades de cada persona.