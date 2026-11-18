La OPS (Organización Panamericana de la Salud) retiró a México el reconocimiento como país libre de transmisión autóctona del sarampión, informó la Secretaría de Salud este 18 de noviembre. La dependencia aclaró que la decisión no representa una emergencia sanitaria ni un aumento descontrolado de casos: el país registra 14 casos activos, 12 de ellos en Chiapas.
Como respuesta, México implementó un plan de respuesta rápida de 90 días dividido en dos fases. En los estados con contagios se realizarán cercos vacunales y búsquedas activas casa por casa; en las entidades sin transmisión continuará la vigilancia epidemiológica.
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La estrategia nacional aplicó 40.9 millones de vacunas entre 2025 y 2026, con una cobertura poblacional de 90%. Doce estados acumulan tres meses o más sin casos, de acuerdo con la Secretaría de Salud.
El país dispone de casi 11 millones de dosis: 3.5 millones de vacunas triple viral para niñas y niños de seis meses a nueve años, y más de siete millones de doble viral para adolescentes y adultos de 10 a 49 años.
Las vacunas son gratuitas y están disponibles en más de 21 mil puestos de vacunación; sus ubicaciones pueden consultarse en dondemevacuno.salud.gob.mx.
El objetivo es interrumpir la transmisión y cerrar el brote en 2027. Después, México deberá documentar al menos 12 meses consecutivos sin transmisión autóctona y presentar ante la OPS pruebas epidemiológicas, de laboratorio, vacunación y vigilancia para recuperar el reconocimiento internacional como país libre de sarampión.
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México prevé cerrar el brote de sarampión en el segundo semestre de 2027
El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdés, señaló para EFE que el cierre del brote debe continuar con un año sin transmisión local para recuperar la certificación.
También anunció un plan de dos fases, con una duración de 90 días, que contempla preparación y trabajo territorial, además de operativos dirigidos a personal sanitario y educativo, trabajadores agrícolas, pueblos originarios y personas en movilidad, con atención especial en Chiapas.
Los contagios semanales de las últimas 12 semanas son más de 90% menores que el máximo de 1 mil 314 casos registrado en una semana del pasado febrero. Entre 2025 y 2026 se aplicaron casi 41 millones de dosis, se realizaron más de 12 mil 600 intervenciones de vacunación en los primeros dos o tres días posteriores a la detección de casos y se efectuaron casi 19 mil recorridos casa por casa.
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La Secretaría de Salud también reportó más de 21 mil puestos de vacunación en los 32 estados y un avance de 90% en la meta programada para este año. Las autoridades atribuyeron el resurgimiento mundial del sarampión a la caída de la vacunación durante la pandemia de covid-19 y señalaron que el brote en México comenzó con casos importados de Texas y Arizona.
PRI acusa a Morena de destruir el logro sanitario que sus gobiernos construyeron desde 1996 contra el sarampión
Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, arremetió contra Morena luego de que la OPS retiró a México el reconocimiento regional como país libre de sarampión, debido a que la transmisión de un mismo genotipo del virus permaneció durante más de 12 meses.
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México acumuló 20 mil 601 casos de sarampión entre 2025 y 2026, de acuerdo con el balance oficial presentado durante La Mañanera del Pueblo.
El presidente nacional del PRI calificó la pérdida del estatus como “una vergüenza” y la atribuyó a fallas de la actual administración en prevención, cobertura de vacunación y atención del sistema de salud.
“¡Es una vergüenza y es profundamente lamentable que México haya perdido el reconocimiento de país libre de sarampión!”, expresó Moreno. El priista sostuvo que el cambio exhibe, a su juicio, la “incompetencia” de los gobiernos morenistas.
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El PRI atribuye a sus gobiernos el fin de la transmisión en 1996
Moreno aseguró que las administraciones priistas eliminaron la transmisión endémica del sarampión desde 1996 mediante inversión en salud pública y campañas de vacunación.
“Fuimos los gobiernos del PRI los que, con décadas de trabajo, inversión en salud pública y grandes campañas de vacunación, logramos eliminar la transmisión endémica del sarampión desde 1996”, escribió.
El dirigente afirmó que esa medida protegió a varias generaciones y responsabilizó a Morena por el retroceso sanitario. “Un logro histórico que protegió a generaciones de mexicanos y que MORENA ha destruido con su ineptitud”, señaló.
Moreno advirtió que el brote expone a infantes y familias. “¡Es inadmisible que la incapacidad de quienes gobiernan ponga en riesgo la salud y la vida de millones de mexicanos, especialmente de nuestras niñas y niños!”, publicó.
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El líder del PRI sostuvo que su partido tiene experiencia para restablecer la cobertura de vacunación, garantizar el abasto de medicamentos y reforzar los hospitales. También planteó que la salud será uno de los temas con los que el partido contrastará sus administraciones con las de Morena.
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