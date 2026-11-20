Guillermo del Toro desmiente negociaciones para dirigir proyectos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel o de la franquicia Star Wars. (ficm)

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El director Guillermo del Toro desmintió el jueves en X los rumores que lo colocaban como candidato para dirigir proyectos dentro del universo cinematográfico de Marvel o de la franquicia Star Wars, y confirmó en una segunda publicación que él y el guionista David S. Goyer completaron un guion para una película sobre Jabba the Hutt que Lucasfilm nunca aprobó para producción.

La próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel, Avengers: Doomsday, tiene estreno programado para diciembre de 2026, mientras que del lado de Star Wars la siguiente entrega confirmada es Star Wars: Starfighter, dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling, con lanzamiento previsto para mayo de 2027.

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El 19 de noviembre de 2026, Guillermo del Toro escribió en X: “Solo algunos hechos —sé que algunos tomarán este desmentido como una confirmación— no estoy en negociaciones con ninguna propiedad de Star Wars o Marvel en ninguna capacidad. Para nada”.

En el mismo mensaje, Guillermo del Toro detalló su agenda actual: “Estoy escribiendo un guion, preparando mi película de stop-motion en ShadowMachine, produciendo algunas cosas para otros, y eso es todo”.

Guillermo del Toro y David S. Goyer escribieron y desarrollaron arte para un film sobre Jabba the Hutt

Lucasfilm no aprobó para producción el guion sobre Jabba the Hutt desarrollado por Guillermo del Toro y el escritor David S. Goyer. (Foto: LucasFilm)

El 20 de noviembre de 2026, un día después de su primera publicación, Guillermo del Toro agregó en X un dato que no había mencionado previamente: “David S. Goyer y yo sí escribimos el guion e incluso desarrollé arte y esculturas… Se llamaba El ascenso y la caída de Jabba the Hutt”.

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Lucasfilm nunca aprobó el proyecto para producción. El guion quedó sin filmar y el arte conceptual desarrollado por Guillermo del Toro permaneció inédito hasta que el propio director lo mencionó y adjuntó imágenes en esa publicación.

Jabba the Hutt es el señor del crimen introducido en El retorno del Jedi (1983), la tercera película de la trilogía original de Star Wars. David S. Goyer es guionista de la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan —que incluye Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) y The Dark Knight Rises (2012)— y de Man of Steel (2013).

Rotta the Hutt, el hijo del personaje sobre el que Guillermo del Toro y David S. Goyer escribieron, apareció en The Mandalorian and Grogu, la película protagonizada por Pedro Pascal que forma parte de la etapa actual de producción de Lucasfilm.

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Guillermo del Toro prepara The Buried Giant para Netflix con ShadowMachine

Guillermo del Toro prepara la adaptación cinematográfica de la novela The Buried Giant para Netflix junto al estudio ShadowMachine. (REUTERS/Daniel Cole)

El proyecto de stop-motion al que Guillermo del Toro hizo referencia en su publicación es The Buried Giant, la adaptación de la novela homónima del escritor Kazuo Ishiguro, publicada en 2015. La película es producida por Netflix y animada por ShadowMachine, el estudio con el que Guillermo del Toro trabajó en Pinocchio (2022).

Pinocchio ganó el Premio de la Academia a Mejor Película Animada en la ceremonia de 2023. Fue el primer largometraje de stop-motion de Guillermo del Toro. The Buried Giant será el segundo trabajo del director en ese formato y el primero que dirigirá para Netflix.

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Guillermo del Toro coescribe el guion de The Buried Giant junto al dramaturgo y guionista Dennis Kelly, conocido por la serie Utopia (2013–2014) y el libro del musical Matilda the Musical. ShadowMachine se encarga de la animación, según confirmó el sitio especializado Coming Soon.

La novela de Kazuo Ishiguro transcurre en la Bretaña postartúrica y sigue a una pareja de ancianos que viaja en busca de su hijo mientras una bruma de olvido colectivo cubre el territorio. Kazuo Ishiguro recibió el Premio Nobel de Literatura en 2017.

Guillermo del Toro lleva seis décadas de carrera con dos Premios de la Academia

Guillermo del Toro prepara la adaptación cinematográfica de la novela The Buried Giant para Netflix junto al estudio ShadowMachine. (REUTERS/Daniel Cole)

Guillermo del Toro nació en Guadalajara, México, el 9 de octubre de 1964. Debutó en el largometraje con Cronos (1993) y consolidó su trayectoria con títulos como Mimic (1997), El espinazo del diablo (2001), Hellboy (2004), El laberinto del fauno (2006) y Pacific Rim (2013).

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Con La forma del agua (2017), Guillermo del Toro ganó el Premio de la Academia a Mejor Película y el Premio de la Academia a Mejor Director en la ceremonia de 2018. Fue la primera vez que un director mexicano ganó ambos premios en la misma noche.

Además de The Buried Giant y el guion no identificado que mencionó en X, Guillermo del Toro figura como productor ejecutivo de varios proyectos en desarrollo para otros realizadores, aunque no especificó cuáles en su publicación.

Avengers: Doomsday y Star Wars: Starfighter son los próximos estrenos de ambas franquicias

(Marvel Studios)

Avengers: Doomsday es la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel y tiene fecha de estreno en diciembre de 2026. Marvel Studios opera bajo el paraguas de The Walt Disney Company desde 2009.

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Star Wars: Starfighter, dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling, está programada para mayo de 2027. Lucasfilm, el estudio responsable de la franquicia Star Wars, fue adquirida por The Walt Disney Company en octubre de 2012 por cuatro mil millones de dólares.