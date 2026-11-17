El concierto tributo a Depeche Mode arranca a las 18:00 horas. Composición fotográfica. Foto: Facebook/Centro Cultural Futurama.

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El Centro Cultural Futurama, en la alcaldía Gustavo A. Madero, recibe este miércoles 25 de noviembre un concierto tributo a Depeche Mode a cargo de Hysterika, con entrada libre y sin registro previo, en el marco del 17 aniversario de la Noche de Museos.

El espectáculo arranca a las 18:00 horas en el foro del recinto ubicado en la colonia Lindavista. El aforo máximo es de 150 personas, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

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No se requiere compra de boleto ni reservación para asistir. El acceso es por orden de llegada y está abierto a público de todas las edades.

No se requiere boleto ni reservación para entrar al show. (Facebook/Centro Cultural Futurama)

Hysterika lleva años recreando el repertorio de Depeche Mode en México

Hysterika es una banda mexicana dedicada al repertorio de Depeche Mode.

La agrupación interpreta en vivo los grandes éxitos del cuarteto británico con énfasis en la fidelidad al sonido y la atmósfera electrónica que caracteriza a la banda original.

Entre los temas que suelen sonar en sus presentaciones se encuentran “Enjoy the Silence”, “Personal Jesus”, “Just Can’t Get Enough”, “Never Let Me Down Again”, “People Are People” y “Policy of Truth”.

No es la primera vez que Hysterika se presenta en la Noche de Museos.

En mayo de 2026, la banda ofreció un concierto tributo en el Museo Yancuic, en la alcaldía Iztapalapa, que reunió a cientos de fanáticos de la banda inglesa.

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Depeche Mode, uno de los grupos más influyentes del synth pop

Depeche Mode se formó en 1980 en Basildon, Essex, Inglaterra, con la alineación original de Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher y Vince Clarke.

Con Clarke como principal compositor, la banda lanzó su primer álbum, Speak & Spell, en 1981, en plena ola del new wave británico.

El evento es organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la alcaldía Gustavo A. Madero. (Facebook/Centro Cultural Fururama)

Tras la salida de Clarke, Gore asumió la composición y el sonido del grupo evolucionó hacia un registro más oscuro y experimental.

Discos como Violator (1990) y Songs of Faith and Devotion (1993) consolidaron a la banda como uno de los actos en vivo más convocantes del rock electrónico mundial.

Andy Fletcher, cofundador y tecladista, murió en 2022. Desde entonces, la banda continúa con Gahan y Gore como únicos miembros activos.

Cómo llegar al Centro Cultural Futurama

El recinto se ubica en Otavalo 7, esquina con Avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07300.

La estación Lindavista, de la Línea 6 del Metro, es la opción más cercana. Desde ahí, el Centro Cultural Futurama está a pocos minutos caminando.

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Otra alternativa es la estación Instituto del Petróleo, también de la Línea 6, a unos diez minutos a pie.

La Línea 6 del Metro es la que mejor conecta con el recinto. Foto: X/@MetroCDMX.

Quienes viajen en Metrobús pueden bajar en la estación Lindavista-Vallejo y caminar en dirección a Avenida Instituto Politécnico Nacional.

Quienes se trasladen en automóvil pueden acceder por Avenida Instituto Politécnico Nacional, a la altura de la calle Otavalo.

Para más información, el recinto puede contactarse a través de su página de Facebook bajo el nombre Centro Cultural Futurama.

Desde la estación Lindavista-Vallejo del Metrobús se puede llegar al foro caminando hacia Avenida IPN. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La Noche de Museos cumple 17 años acercando la cultura a los capitalinos

La Noche de Museos es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que se realiza el último miércoles de cada mes.

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El programa extiende el horario de distintos recintos y ofrece actividades especiales como visitas guiadas, talleres, conciertos y propuestas escénicas.

El programa extiende el horario de museos y centros culturales. FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM

El proyecto nació en 2009 con el objetivo de acercar los museos a quienes no pueden visitarlos durante el horario regular por motivos escolares o laborales.

Con el paso del tiempo sumó a decenas de espacios culturales de la capital. Esta edición de noviembre coincide con el 17 aniversario del programa.

Qué es el Centro Cultural Futurama

El Centro Cultural Futurama es un espacio de usos múltiples administrado por la Dirección Ejecutiva de Cultura, Recreación y Deporte de la alcaldía Gustavo A. Madero.

El recinto cuenta con sala de cine, espacios teatrales, salas de exposición, biblioteca, laboratorio de cómputo y cafetería.

El Futurama fue remodelado y reconvertido en centro cultural tras décadas de funcionar como sala de cine de gran formato. (Facebook/Alcaldía Gustavo A. Madero)

Su horario habitual de atención es de 10:00 a 20:00 horas de lunes a sábado.

La cartelera incluye exposiciones, presentaciones de libros, talleres y conciertos de manera rotativa, con inclinación hacia la cultura pop: tributos a bandas, convenciones de anime y festivales temáticos.

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