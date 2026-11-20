El Topo y seis de los detenidos en operativos vinculados fueron trasladados al penal federal de Puente Grande. (Infobae)

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César Daniel de la Cruz Ortega, alias “El Topo”, señalado como uno de los líderes de Los Deltas, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado la tarde de este viernes 20 de noviembre al Centro Penitenciario de Puente Grande, junto con seis personas más detenidas en los operativos federales realizados el miércoles 18 de noviembre en Zapopan.

En total fueron ocho los detenidos, entre ellos un menor de edad, quien fue trasladado por separado a un juzgado especializado para adolescentes.

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El movimiento ocurrió luego de que los detenidos permanecieran en la sede regional de la Fiscalía General de la República (FGR), en la avenida 16 de Septiembre No. 591, colonia Mexicaltzingo, Guadalajara, al cumplirse el plazo constitucional de 48 horas.

El Topo es identificado como líder de Los Deltas. (X-Harfuch)

El convoy blindado salió con un dispositivo de seguridad reforzado, custodiado por elementos de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Las unidades partieron a máxima velocidad con un vehículo blindado tipo Goliat, perteneciente a la Secretaría de Seguridad del Estado, y una camioneta blanca donde viajaron los detenidos.

Se espera que los siete sean presentados ante un juez federal para que se lleve a cabo su audiencia inicial. En ella se determinará la legalidad de la detención y el Ministerio Público expondrá los delitos que se les imputan, previo a solicitar la vinculación a proceso.

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El operativo en Zapopan dejó tres muertos y ocho detenidos

De la Cruz Ortega fue detenido la madrugada del miércoles 18 de noviembre en un operativo encabezado por la Semar, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los hechos ocurrieron en los límites de las colonias Ciudad del Sol y Jardines del Sol, en Zapopan.

Durante la ejecución de las órdenes de cateo, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego y repelieron la agresión. Tres presuntos integrantes de Los Deltas perdieron la vida, uno de ellos mientras recibía atención médica durante su traslado a un hospital. En ese primer operativo fueron detenidas cuatro personas, entre ellas “El Topo”.

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Las diligencias y los cateos continuaron y, en horas posteriores, cayeron cuatro personas más: dos mujeres, un hombre armado y un menor de edad, con lo que la cifra total de arrestos ascendió a ocho. De acuerdo reportes, el menor y otros implicados habrían intentado escapar escondiéndose en las azoteas de inmuebles aledaños antes de ser asegurados.

Entre las personas detenidas se encuentra un hombre, dos mujeres y un menor. Crédito: Semar

El menor fue trasladado por separado y no llegó a Puente Grande, pues su proceso se desahogará en un juzgado especializado para adolescentes debido a su minoría de edad. Entre los ingresados al penal federal se encontrarían, presuntamente, la madre, una hermana y un hermano de “El Topo”.

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El gobernador Pablo Lemus destacó la aprehensión de “El Topo”

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó la captura el miércoles 18 de noviembre a través de su cuenta de X y señaló que “El Topo” era responsable del secuestro del periodista Jaime Barrera, ocurrido en marzo de 2024, y de un empresario inmobiliario, sin precisar su identidad. El mandatario señaló, el mismo día, que el detenido enfrentaba dos órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Lemus explicó a medios de comunicación, también ese miércoles, que las investigaciones contra ”El Topo" comenzaron desde el arranque de su sexenio y que las órdenes de aprehensión habían sido obsequiadas por jueces de Jalisco.

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“Gracias a esas investigaciones, gracias a esas órdenes de aprehensión, se pudo hacer también el operativo federal”, afirmó el gobernador en sus declaraciones del 18 de noviembre.

El mandatario agradeció, en esa misma jornada, la coordinación con el secretario Omar García Harfuch y calificó los resultados como parte de una serie de capturas recientes, en el contexto de la detención de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, líder de “Los R´s" del CJNG.

La Fiscalía vincula a “El Topo” con el crimen del empresario

El pasado 19 de noviembre, un día después de las declaraciones de Lemus, la Fiscalía de Jalisco confirmó que el empresario al que se había referido el gobernador era Ricardo Cabezas Talavera, y que restos humanos localizados en el río Santiago presentaban coincidencia de ADN con él. Cabezas Talavera desapareció el 30 de julio de 2026 en la colonia El Batán, en Zapopan.

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La ficha de búsqueda del empresario permaneció activa porque los segmentos recuperados no correspondieron a un órgano vital, condición jurídica necesaria para dar de baja el registro por localización. La vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, señaló ese 19 de noviembre que existían “altas probabilidades” de que “El Topo” hubiera ordenado la privación de la libertad del empresario, debido a un móvil económico.

Joselinne, Ricardo Cabezas y "El Topo". "Topo" Foto: Redes Sociales

Trujillo Cuevas explicó que Cabezas Talavera era considerado una persona que potencialmente podría haberles redituado dinero a los integrantes de Los Deltas. Después de la desaparición del empresario se registraron retiros de sus cuentas bancarias, y Joselinne “N”, detenida y vinculada a proceso en agosto por este caso, fue señalada por vaciar esos recursos.

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Las autoridades confirmaron que “El Topo” conocía a Joselinne “N” y que ambos habían coincidido en distintos lugares, aunque la carpeta de investigación no acreditó una relación laboral directa entre ellos.

La Fiscalía integraba, hasta ese momento, los datos de prueba para solicitar ante un juez una orden de aprehensión relacionada con el caso de Cabezas Talavera, lo que contrasta con lo dicho por Lemus, quien había afirmado que ya existían dos órdenes de aprehensión contra “El Topo”: una por el secuestro del periodista Jaime Barrera y otra relacionada con el empresario.