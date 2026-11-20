Mariana Ochoa afirma en el pódcast Sin filtros que Gema Garoa bloqueó su cuenta de Instagram. (Captura de pantalla YouTube La Mesa del Tijereo Podcast)

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Gema Garoa desmintió en vivo, ante cámaras del programa Hoy, que haya bloqueado a Mariana Ochoa en Instagram: sacó su teléfono, abrió la aplicación y mostró el perfil de la cantante completamente accesible desde su cuenta, contradiciendo lo que Mariana Ochoa había declarado horas antes en el pódcast Sin filtros.

Mariana Ochoa dijo en un pódcast que Gema Garoa la había bloqueado

La situación comenzó cuando Mariana Ochoa, durante una emisión reciente del pódcast Sin filtros, intentó escribirle un mensaje directo a Gema Garoa en Instagram y no encontró su perfil. Alguien de su equipo revisó el teléfono y le confirmó: “Te tiene bloqueada, Mariana”. La cantante reaccionó con sorpresa visible: “¿Cómo? ¿Por? Gema Garoa me bloqueó”, dijo frente a las cámaras del programa.

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Mariana Ochoa agregó que ella había dicho públicamente que lo vivido dentro de La Casa de los Famosos México se quedaría ahí, y cuestionó que Gema Garoa mantuviera actitudes en su contra fuera del reality.

Gema Garoa mostró el perfil de Mariana Ochoa sin restricciones desde su celular

La actriz puntualiza que no sigue a la cantante en redes sociales, pero rechaza la existencia de una restricción activa en su celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el equipo del programa Hoy le mostró el video a Gema Garoa, la actriz reaccionó con un gesto de incomodidad y de inmediato sacó su teléfono. Abrió Instagram y navegó hasta el perfil de Mariana Ochoa, que apareció visible y accesible sin ninguna restricción activa. La demostración quedó registrada frente a los reporteros presentes.

“Digo, no nos seguimos pero no la tengo por qué bloquear”, declaró Gema Garoa durante ese mismo encuentro. Con esa frase quedó establecido el estado real de su relación en redes: ninguna de las dos sigue a la otra en la plataforma, pero tampoco existe bloqueo de su parte.

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Gema Garoa vinculó el episodio con el anillo que Mariana Ochoa dijo haber perdido en el reality

La rivalidad entre ambas comenzó en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, certamen que Mariana Ochoa ganó el 4 de octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de mostrar el teléfono, Gema Garoa puso el supuesto bloqueo en un contexto más amplio y recordó otra declaración de Mariana Ochoa que también cuestionó. “Es que ella dice muchas cosas. Dice que un anillo y que no sé qué. Ustedes son muy inteligentes y tienen mucho criterio”, afirmó la actriz ante los medios.

La referencia al anillo apunta a una declaración que Mariana Ochoa hizo semanas atrás, en la que reveló que perdió esa joya dentro de la casa durante la etapa de los finalistas. Aunque la cantante no mencionó ningún nombre, varios medios de espectáculos interpretaron sus palabras como una alusión indirecta a Gema Garoa.

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Tras mostrar el celular, Gema Garoa fue directa al clasificar el episodio: “Una más, para que anoten ahí en la lista”. Con esa frase ubicó el supuesto bloqueo dentro de una serie de afirmaciones que, según ella, Mariana Ochoa ha lanzado sin respaldo desde que concluyó el reality.

La enemistad entre las dos arrancó dentro de La Casa de los Famosos México 2026

Mariana Ochoa afirma en el pódcast Sin filtros que Gema Garoa bloqueó su cuenta de Instagram. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conflicto entre Gema Garoa y Mariana Ochoa se originó durante la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, que finalizó el 4 de octubre de 2026 con Mariana Ochoa como ganadora con 10,825,542 votos. Uno de los puntos de quiebre ocurrió el 30 de agosto de 2026, durante la quinta gala de eliminación, cuando Gema Garoa hizo comentarios despectivos sobre el vestido morado que Mariana Ochoa llevaba esa noche. “El vestido más naco y horrible que trae Mariana es lo más naco que han visto mis ojos”, dijo la actriz dentro de la casa.

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La prenda era una creación del diseñador mexicano Felipe Alvarado, quien la defendió públicamente tras la viralización del comentario y aclaró a través de redes sociales que se trataba de una propuesta de alta costura.

Mariana Ochoa advirtió que los diseñadores retirarían su apoyo a Gema Garoa

Las tensiones escalaron también en el terreno profesional. Mariana Ochoa advirtió durante una entrevista posterior a la final que varios diseñadores habían tomado distancia de Gema Garoa a raíz de sus comentarios sobre el vestido. “Esta chava no sabe en los problemas en los que se está metiendo porque no tiene ni idea de los diseñadores que me están apoyando. Y cuando salga ningún diseñador va a querer trabajar con ella, y dicho y hecho”, declaró la cantante.

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El diseñador Felipe Alvarado, sin embargo, señaló públicamente que estaría dispuesto a trabajar con Gema Garoa en el futuro y expresó interés en crearle un atuendo.

Mariana Ochoa también criticó la conducción de Gema Garoa en ¡Cuéntamelo Ya!

Un vestido morado confeccionado por Felipe Alvarado detonó confrontaciones entre las dos figuras durante la quinta gala de eliminación.

Semanas antes del episodio del bloqueo, Mariana Ochoa lanzó otro comentario en contra de Gema al reaccionar a su debut como conductora en el programa de espectáculos ¡Cuéntamelo Ya! “Es que conducir no es fácil Gema, hay que prepararse un poquito, o sea yo me cuido mucho de no salir y hacer el oso”, dijo la cantante en un video que se viralizó en redes sociales.

Mariana Ochoa agregó: “Si quisieras conducir, tu casa es Televisa ¿no? Te dicen reina de las novelas pero con mucho respeto, creo que no has hecho ni siquiera un protagónico”. También le aconsejó pedir clases de conducción a la televisora.

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Mariana Ochoa respondió al desmentido de Gema Garoa el mismo día

El 20 de noviembre de 2026, horas después de que Gema Garoa mostrara el celular frente a las cámaras de Hoy, Mariana Ochoa emitió una respuesta pública al desmentido, según reportó Las Estrellas. El programa Hoy transmitió la secuencia completa del momento en que Gema Garoa navegó por Instagram para mostrar que el perfil de Mariana Ochoa permanecía