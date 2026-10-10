Cómo hacer arepas rellenas de birria con queso Oaxaca y consomé

Una arepa de maíz rellena de carne deshebrada de birria y queso Oaxaca fundido se sirve sobre un plato de barro con cebolla y cilantro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La birria ya no solo se disfruta en tacos: también puede convertirse en el relleno jugoso de unas arepas doradas y suaves. Esta combinación reúne el sabor intenso de los chiles mexicanos con la textura característica de la masa de maíz sudamericana.

La propuesta es ideal para una comida de fin de semana, una reunión familiar o una tarde lluviosa. Las arepas se pueden acompañar con consomé de birria, cebolla, cilantro, limón y una salsa de chile de árbol.

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Receta de arepas rellenas de birria

Se trata de arepas hechas con harina de maíz precocida, cocinadas en comal y rellenas con birria de res deshebrada, queso Oaxaca, cebolla y cilantro. La preparación combina la técnica de la arepa con un guiso mexicano de chiles secos, especias y carne cocida lentamente.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 3 horas y 30 minutos.

Preparación: 30 minutos .

Cocción de la birria: 2 horas y 30 minutos .

Cocción de las arepas: 30 minutos.

Diversos cuencos con chiles, carne deshebrada, verduras y harina de maíz rodean un plato con arepas rellenas de birria sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 kg de diezmillo de res, chambarete o costilla cargada. 4 chiles guajillo, sin semillas ni venas. 2 chiles ancho, sin semillas ni venas. 2 chiles pasilla, sin semillas ni venas. 3 jitomates. 0,5 cebolla blanca. 5 dientes de ajo. 1 cucharada de vinagre de manzana. 1 cucharadita de comino molido. 1 cucharadita de orégano mexicano. 0,5 cucharadita de pimienta negra molida. 2 clavos de olor. 1 raja de canela. 2 hojas de laurel. 2 cucharaditas de sal, o al gusto. 2 l de agua o caldo de res. 2 tazas de harina de maíz precocida, aproximadamente 300 g. 2,5 tazas de agua tibia, aproximadamente 600 ml. 1 cucharadita de sal, para la masa. 1 cucharada de aceite vegetal. 200 g de queso Oaxaca, deshebrado. 0,5 cebolla morada, finamente picada. 0,5 taza de cilantro fresco, picado. 4 limones, cortados en mitades. Salsa de chile de árbol, al gusto.

Cómo hacer arepas rellenas de birria, paso a paso

Retira las semillas y las venas de los chiles guajillo, ancho y pasilla. Tuéstalos durante 20 segundos por lado en un comal caliente. No los quemes, porque pueden aportar un sabor amargo. Coloca los chiles tostados en un recipiente con agua caliente. Déjalos reposar durante 15 minutos para que se suavicen. Asa los jitomates, la cebolla y los ajos en un comal hasta que tengan algunas zonas doradas. Licúa los chiles hidratados con los jitomates, la cebolla, los ajos, el vinagre, el comino, el orégano, la pimienta, los clavos, la canela, la sal y 1 taza de agua. Cuela la salsa para obtener un adobo fino y sin restos de semillas o pieles. Coloca la carne en una olla grande y vierte encima el adobo. Agrega el resto del agua o caldo de res y las hojas de laurel. Tapa la olla y cocina a fuego medio-bajo durante 2 horas y 30 minutos, o hasta que la carne se deshaga fácilmente. La birria debe cocinarse a fuego bajo para que quede suave y conserve sus jugos. Retira la carne de la olla y deshébrala con 2 tenedores. Regresa una parte de la carne al caldo para mantenerla jugosa. Reserva el resto para rellenar las arepas. Para preparar la masa, coloca la harina de maíz precocida y la sal en un tazón. Agrega el agua tibia poco a poco mientras mezclas con las manos. Amasa durante 3 minutos, hasta obtener una preparación suave y moldeable. Si la masa se siente seca, agrega agua de cucharada en cucharada. Divide la masa en 8 porciones. Forma bolas y aplástalas hasta obtener discos de aproximadamente 1,5 cm de grosor. Calienta un comal o sartén amplio a fuego medio. Agrega el aceite y cocina las arepas durante 6 o 7 minutos por lado. La superficie debe quedar dorada y la arepa debe sonar ligeramente hueca al golpearla con los dedos. Abre cada arepa por un costado, sin separarla por completo. Rellena con birria deshebrada y queso Oaxaca. Regresa las arepas al comal durante 2 minutos para que el queso se derrita. Sirve con cebolla morada, cilantro, limón, salsa de chile de árbol y un recipiente pequeño con consomé de birria.

Una cazuela de barro contiene birria de res en caldo de chiles sobre una mesa de madera rodeada de ingredientes tradicionales en una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 arepas, equivalentes a 4 porciones de 2 arepas cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 780 kcal .

Grasas: 38 g .

Carbohidratos: 66 g .

Proteínas: 48 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La birria se puede conservar en el refrigerador durante un máximo de 4 días, dentro de un recipiente con tapa. Guarda la carne separada de las arepas para evitar que la masa se humedezca.

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Las arepas cocidas duran hasta 3 días en el refrigerador. Para recalentarlas, colócalas en un comal durante 5 minutos por lado.

La birria también se puede congelar durante 3 meses. Guarda la carne con un poco de consomé en recipientes herméticos y descongélala dentro del refrigerador antes de recalentarla.