Ronald Johnson, embajador de EEUU en México. Crédito: X - @USAmbMex

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, llamó al sector privado a colaborar para que los precursores químicos no terminaran en manos de los cárteles. El mensaje llegó este 20 de noviembre, publicado en la tarde a través de la cuenta personal de Johnson en la red social X, luego de un taller organizado por la Embajada de Estados Unidos en México con autoridades de ambos gobiernos y representantes del sector privado.

Johnson afirmó que el presidente Donald Trump fijó como prioridad acabar con la crisis del fentanilo y desarticular a los cárteles y organizaciones terroristas. Según el documento, el embajador reafirmó, durante el taller, el compromiso de combatir a las redes criminales “en su totalidad”, desde quienes suministran los precursores hasta quienes producen, trafican y financian a esas organizaciones.

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El embajador pidió a las empresas conocer a sus clientes y vigilar sus cadenas de suministro

Johnson sostuvo que los gobiernos no podían enfrentar solos el problema de los precursores químicos. Señaló que esas sustancias, provenientes de países como China, podían terminar en laboratorios de los cárteles, donde se utilizaban para producir “drogas mortales”.

El embajador exhortó a las empresas confiables a frenar ese flujo. Planteó que, al conocer a sus clientes, proteger sus cadenas de suministro e identificar operaciones sospechosas, las compañías podían ayudar a evitar que sustancias químicas de uso legítimo cayeran en manos criminales.

Comunicado difundido por el embajador de EEUU en México. Crédito: X - @USAmbMex

Johnson sostuvo que gobiernos, empresas y sociedad podían proteger el comercio legítimo y, al mismo tiempo, cortar los recursos que sostenían a las organizaciones criminales. El embajador afirmó que iniciativas como el taller reunían a gobiernos, líderes empresariales y expertos internacionales para compartir información, fortalecer la confianza y cerrar las brechas que aprovechaban los criminales.

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El embajador cerró su mensaje con una frase que resumió el llamado: “cada cargamento que detenemos significa menos drogas producidas, menos dinero para los cárteles y menos vidas en riesgo”. Afirmó que, junto con los socios confiables del sector privado, su gobierno continuaría protegiendo el comercio legítimo, desmantelando las redes criminales y fortaleciendo la seguridad de ambas naciones.

Johnson reportó una caída de 40% en las muertes por sobredosis en Estados Unidos

En su comunicado, el embajador aprovechó para destacar los resultados de la cooperación con México, fortalecida bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, que busca golpear a las redes criminales “donde más les duele”. Johnson ha utilizado antes esa frase para referirse a los recursos económicos de los cárteles, en mensajes sobre sanciones y decomisos financieros contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

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El embajador afirmó que esa cooperación ya arrojaba resultados al cierre de 2025, en comparación con el punto más alto de la crisis. Según Johnson, las muertes por sobredosis en Estados Unidos bajaron 40%, una reducción equivalente a 40 mil decesos menos al año.

Decomiso de 1.9 toneladas de cocaína en agosto de 2026. Crédito: Gabinete de Seguridad

El embajador añadió que el tráfico marítimo de drogas hacia territorio estadounidense disminuyó más de 95 por ciento y detalló además que México incautó más de 98 toneladas de cocaína en el mar y 9.8 millones de pastillas de fentanilo.

El embajador presentó esas cifras como evidencia del fortalecimiento de la colaboración bilateral en el combate al narcotráfico.