Fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional participaron en la captura de “El Chapo Isidro” y otros dos presuntos integrantes de su organización. (X @Defensamx1)

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dio a conocer el saldo de los enfrentamientos registrados durante el operativo que permitió detener a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa, donde perdieron la vida cuatro elementos del Ejército Mexicano y siete presuntos agresores.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lamentó el fallecimiento de los militares y expresó sus condolencias a sus familiares y compañeros de armas, luego de la jornada de violencia que se desató tras la captura del presunto dirigente de la organización criminal de los Beltrán Leyva.

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A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el funcionario reconoció la gravedad de las pérdidas humanas y señaló a las organizaciones criminales como responsables de poner en peligro la tranquilidad de la población.

“Lamentamos profundamente la muerte de militares del Ejército Mexicano. A sus familias y compañeros de armas les expresamos nuestras más sentidas condolencias”, escribió.

García Harfuch también sostuvo que los grupos delictivos, mediante sus acciones violentas, representan una amenaza para los habitantes de Sinaloa y del resto del país.

Omar García Harfuch lamentó la muerte de elementos del Ejército Mexicano durante los enfrentamientos registrados tras la captura de “El Chapo Isidro” en Guasave. (X @OHarfuch)

“Son estos grupos criminales los que, con su violencia, ponen en riesgo la vida y la tranquilidad de las familias de Sinaloa y de todo México”, agregó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Siete presuntos agresores murieron durante el operativo

La información sobre las bajas se dio a conocer después de que fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional ejecutaran un despliegue en Guasave para detener a Meza Flores, quien era uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes sobre el balance de la operación, además de los elementos militares que perdieron la vida, siete presuntos integrantes del grupo criminal murieron durante los enfrentamientos.

García Harfuch explicó que un grupo armado intentó impedir la captura del presunto narcotraficante mediante ataques contra los elementos que participaban en el despliegue.

Durante las acciones, las autoridades también aseguraron armamento de alto poder, entre el que se encontraba un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano.

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Elementos de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad custodian y escoltan a personas detenidas al subir a bordo de una aeronave militar durante un operativo nocturno. En las imágenes se observa el desplazamiento sobre la pista y la permanencia de los asegurados en los asientos del interior del transporte aéreo.

Los enfrentamientos ocurrieron durante la noche del viernes 20 de noviembre, cuando efectivos de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, identificadas como “Lobos”, y del Ejército, conocidas como “Murciélagos”, desplegaron un dispositivo para ubicar y detener a los objetivos.

La Defensa explicó que los militares establecieron un perímetro de seguridad para impedir que los sospechosos escaparan o recibieran apoyo de otros integrantes de la organización. Sin embargo, durante la intervención fueron atacados con disparos de armas de fuego y artefactos explosivos.

Ante la agresión, los elementos federales ingresaron al inmueble donde se encontraban los objetivos y concretaron las detenciones.

Trasladan a “El Chapo Isidro” a la Ciudad de México

Junto con Meza Flores fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como segundo al mando de la organización, y José “N”, señalado como presunto operador financiero.

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Después de confirmar sus identidades, las autoridades procedieron a trasladarlos a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para ponerlos a disposición de las autoridades ministeriales.

La Defensa informó sobre las bajas registradas durante el operativo contra Fausto Isidro Meza Flores, en el que murieron siete presuntos agresores. (X @Defensamx1)

La Defensa informó que el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia realizados en coordinación con autoridades estadounidenses, en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

La detención de Meza Flores provocó una reacción violenta en distintos municipios de Sinaloa, donde se reportaron bloqueos carreteros, vehículos incendiados y enfrentamientos armados.

Entre las localidades afectadas estuvieron Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato, por lo que las autoridades activaron el plan antibloqueo para restablecer la circulación y proteger a la población.

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Tras los acontecimientos, el Gobierno de Sinaloa informó que mantenía presencia permanente en carreteras y zonas urbanas y rurales de Guasave, además de realizar trabajos para retirar las unidades que permanecían en algunas vialidades.

García Harfuch aseguró que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad continuarían desplegadas en la entidad para proteger a sus habitantes.