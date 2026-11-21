Tres presuntos agresores fueron encontraedos sin vida al lado de equipo táctico, armas y cartuchos percutidos al lado de un camión cerca de un estadio de beisbol en Guasave, Sinaloa Vecinos Guasave

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La Sedena confirmó que el operativo en Guasave, Sinaloa, para capturar a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, dejó siete presuntos agresores abatidos, cuatro integrantes del Ejército Mexicano fallecidos y ocho detenidos. La acción militar culminó con la captura del señalado como jefe de una organización vinculada con los Beltrán Leyva.

Entre las personas detenidas se encontró Fausto Isidro “N”, además de Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como su primo y segundo al mando, así como José “N”, a quien señalaron como cuñado y operador financiero de la estructura criminal.

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Las detenciones estuvieron a cargo de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Los tres principales capturados fueron trasladados por vía aérea desde Sinaloa hacia la Ciudad de México a las 05:20 horas de este sábado 21 de noviembre.

Una vez que llegaron a la capital del país, Fausto Isidro “N”, Germán “N” y José “N” quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, conocida como FEMDO, para continuar con las investigaciones correspondientes.

Una cámara de vigilancia registra una calle con vehículos estacionados frente a un inmueble durante la noche en Guasave, Sinaloa. Al fondo se observa el paso de vehículos y actividad en la vía pública, en un contexto marcado por reportes ciudadanos sobre balaceras y operativos de las fuerzas de seguridad en la región.

El enfrentamiento dejó cuatro militares fallecidos

El saldo confirmado por la Sedena incluyó la muerte de cuatro elementos del Ejército Mexicano durante el enfrentamiento armado. Los militares fallecieron mientras participaban en el operativo para detener a Meza Flores.

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También murieron siete presuntos integrantes de la célula delictiva durante los hechos. La autoridad militar no precisó en la información disponible las identidades de los hombres abatidos ni el sitio exacto donde ocurrió cada enfrentamiento.

La movilización de fuerzas federales se registró durante la noche del viernes en distintos puntos de Guasave. En la zona de Guasavito se reportaron detonaciones de armas de fuego como parte de los enfrentamientos previos a la captura.

Tras los hechos, autoridades resguardaron áreas de la sindicatura de El Burrión, donde se localizaron vehículos con daños por disparos y personas sin vida. Las diligencias quedaron bajo intervención de autoridades de seguridad y de la Fiscalía General del Estado.

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Hallaron tres cuerpos junto a una camioneta blindada

La mañana de este sábado 21 de noviembre localizaron a tres hombres sin vida, con heridas producidas por arma de fuego, en las inmediaciones del estadio de beisbol de Mojólo, en la sindicatura de El Burrión.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 07:40 horas sobre la carretera estatal que comunica Guasavito con La Cofradía. Los cuerpos estaban junto a una camioneta RAM HEMI 5.7 de doble rodado, color blanco y con blindaje artesanal.

La unidad tenía múltiples impactos de bala en distintas partes de la carrocería. Uno de los hombres estaba a un costado del vehículo, mientras que los otros dos fueron ubicados boca arriba, en una esquina de la barda del estadio de beisbol.

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Los tres cadáveres estaban cubiertos con prendas color naranja y verde, además de una chamarra negra. También portaban equipo táctico, de acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar.

La Fiscalía realizó diligencias en Guasavito

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio tras recibir el reporte del triple hallazgo. Los agentes confirmaron la presencia de los cuerpos y acordonaron el perímetro para evitar el paso de personas ajenas a la investigación.

En el asfalto de la carretera quedaron decenas de casquillos de rifles de alto poder. Dos de los cadáveres estaban prácticamente uno junto al otro, mientras el tercero permaneció cerca de la camioneta con una estructura metálica en su parte superior.

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De manera extraoficial, se señaló que los tres hombres hallados sin vida podrían ser originarios de la sindicatura de La Brecha. También se presumió que habrían viajado en la camioneta blindada, aunque esa relación no fue confirmada por las autoridades.

Personal de la Fiscalía General del Estado llegó posteriormente para realizar las diligencias y ordenar el traslado de los cuerpos a la funeraria de guardia. Además, fueron localizados otros tres hombres sin vida dentro de una camioneta con blindaje artesanal debajo del puente del malecón María del Rosario Espinoza, en Guasave.