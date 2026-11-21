San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings, NFL Mexico City Game 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La NFL regresa a la Ciudad de México con un enfrentamiento entre dos equipos de la Conferencia Nacional que buscan fortalecer sus aspiraciones rumbo a los playoffs.

Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings protagonizarán el NFL Mexico City Game 2026 en el Estadio Banorte, en un encuentro que marcará el regreso del futbol americano profesional al país después de cuatro años de ausencia.

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El partido tendrá un ingrediente especial: será el primer encuentro de Sunday Night Football que se dispute fuera de Estados Unidos.

Además, representará el sexto juego de temporada regular de la NFL en territorio mexicano, luego de que la liga se ausentara desde 2022 debido a las remodelaciones del inmueble capitalino para la Copa Mundial 2026.

La expectativa también está puesta en el espectáculo musical que acompañará el encuentro, por lo que los aficionados podrán disfrutar de una jornada que combinará deporte y entretenimiento.

¿Qué debes saber sobre el 49ers vs Vikings?

La visita de la NFL a México representa un acontecimiento importante para la liga, que considera al país uno de sus mercados internacionales más relevantes. De acuerdo con cifras compartidas por la organización, México cuenta con alrededor de 40 millones de aficionados al futbol americano, lo que lo convierte en el segundo mercado con mayor número de seguidores después de Estados Unidos.

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Para San Francisco, además, el regreso a la capital tiene un antecedente especial: los 49ers disputaron el primer partido de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos, cuando enfrentaron a los Arizona Cardinals el 2 de octubre de 2005 en el entonces Estadio Azteca.

La rivalidad entre ambas franquicias también añade atractivo al encuentro. Desde su primer enfrentamiento en 1961, Vikings y 49ers han disputado 51 partidos, con un balance histórico de 25 victorias por equipo y un empate.

En esta ocasión, el resultado tendrá repercusiones en la pelea por la clasificación de la Conferencia Nacional. San Francisco llega con marca de 8-1, mientras que Minnesota registra 7-2, por lo que el duelo podría modificar la distancia entre ambos en la carrera hacia los playoffs.

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El enfrentamiento también será el último de los nueve partidos internacionales programados por la NFL para 2026, una temporada que llevó encuentros oficiales a países como Australia, Brasil, Francia, España, Alemania, Inglaterra y México.

¿Quién encabezará el espectáculo de medio tiempo del NFL Mexico City Game 2026?

(Instagram: Tha Warning)

La música mexicana estará representada por The Warning, banda regiomontana integrada por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, quienes protagonizarán el Halftime Show en el Estadio Banorte.

La agrupación llega a esta presentación después de conseguir su primer Latin Grammy por “Ego”, en la categoría Mejor Canción de Rock. El reconocimiento se suma a una trayectoria internacional que comenzó con sus videos en YouTube y que las ha llevado a escenarios de distintos países.

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El espectáculo se realizará durante el descanso del encuentro, una vez que termine el segundo cuarto. Los aficionados podrán seguirlo a través de la transmisión del partido.

¿Dónde ver EN VIVO el 49ers vs Vikings en México?

(Minnesota Vikings)

El partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings se disputará este domingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México.

El kickoff está programado para las 19:20 horas, tiempo del centro de México, equivalente a las 20:20 horas del Este de Estados Unidos.

Los aficionados podrán disfrutar del NFL Mexico City Game 2026 en vivo a través de Canal 5, por televisión abierta; ESPN, en televisión de paga; y las plataformas de streaming ViX Premium y Disney+.

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La cobertura incluirá el enfrentamiento correspondiente a la semana 11 de la temporada regular y el espectáculo de medio tiempo encabezado por The Warning.