Un hombre reposa sobre la orilla del mar en un fotograma del documental mexicano Boca vieja, presentado en el Festival Zanate. Foto: Cortesía

Guardar

La relación entre una comunidad y el territorio que habita puede cambiar cuando la naturaleza impone sus propios ciclos y las amenazas externas ponen en riesgo su permanencia. Esta es la historia que cuenta ‘Boca vieja’, documental del cineasta mexicano Yovegami Ascona Mora, que tendrá una nueva proyección hoy sábado 21 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de la Muestra de Cine de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 2026.

La película tuvo su estreno en el Festival de Cine Documental Mexicano Zanate, donde formó parte de la programación cinematográfica del encuentro. Ahora regresa a la pantalla en una muestra organizada por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), que reúne nueve producciones de México y Centroamérica para acercar al público a las historias, los desafíos y las formas de resistencia de distintas comunidades.

PUBLICIDAD

A través de una mirada cercana a sus raíces familiares, Ascona Mora presenta la vida de un pequeño pueblo de pescadores y campesinos del sur de México, cuyos habitantes enfrentan una situación particular: cuando llega la temporada de lluvias, deben abandonar temporalmente sus hogares para permitir que la naturaleza recupere el espacio que ocupa el agua. Sin embargo, detrás de esta dinámica también existe una amenaza constante de despojo territorial.

Una reflexión sobre la relación con la naturaleza y la defensa del territorio

‘Boca vieja’ parte de una historia personal del director: el lugar donde se encuentran sus raíces maternas. Se trata de una pequeña comunidad del sur de México, cuyos habitantes mantienen una relación estrecha con la tierra y el mar, dos elementos que determinan sus actividades cotidianas y su forma de vida.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la sinopsis publicada por el Festival Zanate, el pueblo está habitado por pescadores y campesinos que aprovechan los recursos naturales de su entorno. No obstante, con la llegada de la temporada de lluvias, la comunidad debe retirarse para dejar que el agua y la naturaleza ocupen su lugar.

Este desplazamiento forma parte de un ciclo que se repite con el paso del tiempo. Los habitantes regresan cuando las condiciones lo permiten y continúan con sus actividades, en una dinámica que evidencia su adaptación a los cambios del entorno.

Pero la historia no se limita a mostrar la relación entre una población y los fenómenos naturales. La película también pone atención en la amenaza latente del despojo de su territorio, un problema que compromete la permanencia de la comunidad y su vínculo con el espacio que ha habitado durante generaciones.

PUBLICIDAD

Foto: Cortesía

Desde esta perspectiva, el documental aborda temas como la memoria familiar, la identidad, la relación con la naturaleza y la defensa del territorio. La mirada de Ascona Mora parte de una experiencia cercana para construir un relato sobre una comunidad que enfrenta condiciones particulares para conservar su forma de vida.

El título de la película remite precisamente a ese lugar de origen y a los vínculos que permanecen entre las personas y los territorios que consideran parte de su historia.

¿Cuándo y dónde ver ‘Boca vieja’ en el Zócalo de CDMX?

El documental forma parte de la programación de la Muestra de Cine de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 2026, que tendrá actividades en dos sedes de la capital mexicana durante el fin de semana.

PUBLICIDAD

La primera jornada se realizará este sábado 21 de noviembre en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Posteriormente, la muestra continuará el domingo 22 de noviembre en la Cineteca Nacional Chapultepec.

Estos son los datos generales de las proyecciones:

Película: ‘Boca vieja’.

Director: Yovegami Ascona Mora.

Año de producción: 2025.

Fecha y hora de exhibición en el Zócalo: sábado 21 de noviembre, 4 pm.

Sede: Plaza de la Constitución, Centro Histórico de la Ciudad de México.

Entrada: gratuita.

La información publicada por el IMCINE señala que la programación de la muestra comenzará a partir del mediodía. Para consultar el horario específico de cada película y las actividades complementarias, es necesario revisar la cartelera de las sedes, ya que el organismo no establece en su anuncio general una hora individual para la proyección de ‘Boca vieja’.

PUBLICIDAD

La exhibición en el espacio público busca acercar estas producciones a espectadores que habitualmente no tienen acceso a las muestras especializadas de cine documental. También permite que las historias de comunidades indígenas y afrodescendientes tengan presencia en uno de los espacios más representativos de la capital.

Muestra de Cine de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 2026: nueve historias sobre territorio e identidad

La Muestra de Cine de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 2026 propone un recorrido por nueve historias de comunidades de México y Centroamérica. Las producciones que integran la programación participaron en el Estímulo a la Creación Audiovisual para Cineastas Indígenas y Afrodescendientes de México y Centroamérica (ECAMC), iniciativa que acompaña y financia proyectos cinematográficos realizados desde estas comunidades.

PUBLICIDAD

Un cartel anuncia las funciones gratuitas de la Muestra de Cine de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en el Zócalo y la Cineteca Nacional Chapultepec en Ciudad de México. (IMCINE)

De acuerdo con el IMCINE, la selección está integrada por cuatro largometrajes y cinco cortometrajes que exploran distintas maneras de relacionarse con los territorios: desde la defensa de los espacios habitados hasta la construcción de identidad, la memoria y las expresiones culturales.

Además de ‘Boca vieja’, la selección de largometrajes incluye:

‘Li Cham’ , de Ana María Vázquez Hernández.

‘Los que dicen ¡no!’ , de Ángel Flores, hablada en español y náhuatl.

‘Soy Yuyé’, de Balam Benjamín Nieto Toscano.

La programación de cortometrajes contempla:

‘Dueto charanda’ , de Alfredo Cayetano, hablada en mazahua y español.

‘Oc Ni Temiki (Sigo soñando)’ , de Misael Alva Alva, hablada en náhuatl.

‘Carabalí’ , de Medhin Tewolde.

‘Ni racaladxe’ (Lo que yo quiero) , de Yoary López, hablada en zapoteco y español.

‘Ixquic’, de Elvis Caj, hablada en poqomchi’.

La muestra también contempla dos conversatorios con las y los cineastas participantes, quienes compartirán sus experiencias de producción y reflexionarán sobre el cine que se realiza desde sus comunidades.

La iniciativa es organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del IMCINE y la Cineteca Nacional, en colaboración con el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México (PROCINE CDMX).

PUBLICIDAD

Con esta programación, la muestra busca ampliar la presencia de narrativas que habitualmente permanecen fuera de los circuitos comerciales y reconocer el trabajo de cineastas que cuentan sus propias historias.

En el caso de ‘Boca vieja’, su exhibición en el Zócalo permitirá acercar al público a una historia sobre los vínculos con la tierra, los ciclos naturales y la resistencia de una comunidad que busca permanecer en el lugar donde construyó sus raíces.