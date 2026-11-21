Salvador Hernández Téllez fue engañado para trabajar como vuardia de seguridad en una empresa pero en realidad era para ser soldado en Rusia, familia pide ayuda al gibierno mexicano y a embajada Foto: Facebook

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El joven salió de su comunidad el 30 de octubre con la intención de conseguir ingresos en el extranjero. La oferta le llegó por redes sociales y los presuntos reclutadores le proporcionaron dinero para tramitar su pasaporte y visa.

Con los documentos en mano, Salvador viajó de Tlaxcala a la Ciudad de México. Desde ahí tomó un vuelo hacia Estambul, Turquía, y posteriormente llegó a Moscú.

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Su madre, Lilia Téllez, relató que el empleo consistía supuestamente en vigilar una fábrica. “A mi hijo se lo llevaron con engaños a Rusia, ofreciéndole un trabajo de guardia de seguridad para una fábrica”, afirmó a Univisión.

El contrato estaba escrito en ruso y terminó en el Ejército

Al llegar a Moscú, Salvador fue llevado a una oficina donde firmó un contrato escrito en ruso, idioma que no comprendía. Después fue incorporado al Ejército rus

Al llegar a Moscú, Salvador fue llevado a una oficina donde firmó un contrato escrito en ruso, idioma que no comprendía. Después fue incorporado al Ejército ruso, en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El joven alcanzó a enviar mensajes a su familia para pedir ayuda. Según el relato de su madre, les advirtió que el puesto no era el que le habían ofrecido y que ya había sido reclutado para la fuerza militar rusa.

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“Nos manda un mensaje y nos dice que lo ayudáramos a salir de donde está porque no era el trabajo que le habían ofrecido, que ya lo habían reclutado para el ejército ruso”, recordó Lilia Téllez.

En su última comunicación, Salvador dijo que iba rumbo a Ucrania y expresó temor ante la posibilidad de llegar al frente de batalla. “Él no quería ir a Ucrania, que a él le daba mucho miedo”, señaló su madre.

FOTO DE ARCHIVO. Reservistas rusos reclutados durante la movilización parcial de tropas asisten a una ceremonia antes de partir hacia la zona del conflicto entre Rusia y Ucrania, en la región de Rostov, Rusia. 31 de octubre de 2022. REUTERS/Sergey Pivovarov

La familia recibió correos electrónicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los que se confirmó que Salvador había sido reclutado. La dependencia les indicó que el Ejército ruso difícilmente aceptaría darle de baja.

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Desde el 12 de noviembre, sus familiares no han vuelto a tener noticias sobre su paradero. La madre del joven solicitó apoyo para localizarlo y lograr su regreso a México.

Alertan por ofertas de empleo con pagos excesivos

El caso de Salvador ocurrió en medio de alertas por el reclutamiento de jóvenes latinoamericanos mediante falsas ofertas laborales difundidas en internet. Estas propuestas prometieron empleos en Rusia, pero derivaron en la incorporación de las personas al Ejército de ese país.

También se documentaron casos de jóvenes salvadoreños que llegaron a Rusia atraídos por ofertas de trabajo engañosas y posteriormente formaron parte de las fuerzas militares. Organismos como Amnistía Internacional han advertido sobre este tipo de reclutamiento en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

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Foto de archivo. Reclutas rusos se despiden de sus familiares en una oficia de reclutamiento en Moscú el 6 de octubre de 2022. EFE/EPA/Maxim Shipenkov

Emilio Saldaña Pizu, experto en ciberseguridad, recomendó desconfiar de ofertas laborales con pagos excesivos y verificar a la empresa antes de entregar documentos personales. El especialista pidió confirmar la identidad del contratante y las condiciones del puesto.

“Cerciorarnos quién es el contratante y los detalles de la oferta. ¿Esta empresa puede ser contactada de alguna otra forma?”, planteó Saldaña Pizu.

FOTO DE ARCHIVO: Reservistas rusos reclutados durante la movilización parcial de tropas asisten a una ceremonia antes de partir hacia la zona del conflicto Rusia-Ucrania, en la región de Rostov, Rusia 31 de octubre de 2022. REUTERS/Sergey Pivovarov/Fotografía de archivo

El experto también recomendó evitar proporcionar pasaporte, visa u otros documentos a personas desconocidas que contactan a posibles trabajadores por redes sociales. En el caso de Salvador, los presuntos reclutadores financiaron los trámites migratorios que le permitieron salir de México.

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La promesa de un empleo como guardia de seguridad llevó al joven tlaxcalteca a viajar miles de kilómetros sin conocer que el contrato que firmaría estaba en ruso. Su familia mantuvo la búsqueda después de que su última comunicación indicó que sería enviado a Ucrania.