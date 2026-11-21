Claudia Sheinbaum desde Zacatecas entrega Becas del Bienestar a jóvenes

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Con un llamado directo a la conciencia cívica y a la responsabilidad social de las juventudes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de Becas para el Bienestar frente a estudiantes, madres y padres de familia en el estado de Zacatecas, donde enfatizó que los apoyos económicos destinados a la educación pública son producto de las contribuciones de toda la ciudadanía y no una dádiva gubernamental.

“Piensen siempre que la beca que tienen no es que la haya dado la presidenta. ¿De dónde vienen los recursos de esa beca? Del pueblo, de la gente que paga sus impuestos, del pueblo de México. Así que siempre tengan en mente que la educación que reciben es también para regresársela al pueblo de México”, declaró la mandataria federal ante miles de asistentes, cerrando su intervención con el mensaje central de la jornada: “Siempre piensen en que la beca con la que están estudiando se la deben al pueblo de México”.

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Durante su discurso, la titular del Ejecutivo Federal compartió su experiencia personal como beneficiaria de la educación pública. Recordó que logró cursar sus estudios hasta alcanzar el grado de doctorado gracias a becas financiadas por el pueblo de México, y evocó su participación hace cuatro décadas en el movimiento estudiantil que defendió la gratuidad en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) frente a los intentos de incrementar las cuotas de inscripción y colegiaturas.

Una joven sonriente muestra un sobre del programa Becas Bienestar del Gobierno de México, acompañada por el logo de un birrete dorado y un escudo con figura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, Sheinbaum Pardo vinculó de manera directa el fortalecimiento del sistema escolar con la estrategia nacional para atender las causas de la inseguridad. Sostuvo que el abandono histórico de las escuelas públicas propició que miles de jóvenes quedaran sin alternativas de desarrollo.

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“La única manera de atender la causa de la que jóvenes deciden acercarse a un grupo delictivo es darles educación y darles una beca”, afirmó la presidenta tras cuestionar a los jóvenes sobre el espacio que les corresponde ocupar en la sociedad, recibiendo como respuesta un unánime “¡En la escuela!”.

Ampliación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Zacatecas

Más allá de los apoyos económicos, la presidenta subrayó la urgencia de ampliar la infraestructura educativa para garantizar que ningún egresado de bachillerato quede fuera del nivel superior por falta de espacios. Tras dialogar con jóvenes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) sobre la cantidad de compañeros que no logran ingresar a una carrera profesional, anunció una modificación mayor en el proyecto de educación superior federal para la entidad.

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En compañía del gobernador David Monreal Ávila y del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, Sheinbaum Pardo informó que acudirá a supervisar la construcción del nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en territorio zacatecano.

Explicó que, aunque la obra estaba proyectada originalmente para una matrícula de tres mil estudiantes, el cálculo estatal indica que alrededor de 10 mil jóvenes se quedan anualmente sin un lugar en la universidad. Ante este panorama, determinó expandir la capacidad del nuevo plantel para atender a la totalidad de esos 10 mil estudiantes.

Cobertura universal e inversión en Zacatecas

Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que Zacatecas se posiciona como una de las cinco entidades del país donde la totalidad de los estudiantes inscritos en escuelas públicas, desde el nivel básico hasta el profesional, cuentan con el respaldo de una beca federal.

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El funcionario detalló que en el estado se atiende actualmente a un padrón de 320 mil 893 estudiantes, lo que representa una inversión superior a los 2 mil 142 millones de pesos exclusivamente en este rubro. La distribución por nivel educativo en Zacatecas se desglosa de la siguiente manera:

Preescolar: 1,911 estudiantes atendidos.

Primaria: 231,940 alumnos beneficiados con la beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares.

Secundaria: 79,254 estudiantes inscritos en el apoyo bimestral de la beca Rita Cetina .

Educación Media Superior: 57,674 jóvenes respaldados por la beca Benito Juárez .

Educación Superior: 29,368 universitarios incorporados a la beca Gertrudis Bocanegra.

A nivel nacional, León Trujillo señaló que el sistema atiende actualmente a 19 millones y medio de estudiantes, con la meta de cerrar el año alcanzando una cobertura total de 22 millones de becarios en toda la República.

Claudia Sheinbaum inaugura Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Yucatán. (Foto: Presidencia)

Respaldo presupuestal y proyección internacional

En su intervención, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que la prioridad otorgada a la educación se refleja en los recursos públicos asignados y no únicamente en el discurso. Reconoció la labor del coordinador de los diputados federales, Ricardo Monreal Ávila, presente en el evento, por asegurar la aprobación de un incremento del 11 por ciento en el presupuesto educativo para 2027.

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Finalmente, Delgado Carrillo resaltó la reciente participación de la presidenta Sheinbaum en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrado en China, donde la mandataria expuso que este esquema nacional de becas ha permitido que más de 500 mil jóvenes de educación media superior y superior permanezcan en las aulas, consolidando la inversión educativa como un derecho social y un motor de prosperidad compartida.