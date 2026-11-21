En la publicación, el cantante, cuyo nombre real es Fernando Hernández Flores, escribió: “A veces solo queda decir ‘deja de llorar hdtpm’ y seguir la vida” (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Malilla, uno de los máximos exponentes del reguetón mexicano, combinó un consejo amoroso directo con un fragmento de regional mexicano en un video que compartió en la red social X. El clip, además, se suma a una serie de apariciones públicas recientes del artista y a sus declaraciones sobre un episodio de acoso que vivió durante su gira por Estados Unidos.

En la publicación, el cantante, cuyo nombre real es Fernando Hernández Flores, escribió: “A veces solo queda decir ‘deja de llorar hdtpm’ y seguir la vida”. El mensaje acompañaba una grabación en la que una persona llora por una ruptura amorosa y otra le responde que respire y deje de llorar. Después, el video muestra a El Malilla cantando en vivo una canción centrada en el desamor, con aplausos y vítores del público al cierre.

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El Malilla/X

Un consejo directo en medio de una ruptura

El fragmento musical incluido en el clip forma parte de una de las presentaciones recientes del artista, originario de Valle de Chalco, Estado de México. La letra que interpreta habla de olvidar a una expareja pese a que persisten los recuerdos de sus caricias y su mirada.

El Malilla comenzó su carrera entre el rap y el freestyle antes de acercarse al reguetón, género con el que construyó una audiencia amplia gracias a canciones como “Mami Tú”, “B de Bellako” y “Dime”. En los últimos años incorporó también sonidos del regional mexicano a su propuesta, una fusión que ha definido como “reguetón mexa”.

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La presunta colaboración con Belinda que aún no se confirma

Otro nombre que apareció en el radar de El Malilla fue el de Belinda, intérprete de “Luz sin gravedad”. El propio cantante alimentó la expectativa al responder con entusiasmo cuando le preguntaron, en una entrevista reciente, sobre una posible canción junto a ella.

Belinda y El Malilla podrían estar a punto de colaborar en una canción. Credito: (IG- belindapop)(Mar L./Infobae México)

“Yo tengo algo pasado de v... para Beli, todo es cuestión de tiempo, van a ver a una Beli Bellaka, van a ver, van a ver”, declaró El Malilla, sin precisar el nombre del tema ni una fecha de lanzamiento. La frase hizo pensar a sus seguidores en una versión más urbana de la cantante, en sintonía con el término “bellaka” asociado al reguetón.

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El músico también contó que ya prepara un disfraz para el Beliween, la fiesta de Halloween organizada por Belinda, después de que el año anterior no pudo asistir porque no vio a tiempo la invitación. Su eventual presencia en el evento abrió más especulación entre los seguidores de ambos artistas, aunque no implica, por sí sola, un anuncio musical confirmado.

Hasta el momento no existe una confirmación oficial de que la colaboración esté grabada ni lista para su estreno. Las declaraciones de El Malilla se mantienen como un adelanto sin detalles concretos sobre el proyecto.

Fusión con el regional mexicano en sus shows

Durante octubre y noviembre, el cantante mantuvo una agenda activa de presentaciones en distintos puntos del país. El 17 de octubre se presentó en la Feria Metropolitana de Chimalhuacán, donde interpretó éxitos como “Rodillas”, “G Low Kitty”, “Tiki” y “B de Bellako”, y compartió escenario con Víctor Mendívil, Ruzzo Doblezz y La Santa Grifa.

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El 24 de octubre regresó a Valle de Chalco, su municipio natal, con un concierto en el Centro de Espectáculos CARMA como parte del festival Almas del Perreo. Antes de esa fecha, el artista había señalado: “Tiene demasiado tiempo que no canto en Valle de Chalco. Ahora, con Almas del Perreo, es esta oportunidad de poderles devolver la moneda, como se diría en el barrio”.

El 31 de octubre El Malilla encabezó el concierto estelar de la Feria y Festival Cultural Alfeñique en Toluca, donde reunió a más de 20 mil personas en la explanada del Mercado Juárez. Un día después, el 1 de noviembre, se le vio repartiendo dulces en las calles de Valle de Chalco durante la noche de Día de Muertos, oculto bajo una máscara de Jason Voorhees, mientras decía a los niños: “Andamos buscando a los chamacos para darle truco o dulce”.

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Estas presentaciones se suman a otros hitos recientes de su trayectoria: en febrero se presentó con entradas agotadas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y, según su propia carrera documentada, se convirtió en el primer artista de reguetón mexicano en cerrar el escenario Sonora de Coachella. Antes de su regreso a Valle de Chalco, el músico completó una gira de 23 ciudades en México y un recorrido por Estados Unidos.

El cantante mexicano de reguetón El Malilla posa sonriente con una chaqueta de cuero negra y varias cadenas al cuello. (Cortesía)

La colaboración con Danna que mezcló pop y reguetón mexa

El Malilla sumó este año una de sus apariciones más comentadas junto a Danna, una de las principales exponentes del pop latino mexicano. La dupla se gestó desde 2025, cuando el reguetonero hizo un cameo en el videoclip de “Khe Calor”, sencillo original de la cantante.

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(@Danna)

Ese cruce derivó en “Si Se Acaba El Mundo”, tema lanzado oficialmente el 25 de junio de 2026 a través de Universal Music México. La canción fue coescrita por ambos intérpretes junto a Ben Aler, Dahiana Rosenblatt, Enayy y Alex Hoyer, y combina reggaetón con pop contemporáneo en torno a una narrativa de romance ante un escenario apocalíptico.

El lanzamiento reveló una faceta distinta de El Malilla, quien dejó de lado su estilo habitual para una interpretación más melódica y emotiva dentro del universo “VISIONS” que Danna había presentado previamente con “Lucid Dreams”. En sus primeras 24 horas en YouTube, el tema acumuló más de 91 mil reproducciones y superó los mil comentarios de seguidores.

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El estreno en vivo de la colaboración llegó el 30 de junio, durante las Amazon Music City Sessions en la Ciudad de México, cinco días después del lanzamiento del sencillo. Antes de eso, el 28 de julio, Danna había compartido un adelanto del videoclip oficial, cuyo estreno completo se programó para el día siguiente a las 18:00 horas en plataformas digitales.

El acoso que denunció durante su gira por Estados Unidos

Fue precisamente en esa gira por territorio estadounidense donde El Malilla vivió un episodio que después hizo público. El 6 de septiembre, a través de su cuenta de X, el cantante denunció que durante un concierto en San Antonio, Texas, una persona del público lo tocó sin su consentimiento en una zona íntima.

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El artista escribió entonces: “Hoy me agarraron la verguitª en un show :(”. No ofreció más detalles sobre la identidad de la persona ni precisó si presentó alguna denuncia formal ante las autoridades. Según los videos que circularon en redes sociales, el contacto ocurrió mientras el cantante se acercaba al público durante la interpretación de uno de sus temas, en un momento en el que mostró una reacción visible de incomodidad y molestia.

El episodio ocurrió días antes de que concluyera su gira por Estados Unidos, prevista para el 12 de septiembre. El Malilla no volvió a referirse públicamente al tema después de su publicación inicial ni aclaró si la persona involucrada fue identificada.

La discusión en redes sobre el consentimiento

La denuncia del cantante generó una conversación extendida en redes sociales sobre el acoso sexual hacia los hombres. Una parte de los comentarios respaldó al artista y señaló que un tocamiento sin consentimiento constituye una forma de violencia sexual, sin importar el género de quien lo sufre.

Otro sector de usuarios cuestionó al cantante y relacionó lo ocurrido con la imagen que proyecta en sus canciones y publicaciones. Mensajes como “para qué te sexualizas, ese es el riesgo” circularon entre las respuestas, lo que provocó críticas de quienes consideraron que esos comentarios trasladaban la responsabilidad del hecho hacia la víctima.

Colectivos y seguidoras del artista salieron en su defensa y remarcaron que mostrar el cuerpo o interpretar canciones con contenido sexual no implica autorización para recibir un contacto físico no consentido. “El acoso y la violencia sexual también aplica en hombres y ningún hombre merece que lo violenten sexualmente”, escribió una usuaria en respuesta a la publicación original del cantante.

Hasta el momento no se ha informado sobre una denuncia formal ante autoridades por el episodio ocurrido en San Antonio, y El Malilla continuó con su calendario de presentaciones en México en las semanas posteriores al incidente.