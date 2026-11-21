Clima Corona Capital (Instagram)

Guardar

Durante este fin de semana, la Ciudad de México recibe a diversas bandas nacionales e internacionales como parte del cartel de uno de los festivales de música más importantes del país y en América Latina: el Corona Capital.

Para quienes asistan al festival este sábado 21 de noviembre, es importante tomar precauciones ante los cambios de temperatura que pueden presentarse a lo largo del día en la capital del país, debido a que en los últimos días el clima puede ir de momentos cálidos por la tarde a fríos en las primeras horas de la noche, con algunas posibilidades de lluvias.

PUBLICIDAD

Clima para este 21 de noviembre en el Corona Capital

De acuerdo con el reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) para este sábado en la Ciudad de México, se prevé ambiente cálido con cielo medio nublado. Mientras que por la tarde, se espera incremento de nubosidad y condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas.

La temperatura máxima será de 23 grados Celsius con una mínima de 18°C. Para las 6:00 horas del domingo, el termómetro registrará 13°C, por lo que se espera un amanecer fresco en el valle y frío en zonas altas.

Los integrantes del grupo musical Twenty One Pilots figuran en la promoción del festival Corona Capital celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se pronostica un ambiente de templado a cálido, con cielo medio nublado y posibilidad de lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros en 24 horas, tanto en la CDMX como en el Estado de México. Además, habrá vientos de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 35 km/h.

PUBLICIDAD

Corona Capital 2026: artistas y horarios de este sábado

El Festival Corona Capital llega a su segundo día con una presentación de Twenty One Pilots en el escenario principal del Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital del país. La banda de Estados Unidos cerrará este sábado el festival junto a The Offspring, Pierce The Veil, Underworld, Mother Mother y Peaches.

El acceso al recinto comienza en punto de las 14:00 horas, pero las primeras presentaciones tienen un horario aproximado de las 15:20 horas con una programación que se extiende hasta cerca de la 1:00 de la madrugada, cuando concluye el show del headliner.

Este es el cartel completo por escenario de este 21 de noviembre:

Escenario Corona

15:20 a 16:00 horas: Quarters

16:40 a 17:20 horas: Sawyer Hill

18:10 a 19:00 horas: Balu Brigada

20:10 a 21:30 horas: Pierce The Veil

23:00 a 1:00 horas: Twenty One Pilots

Escenario Doritos

16:00 a 16:40 horas: We Are Scientists

17:20 a 18:10 horas: Dope Lemon

19:00 a 20:10 horas: Mother Mother

21:30 a 23:00 horas: The Offspring

Escenario Corona Cero

16:00 a 16:40 horas: Militarie Gun

17:20 a 18:10 horas: Baby Queen

19:00 a 20:10 horas: Maisie Peters

21:30 a 23:00 horas: Underworld

Escenario Nivea

15:20 a 16:00 horas: Jordana

16:40 a 17:20 horas: Strawberry Guy

18:10 a 19:00 horas: Stella

20:10 a 21:10 horas: BØRNS

23:00 a 0:00 horas: Sébastien Tellier

Viva Tent

15:30 a 16:00 horas: Felipe Gordon

16:20 a 17:00 horas: MsGloom

17:30 a 18:10 horas: Princess Chelsea

18:40 a 19:30 horas: The Hellp

20:00 a 21:00 horas: New Constellations

21:40 a 22:40 horas: Peaches

23:20 a 0:20 horas: Rikas