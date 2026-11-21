Durante este fin de semana, la Ciudad de México recibe a diversas bandas nacionales e internacionales como parte del cartel de uno de los festivales de música más importantes del país y en América Latina: el Corona Capital.
Para quienes asistan al festival este sábado 21 de noviembre, es importante tomar precauciones ante los cambios de temperatura que pueden presentarse a lo largo del día en la capital del país, debido a que en los últimos días el clima puede ir de momentos cálidos por la tarde a fríos en las primeras horas de la noche, con algunas posibilidades de lluvias.
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Clima para este 21 de noviembre en el Corona Capital
De acuerdo con el reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) para este sábado en la Ciudad de México, se prevé ambiente cálido con cielo medio nublado. Mientras que por la tarde, se espera incremento de nubosidad y condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas.
La temperatura máxima será de 23 grados Celsius con una mínima de 18°C. Para las 6:00 horas del domingo, el termómetro registrará 13°C, por lo que se espera un amanecer fresco en el valle y frío en zonas altas.
Se pronostica un ambiente de templado a cálido, con cielo medio nublado y posibilidad de lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros en 24 horas, tanto en la CDMX como en el Estado de México. Además, habrá vientos de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 35 km/h.
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Corona Capital 2026: artistas y horarios de este sábado
El Festival Corona Capital llega a su segundo día con una presentación de Twenty One Pilots en el escenario principal del Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital del país. La banda de Estados Unidos cerrará este sábado el festival junto a The Offspring, Pierce The Veil, Underworld, Mother Mother y Peaches.
El acceso al recinto comienza en punto de las 14:00 horas, pero las primeras presentaciones tienen un horario aproximado de las 15:20 horas con una programación que se extiende hasta cerca de la 1:00 de la madrugada, cuando concluye el show del headliner.
Este es el cartel completo por escenario de este 21 de noviembre:
Escenario Corona
15:20 a 16:00 horas: Quarters
16:40 a 17:20 horas: Sawyer Hill
18:10 a 19:00 horas: Balu Brigada
20:10 a 21:30 horas: Pierce The Veil
23:00 a 1:00 horas: Twenty One Pilots
Escenario Doritos
16:00 a 16:40 horas: We Are Scientists
17:20 a 18:10 horas: Dope Lemon
19:00 a 20:10 horas: Mother Mother
21:30 a 23:00 horas: The Offspring
Escenario Corona Cero
16:00 a 16:40 horas: Militarie Gun
17:20 a 18:10 horas: Baby Queen
19:00 a 20:10 horas: Maisie Peters
21:30 a 23:00 horas: Underworld
Escenario Nivea
15:20 a 16:00 horas: Jordana
16:40 a 17:20 horas: Strawberry Guy
18:10 a 19:00 horas: Stella
20:10 a 21:10 horas: BØRNS
23:00 a 0:00 horas: Sébastien Tellier
Viva Tent
15:30 a 16:00 horas: Felipe Gordon
16:20 a 17:00 horas: MsGloom
17:30 a 18:10 horas: Princess Chelsea
18:40 a 19:30 horas: The Hellp
20:00 a 21:00 horas: New Constellations
21:40 a 22:40 horas: Peaches
23:20 a 0:20 horas: Rikas
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