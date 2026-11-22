Un migrante porta una bandera mexicana mientras migrantes de diversas nacionalidades participan en una caravana conocida como "Dios con Nosotros" ("Dios con Nosotros") mientras buscan continuar su viaje hacia el norte de México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, en Tapachula, Chiapas, México, 10 de noviembre de 2026. REUTERS/Damian Sanchez TPX IMAGES OF THE DAY

Guardar

El Gobierno de Chiapas impulsa ofertas laborales temporales en Tapachula dirigidas a migrantes de la caravana que avanza hacia la frontera norte, informó la agencia EFE este 22 de noviembre. La medida se conoce días después de que Donald Trump amenazó con duplicar los aranceles a México si no se frena el paso de los contingentes.

Hasta el momento no se ha difundido una cifra oficial consolidada de cuántas personas han aceptado las ofertas. Las estimaciones sobre el tamaño de la caravana provienen de autoridades y reportes periodísticos.

PUBLICIDAD

¿Qué ofrece el programa de empleo temporal?

A migrant prays as he travels with migrants of various nationalities, including families with children, in a caravan known as "Dios con Nosotros" ("God With Us") toward northern Mexico as they seek to reach the United States, in Huixtla, Chiapas, Mexico, November 13, 2026. REUTERS/Damian Sanchez

El subsecretario de Movilidad Humana de Tapachula, Eduardo Antonio Castillejos Argüello, explicó a EFE que el objetivo es brindar protección a las familias, especialmente a mujeres y niños, ante los riesgos del tránsito por carretera. La propuesta es ofrecida también por la Secretaría de la Frontera Sur.

Según las autoridades estatales, el esquema contempla:

Actividades de rescate de espacios públicos y trabajo comunitario.

Jornadas de cinco horas, de lunes a viernes.

Apoyo económico semanal.

Condición de estancia temporal mediante el Instituto Nacional de Migración (INM), mientras la persona permanezca en el programa.

Castillejos Argüello indicó que se busca ofrecer “beneficios” a las personas migrantes sin importar su estatus migratorio. Se refirió a trámites que pueden realizar ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Lo que dicen los migrantes

Unos niños migrantes son trasladados en un vehículo de la policía municipal mientras viajan en una caravana tras cruzar a México desde Guatemala en su camino hacia el norte, con destino a Estados Unidos, en las afueras de Metapa de Domínguez (México), el 20 de noviembre de 2026. REUTERS/Damian Sánchez

Kelvin Dávila, migrante hondureño, relató a EFE que quienes aceptan lo hacen por el albergue, el pago y para evitar seguir caminando hasta Monterrey. Indicó que su grupo ha cruzado tres retenes y que descarta migrar a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Óscar Hernández, también hondureño, consideró que el programa permitiría evitar los peligros del camino y dijo que “suena bien”. Expresó dudas, pues según dijo, algunos migrantes les han comentado que podrían ser enviados hacia Centroamérica. Otros integrantes rechazaron la propuesta y mantienen su decisión de reanudar la marcha el lunes a las 17:00, hora local.

Cómo avanza la caravana “Dios con Nosotros”

Migrants from Central America hold a sign reading 'God with us' while traveling in a caravan after crossing into Mexico from Guatemala on their way north toward the United States, outside of Ciudad Hidalgo, Mexico, November 20, 2026. REUTERS/Damian Sanchez

De acuerdo con medios mexicanos, la caravana “Dios con nosotros” salió de Honduras el 3 de noviembre, y partió de Tapachula el 10 de noviembre con alrededor de 2 mil personas. Según N+, datos oficiales ubicaban en unas 800 las personas que seguían en la caravana, y un promedio de 300 migrantes habría desistido entre Huixtla y Mapastepec. Algunos aceptaron el empleo temporal. Otro reporte indica que el grupo retomó su recorrido el 15 de noviembre desde Escuintla rumbo a Mapastepec.

PUBLICIDAD

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar informó la reactivación del programa de empleo temporal el 14 de noviembre. El anuncio ocurrió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pronosticó que los viajeros no llegarían más allá de Oaxaca.

No es la primera vez que se recurre a esta vía. En febrero de 2025, medios reportaron que migrantes varados tras las restricciones de Trump consiguieron empleo en la frontera sur mediante un programa temporal.

La amenaza arancelaria y la respuesta de Sheinbaum

@realDonaldTrump

El 12 de noviembre, Trump publicó en Truth Social que México debe detener las caravanas y que, de lo contrario, los aranceles al país se duplicarían de inmediato. Según un reporte, el mensaje no incluyó detalles sobre los gravámenes. El 16 de noviembre, volvió a advertir sobre aranceles “pesados” si el Gobierno mexicano no detiene la caravana.

PUBLICIDAD

Ese mismo día, Sheinbaum afirmó que desde que llegó Trump no ha llegado ninguna caravana a la frontera norte. Sostuvo que la atención a los migrantes se brinda con enfoque de derechos humanos y sin actos de represión. El Gobierno mexicano ha señalado que ha frenado el avance de 24 caravanas desde el inicio del segundo mandato de Trump.

Un día después, según medios, la mandataria informó que no había ninguna caravana en tránsito hacia la frontera norte, tras reportar que autoridades locales disuadieron a un grupo. Un reporte añade que la amenaza ocurre mientras ambos países negocian reducir aranceles estadounidenses, incluidos los del acero mexicano.

PUBLICIDAD

Contexto político en Estados Unidos

De acuerdo con EFE, Trump ha endurecido sus amenazas migratorias desde que los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de medio mandato. El 6 de noviembre, anunció que Stephen Miller sustituiría a Susie Wiles como jefe de Gabinete desde el 9 de noviembre. Miller es considerado el arquitecto de la política migratoria de Trump.

¿Qué sigue?

Parte de la caravana prevé reanudar la marcha el lunes, mientras el programa de empleo continúa abierto. Queda por conocerse cuántas personas permanecerán en él y qué decisiones tomará Washington. Hasta ahora no hay confirmación oficial de que se apliquen nuevos aranceles a México.

PUBLICIDAD