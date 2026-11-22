La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alcanzó el puesto 67 a nivel mundial en el Ranking de Ciencia Interdisciplinaria 2027, publicado por Times Higher Education en conjunto con Schmidt Science Fellows, lo que la coloca dentro del 6.3 por ciento superior entre 1 mil 58 instituciones evaluadas en 102 naciones.
La coordinadora de la Investigación Científica de la UNAM, María Soledad Funes Argüello, señaló que el aprovechamiento de la diversidad de áreas del conocimiento y el fortalecimiento de mecanismos de financiamiento para estimular la cooperación académica figuran entre las estrategias que la casa de estudios ha desarrollado en los últimos años.
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Funes Argüello también sostuvo que la participación del estudiantado en proyectos de investigación conjunta resulta fundamental para el avance del trabajo interdisciplinario. “De esta manera, la formación académica se enriquece no solamente con los conocimientos propios de cada disciplina sino también con la experiencia de construir nuevas preguntas y buscar respuestas de manera colectiva”, afirmó.
La UNAM obtiene la calificación más alta en el pilar de Proceso entre las diez mejores universidades de América Latina
La clasificación evalúa el ciclo completo de la investigación científica mediante tres pilares: Insumos, Proceso y Resultados. En el pilar de Proceso, la Universidad Nacional obtuvo la puntuación más elevada entre las diez principales instituciones de educación superior de la región latinoamericana.
Este pilar reconoce la solidez de los mecanismos institucionales para promover la colaboración entre facultades e institutos, la infraestructura compartida, el respaldo administrativo y los criterios de evaluación académica que incentivan la ciencia de múltiples disciplinas. Se trata, según el propio instrumento de medición, del ranking de más rápido crecimiento en el ámbito universitario a nivel global.
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La UNAM lidera México y se posiciona segunda en América Latina, solo detrás de la Universidad de São Paulo
En el plano nacional, la institución conserva la puntuación más alta entre las 14 universidades mexicanas que figuran en la clasificación. En el contexto regional, ocupa la segunda posición en América Latina, únicamente por detrás de la Universidade de São Paulo, de Brasil.
El resultado consolida la presencia de la casa de estudios entre las cien mejores del planeta. El desempeño confirma la capacidad de la Universidad Nacional para integrar saberes de diversas áreas frente a problemas complejos, así como el alcance de sus políticas científicas en un escenario de competencia con más de un millar de instituciones de 102 países.
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