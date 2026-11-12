Corona Capital 2026: horarios oficiales por escenario y día

Corona Capital 2026 ya tiene horarios por escenario para sus tres jornadas, programadas para este 20, 21 y 22 de noviembre. Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes cierran el escenario Corona en un cartel que obliga a planear trayectos, pausas y cruces desde las 15:20 horas.
Los horarios difundidos para el festival marcan actividad simultánea en los escenarios Corona, Doritos, Corona Cero, Nivea y Viva Tent. Cada día termina a la 1:00 de la mañana en el escenario principal, mientras que Viva Tent extiende sus sesiones hasta las 0:50 horas el domingo.
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Para quienes quieren ver a las cabezas de cartel sin perder actos de tarde, la ruta cambia entre escenarios cercanos y presentaciones que se empalman. Mumford & Sons y James Blake, por ejemplo, tocan al mismo tiempo el viernes; The Offspring y Underworld hacen lo mismo el sábado.
Gorillaz, Mumford & Sons y James Blake encabezan el viernes 20 de noviembre
El viernes 20 de noviembre, el escenario Corona abre con Hot Milk a las 15:20 horas. Sofía Isella sigue a las 16:40, CHVRCHES toca a las 18:10 y Yung Lean sube a las 20:25. Gorillaz cierra de 23:00 a 1:00 horas.
El escenario Doritos inicia con Friko a las 16:00 horas. Chezie toca de 17:20 a 18:10, The Kooks de 19:00 a 20:10 y Mumford & Sons de 21:30 a 23:00 horas.
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Corona Cero programa a Absolutely a las 16:00 horas, Violet Grohl a las 17:20, CMAT a las 19:00 y James Blake de 21:30 a 23:00 horas. Mumford & Sons y James Blake tienen un choque total de horario.
En Nivea, Olive Jones toca de 15:20 a 16:00 horas. Thee Sinseers sigue de 16:40 a 17:20, Grace Ives de 18:10 a 19:00, Durand Jones & The Indications de 20:10 a 21:30 y Sebastien Tellier de 23:00 a 0:00 horas.
Viva Tent comienza con Darianna Everett de 15:30 a 16:00 horas. Anna Luna toca de 16:30 a 17:00, Model/Actriz de 17:20 a 18:10, RIP Magic de 18:40 a 19:30, JMSN de 20:00 a 21:00, FCUKERS de 21:40 a 22:40 y Jamie xx de 23:20 a 0:20 horas.
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Twenty One Pilots cierra el sábado 21 de noviembre
El sábado 21 de noviembre, Quarters abre el escenario Corona de 15:20 a 16:00 horas. Sawyer Hill toca de 16:40 a 17:20, Balu Brigada de 18:10 a 19:00 y Pierce The Veil de 20:10 a 21:30. Twenty One Pilots ocupa el cierre, de 23:00 a 1:00 horas.
Doritos tiene a We Are Scientists de 16:00 a 16:40 horas, Dope Lemon de 17:20 a 18:10, Mother Mother de 19:00 a 20:10 y The Offspring de 21:30 a 23:00 horas.
En Corona Cero, Militarie Gun toca de 16:00 a 16:40 horas. Baby Queen sigue de 17:20 a 18:10, Maisie Peters de 19:00 a 20:10 y Underworld de 21:30 a 23:00 horas.
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El empalme entre The Offspring y Underworld deja una de las decisiones más complicadas de la noche. Ambos actos arrancan a las 21:30 y concluyen a las 23:00 horas, justo antes de Twenty One Pilots.
Nivea abre con Jordana de 15:20 a 16:00 horas. Strawberry Guy toca de 16:40 a 17:20, Σtella de 18:10 a 19:00 y BØRNS de 20:10 a 21:10. Sebastien Tellier toma el escenario de 23:00 a 0:00 horas.
Viva Tent programa a Felipe Gordon de 15:30 a 16:00 horas, MS*GLOOM de 16:20 a 17:00, Princess Chelsea de 17:20 a 18:10, The Heliocentrics de 18:40 a 19:30 y New Constellations de 20:00 a 21:00 horas.
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El cierre de Viva Tent queda a cargo de Peaches, de 21:40 a 22:40 horas, y Rikas, de 23:20 a 0:20. Es una alternativa para quienes busquen terminar el sábado con electrónica, pop y sets nocturnos antes de la salida.
The Strokes cierran la última jornada del Corona Capital 2026
El domingo 22 de noviembre inicia con Ratboys en el escenario Corona, de 15:20 a 16:00 horas. Good Kid toca de 16:40 a 17:20, The Black Crowes de 18:10 a 19:00 y Lola Young de 20:20 a 21:20. The Strokes cierran de 23:00 a 1:00 horas.
Doritos abre con Bad Suns a las 16:00 horas. Manic Street Preachers toca de 17:20 a 18:10, BUNT. (In The Round) de 19:00 a 20:10 y The xx de 21:30 a 22:45 horas.
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Corona Cero presenta a Freak Slug de 16:00 a 16:40 horas. Angine de Poitrine sigue de 17:20 a 18:10, Johnny Marr de 19:10 a 20:10 y Lil Yachty de 22:00 a 23:00 horas.
Johnny Marr termina a las 20:10, mientras Lil Yachty inicia a las 22:00. Ese espacio permite moverse hacia el escenario Corona para Lola Young o elegir el circuito de Nivea y Viva Tent antes del cierre principal.
En Nivea, Roar toca de 15:20 a 16:00 horas. Tipling Rock sigue de 16:40 a 17:20, Loyle Carner de 18:10 a 19:00 y Tricky de 20:10 a 21:30. El escenario también recibe a Sebastien Tellier de 23:00 a 0:00 horas.
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Viva Tent tiene a Céline Dessberg de 15:30 a 16:00 horas, Moyka de 16:20 a 17:00, Ninajirachi de 17:30 a 18:10, Ela Minus de 18:40 a 19:30, Purity Ring de 20:00 a 21:00 y Rev Run de 21:40 a 22:40 horas.
El último set de Viva Tent queda en manos de Santigold, de 23:20 a 0:50 horas. Su horario se cruza con el cierre de The Strokes, por lo que la despedida del Corona Capital 2026 vuelve a plantear una elección entre el escenario principal y la carpa nocturna.
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