Vallas metálicas, conos y personal de tránsito bloquean el paso vehicular sobre una avenida de Ciudad de México durante un operativo de movilidad matutino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La SSC-CDMX prevé una marcha, seis concentraciones, dos rodadas motociclistas, 14 rodadas ciclistas, una rodada en patines y 21 eventos de esparcimiento este domingo 22 de noviembre de 2026. Las movilizaciones se concentran en vialidades de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac y Azcapotzalco.

Los mayores cortes viales podrían presentarse desde las 06:00 horas por carreras, rodadas y actividades en el Paseo de la Reforma, así como en calles del Centro Histórico, Chapultepec, Coyoacán y las inmediaciones del Estadio Banorte. La agenda considera eventos con aforos que van de 15 a 130,000 personas.

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La movilización con una ruta definida inicia a las 13:00 horas en la Glorieta del Ahuehuete y avanza hacia el Hemiciclo a Juárez. También hay actividades masivas en Reforma, el Monumento a la Revolución, el Autódromo Hermanos Rodríguez, Plaza Garibaldi y el Bosque de Chapultepec.

Carreras, conciertos y eventos masivos aumentan la carga vehicular en otras zonas

Carreras, actividades deportivas, un partido de la NFL, un festival y exposiciones reunirán a miles de personas en distintas alcaldías. Estos son los eventos con mayor aforo y sus vialidades cercanas:

Paseo Dominical Muévete en Bici: inicia a las 08:00 horas por Paseo de la Reforma, Calzada de Guadalupe, Condesa, División del Norte, Patriotismo, Eje 7 Sur, Eje 2 Norte y Coyoacán. Se prevé un aforo de 130,000 personas .

Carrera Vuela Run 2026: comienza a las 06:30 horas en avenida de los Compositores y Fuente de Xochipilli, dentro de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, en Miguel Hidalgo. Esperan 2,500 participantes.

Perrotón 2026: inicia a las 07:00 horas en el Hipódromo de las Américas, con 2,000 asistentes previstos. Puede aumentar la circulación en avenida del Conscripto, Periférico, Industria Militar y accesos a Lomas de Sotelo.

San Francisco 49ers contra Minnesota Vikings: el partido está programado a las 19:00 horas en el Estadio Banorte, en Coyoacán. Se estiman 76,000 asistentes y posibles complicaciones en Viaducto Tlalpan, Calzada de Tlalpan, Circuito Azteca y calles próximas.

Corona Capital 2026: el Autódromo Hermanos Rodríguez mantiene actividades desde las 14:00 horas, con un aforo de 120,000 personas. Puede haber carga vehicular en Viaducto Río de la Piedad, Río Churubusco, Añil, Eje 3 Sur y Ciudad Deportiva.

Expo Moto CDMX y Expo Tu Casa Total: se realizan desde las 11:00 horas en el WTC, en Benito Juárez. Ambas muestras suman un aforo de 8,500 personas y posible carga vial en Insurgentes Sur, Filadelfia, Dakota y Montecito.

Paseo de la Reforma concentra marchas, carreras y rodadas este domingo

La zona de Reforma tendrá desde temprano carreras y rodadas, además de una marcha por la tarde. Estas son las actividades previstas y sus posibles rutas:

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Colectivo Migala: marcha a las 13:00 horas desde la Glorieta del Ahuehuete, en Paseo de la Reforma y Niza, colonia Juárez, hacia el Hemiciclo a Juárez. Tiene un aforo previsto de 70 personas y podría avanzar por Reforma, Bucareli y avenida Juárez.

Carrera Ponte Pila 5K: inicia a las 06:15 horas en el Monumento a la Revolución, que también será la meta. Su recorrido incluye avenida de la República, Paseo de la Reforma, General Prim, Bucareli y Tolsá. La SSC-CDMX calcula 450 corredores .

Barbie Run CDMX: comienza a las 06:15 horas en Torre Mayor y termina en Torre BBVA. La ruta incluye Reforma, Calzada Mahatma Gandhi, Monte Elbruz, Chivatito, Campo Marte, Auditorio Nacional, Calzada Flotante, Fernando Alencastre y Molino del Rey. Prevén 16,000 asistentes .

Red de Colectivas y Grupos de Mujeres Ciclistas: se reúne a las 07:30 horas en el Ángel de la Independencia, en Reforma y Florencia, para una rodada hacia el Parque Hundido Luis G. Urbina. La Secretaría de Seguridad Ciudadana prevé 200 personas y posibles afectaciones en la ruta.

La Bici Urbana LBU: rodada que sale a las 06:45 horas de avenida Morelos, colonia Juárez, rumbo al Centro Ceremonial Otomí, en Temoaya, Estado de México. Podría provocar carga vehicular en calles de la zona de Reforma.

Centro Histórico, Coyoacán y Chapultepec tendrán actividades durante el día

El Centro Histórico, Coyoacán y Chapultepec concentrarán reuniones, una rodada y celebraciones religiosas. Las actividades podrían incrementar el flujo peatonal y vehicular en vías cercanas.

Mazatecas por la Libertad: concentración a las 16:00 horas frente a la SCJN , en José María Pino Suárez número 2. Se prevé un aforo de 50 personas .

Rodada en patines: parte a las 19:00 horas desde la Alameda Central, sobre Doctor Mora. El destino no está definido, por lo que podría haber movimiento en calles del Centro y avenidas aledañas.

Peregrinación por Santa Cecilia: sale a las 12:00 horas de Plaza Garibaldi hacia la Basílica de Guadalupe. Prevén 500 personas y posibles afectaciones en Eje Central, avenida Hidalgo, Reforma, Calzada de Guadalupe y accesos a Gustavo A. Madero.

Festividad por Santa Cecilia: inicia a las 15:00 horas en Plaza Garibaldi, con 1,800 asistentes previstos. Puede aumentar la circulación en República de Perú, Eje Central y calles de la colonia Guerrero.

Colectiva Hilos: realiza un evento político-cultural a las 11:00 horas en la Glorieta del Ahuehuete y el Jardín Hidalgo, en Coyoacán. Las actividades podrían elevar la afluencia en Reforma, Niza, Felipe Carrillo Puerto y el Centro de Coyoacán.

Clan Mariposas Negras: concentración a las 16:00 horas en la Cineteca Nacional, sobre avenida México Coyoacán. El punto puede provocar circulación lenta en Xoco, avenida Universidad, División del Norte y accesos al complejo cinematográfico.