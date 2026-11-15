Cablebús Línea 6 podría ampliar su ruta hasta San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco

Clara Brugada propone extender la Línea 6 del Cablebús hasta el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco en Xochimilco (Cuartoscuro)

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Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México, presentó una propuesta para extender la Línea 6 del Cablebús hasta San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco. Actualmente la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) ya empezó con los trabajos de obra civil en la terminal Tláhuac y avanzará hacia el resto de las estaciones.

Sin embargo, el trazado de la ruta podría sufrir modificaciones, las cuales quedará sujeta a una consulta ciudadana e indígena, informó la jefa de Gobierno. El planteamiento contempla una antena desde Tulyehualco y busca conectar a la población con el Metro Tláhuac en alrededor de 10 minutos.

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La consulta se realizará con habitantes y autoridades del pueblo originario antes de definir la viabilidad del proyecto. Brugada anunció el proceso durante una jornada Casa por Casa en Tlaxialtemalco, por lo que en coordinación con la Secretaría de Movilidad dirigida por Héctor Ulises García Nieto y Nelly Antonia Juárez Audelo, titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.

Los trabajos de construcción de la Línea 6 del Cablebús avanzan en las inmediaciones de la terminal de transporte público en Tláhuac. (X/ @SOBSECDMX)

“Vamos a iniciar el procedimiento legal, tanto Nelly como Héctor Ulises y Obras, para la consulta del Cablebús para San Luis. Entonces, va a haber consulta ciudadana, va a haber consulta indígena, aquí al pueblo originario”, dijo.

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La ampliación planteada concentraría la atención de las autoridades en San Luis Tlaxialtemalco, localidad de Xochimilco a la que llegaría la antena proyectada desde Tulyehualco. La conexión propuesta permitiría acceder desde esa zona al Metro Tláhuac en 10 minutos.

La consulta definirá la extensión hacia San Luis Tlaxialtemalco de la Línea 6 del Cablebús

La jefa de Gobierno indicó que el procedimiento deberá considerar a la comunidad y a las autoridades tradicionales. La consulta formará parte de los pasos previos para resolver si la infraestructura del Cablebús se prolonga hacia San Luis Tlaxialtemalco.

El servicio en construcción tiene una terminal en Santiago Tulyehualco. En esa zona, vecinos plantearon asuntos de tránsito, comercio ambulante e inundaciones que deberán atenderse mientras avanza la obra.

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Brugada acordó visitar Santiago Tulyehualco el próximo jueves 19 de noviembre para revisar esos pendientes. La visita se realizará después de señalamientos de habitantes sobre las condiciones en el entorno de la terminal.

“El próximo jueves nos vemos. Voy a Tulyehualco, allí donde se está construyendo ya el Cablebús, a ayudarles a resolver todos los problemas que hay. Con mucho gusto. Sí nos ha faltado. Hemos ido del lado de Tláhuac, pero nos ha faltado del lado de Xochimilco, que es donde está el pueblo”, explicó.

El trazo propuesto del Cablebús proyecta una conexión de 10 minutos entre Tulyehualco y el Metro Tláhuac. (X/ @ClaraBrugadaM)

RTP hará recorridos de prueba para nuevas rutas

Como medida inmediata de movilidad, la mandataria instruyó a la Secretaría de Movilidad y a la Red de Transporte de Pasajeros a reforzar la flota existente y diseñar rutas directas desde San Luis Tlaxialtemalco y Tulyehualco.

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La primera etapa prevé traslados hacia el Metro Taxqueña y una conexión posterior con el Metro Tláhuac. Los recorridos de prueba comenzarán mañana a las 13:00 horas, con una comisión de 10 vecinos y el director de RTP, Daniel Arcos.

La previsión anunciada es que el servicio entre en operación en tres semanas. Brugada también señaló que en marzo llegarán 380 autobuses eléctricos de RTP para atender a los pueblos originarios.

Las rutas temporales y la posible prolongación del Cablebús se plantean como acciones distintas para el traslado de habitantes de la zona. La extensión a San Luis Tlaxialtemalco dependerá del resultado de la consulta ciudadana e indígena.

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Así avanza la construcción de la Línea 6 del Cablebús CDMX

Trabajadores y maquinaria pesada realizan pruebas de cimentación para la Línea 6 del Cablebús en la Ciudad de México. (X/ @SOBSECDMX)

La Sobse inició los primeros trabajos de la Línea 6 del Cablebús en la estación Tláhuac del Metro, donde construye la terminal que conectará este nuevo servicio con la Línea 12 para enlazar las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac.

La ruta tendrá una extensión de 12.4 kilómetros, siete estaciones, más de 65 postes y 270 cabinas. El trayecto completo está previsto para durar entre 35 y 40 minutos.

La nueva línea beneficiará a más de 186 mil habitantes de 46 colonias y pueblos originarios ubicados a lo largo del recorrido. El Gobierno de la Ciudad de México plantea la obra como una alternativa para comunidades del sur con acceso limitado al transporte público.

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Las primeras labores se concentran en el exterior de la terminal Tláhuac de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Imágenes difundidas por la Secretaría de Obras y Servicios muestran la colocación de estructuras metálicas que formarán parte de la estación del Cablebús.

La dependencia también fabrica pilotes para reforzar las condiciones de la terminal. Estas piezas están integradas por una sección de punta, dos segmentos intermedios y una sección de ajuste, de acuerdo con la información difundida por la Sobse.