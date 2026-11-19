El aseguramiento correspondió a dos armas cortas. Crédito: X - @GabSeguridadMX

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Un pasajero extranjero fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) luego de que autoridades le hallaran dos armas de fuego de diferentes calibres en su equipaje, según informaron este jueves 19 de noviembre las autoridades. El hecho ocurrió durante labores de inspección en la Terminal 2.

El viajero llegó procedente de Texas, Estados Unidos. Tras una revisión minuciosa de sus maletas, se localizaron las dos pistolas, por lo que el hombre fue detenido, informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), quien definiría su situación legal.

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Las autoridades no precisaron el nombre ni la edad del detenido, y tampoco informaron si el pasajero declaró el motivo por el cual transportaba las armas en su equipaje ni el destino final de su viaje dentro del territorio nacional.

Las armas tenían candado de seguridad

Cada una de las dos pistolas estaba resguardada en un case rígido color negro, con espuma moldeada en su interior, diseñado para proteger el arma durante el transporte. Una de las armas tenía un acabado en tono arena y la otra presentaba un acabado completamente negro, con cachas atornilladas.

Ambas pistolas tenían instalado un candado de cañón de color plateado, dispositivo que las atraviesa de lado a lado para impedir cualquier disparo durante su traslado. Este tipo de seguro suele utilizarse para el transporte legal de armas de fuego en algunos países, aunque en este caso no evitó que las autoridades mexicanas procedieran al aseguramiento.

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Autoridades difundieron imágenes tras el aseguramiento y detención. Crédito: X - @GabSeguridadMX

Junto a cada arma había varios cargadores: dos de acabado plateado en el caso del arma color arena, y dos de color negro en el caso de la pistola oscura. Ninguno de los cargadores mostraba, de acuerdo con las imágenes difundidas, munición visible en su interior al momento del hallazgo.

Los dos maletines portaban, además, una etiqueta de papel blanco con franjas rojas sujeta al maneral mediante una cincha plástica, similar a las que utilizan las aerolíneas para identificar el equipaje facturado. En uno de los compartimentos se observó también un documento o tarjeta con texto impreso, cuyo contenido no fue posible distinguir en las imágenes difundidas.

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Marina, ANAM y SSPC participaron en el operativo

Tres dependencias intervinieron en la detención. La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) realizó la inspección y verificación del equipaje en el filtro de la Terminal 2, labor que forma parte de sus funciones habituales de control aduanero en puntos de entrada internacional.

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, participó en coordinación con Aduanas en las labores de vigilancia del punto de ingreso. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se sumó al operativo dentro del esquema de coordinación interinstitucional que las autoridades del Gabinete de Seguridad mantienen en el aeropuerto.

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En un comunicado conjunto, las tres dependencias señalaron que buscan fortalecer de manera permanente la inspección y vigilancia en los puntos de entrada y salida del país, con el fin de prevenir el ingreso ilegal de armas de fuego. Las autoridades no detallaron el calibre exacto de las dos pistolas aseguradas ni ofrecieron más datos sobre la identidad del pasajero detenido.

El caso quedó en manos de la autoridad ministerial correspondiente, que determinaría los siguientes pasos del proceso legal contra el pasajero extranjero.

La aduana del AICM reportó otros decomisos días antes

El 12 de noviembre, la ANAM, la Semar, la FGR y la SSPC informaron el aseguramiento de cinco envíos postales con sustancias ilícitas en la misma aduana capitalina, en un operativo que combinó intervenciones de exportación e importación de paquetería internacional. El hallazgo de mayor volumen correspondió a un paquete con 1.871 kilos de metanfetamina, localizado en el área de exportación con destino a Filipinas.

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Los golpes contra el crimen organizado fueron confirmados por autoridades federales. Crédito: ANAM

En la misma zona de exportación, personal aduanero detectó otro envío con 525 gramos de cocaína cuyo destino era Gran Bretaña. Ambos paquetes quedaron bajo resguardo de la FGR, que abrió los procedimientos ministeriales correspondientes para determinar responsabilidades.

En el área de importación, las autoridades identificaron dos envíos adicionales. Uno, procedente de Perú, contenía 2.84 kilos de extracto de ayahuasca. El segundo, originado en España, transportaba 3.5 kilos de clorhidrato de ketamina.

Un quinto paquete, también de origen español y con destino final a Cancún, Quintana Roo, fue detectado mediante equipos de rayos X por irregularidades en su densidad.

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Tubos asegurados, procedentes de España. Crédito: ANAM

La inspección física reveló cinco tubos de plástico con diez bolsas de una sustancia granulada de color blanco, con un peso aproximado de 2.72 kilos, cuyo análisis preliminar arrojó un resultado de marbofloxacina, a la espera de un dictamen definitivo.