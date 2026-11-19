La publicación de las tres primeras soberanas mexicanas marcó su postura frente al desaire digital de la organización internacional. (Redes Sociales )

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Una ruptura corporativa entre las ganadoras de Miss Universo impide la reunión física de las cuatro reinas de México, tras la difusión de una imagen creada con inteligencia artificial en redes sociales que buscó proyectar una unidad inexistente en vísperas de la final internacional de este 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

La recreación digital compartida por la cuenta temática “Miss Universe MX” provocó la reacción de la actual monarca Fátima Bosch y de la titular de 2010 Ximena Navarrete, quienes ventilaron que la administración empresarial encabezada por Raúl Rocha Cantú mantiene un distanciamiento institucional con las ganadoras surgidas durante la gestión de Lupita Jones.

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A esta división se suma el impacto en la candidata mexicana de 2026 María Guadalupe Vargas Naranjo, quien solicitó no compartir fotografías presenciales con Bosch durante la concentración caribeña para evitar que los ataques digitales entre facciones afecten su calificación ante el jurado.

La exclusión digital de la organización internacional

El conflicto entre administraciones escaló entre el 14 y el 15 de noviembre, cuando la cuenta oficial del concurso en Instagram dejó de seguir simultáneamente a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, ganadoras de las ediciones de 1991, 2010 y 2020.

La única representante nacional que conservó el seguimiento del perfil oficial fue Fátima Bosch, coronada en la edición de 2025. La depuración de la lista digital desató críticas de usuarios que señalaron la exclusión de las tres primeras titulares mexicanas en la historia del certamen.

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Jones respondió a las pocas horas con la difusión de una fotografía junto a Navarrete y Meza portando sus coronas internacionales. La publicación incluyó una consigna directa: “La historia no se puede borrar”. El mensaje prescindió de cualquier mención a la franquicia organizadora y omitió la figura de Bosch.

Las ganadoras de 1991, 2010 y 2020 cerraron filas tras ser eliminadas simultáneamente de la lista oficial del concurso. (Redes Sociales )

La imagen artificial y el reclamo de Ximena Navarrete

En medio de la polémica pública, la cuenta especializada “Miss Universe MX” difundió una recreación con inteligencia artificial que mostró a las cuatro ganadoras luciendo vestidos rojos idénticos a los utilizados en sus respectivas coronaciones. El montaje generó el pronunciamiento inmediato de las protagonistas en la sección de comentarios.

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La tabasqueña Bosch expuso su inconformidad ante la falta de un encuentro presencial: “Me hubiera encantado poderme retratar con ellas, pero bueno, no todos los sueños se hacen realidad. Ellas siempre tendrán mi respeto y admiración”.

Navarrete respondió en el mismo espacio digital para aclarar que la ausencia de un retrato conjunto no obedecía a un desaire de las exreinas. La titular de 2010 precisó que la empresa operadora no extendió invitación alguna para congregarlas y denunció que los nuevos directivos sostienen una relación rota con las vencedoras del pasado.

Por su parte, Jones envió un mensaje a Bosch en el que eludió los reclamos administrativos: “Dios tiene formas maravillosas de manifestarse, y estoy segura de que Él irá mostrando el camino para que las cosas sucedan cuando tengan que pasar”.

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La titular de 2020 Andrea Meza no emitió postura sobre la confrontación pública.

El montaje difundido en redes sociales abrió el debate luego de que Fátima Bosch admitiera la imposibilidad de un retrato real y Ximena Navarrete confirmara que la nueva gestión mantiene cerradas las puertas a las exreinas. (Redes Sociales )

La venta de la franquicia a Legacy Holding Group

El distanciamiento tiene su raíz en noviembre de 2023, cuando la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, propietaria de JKN Global Group, retiró a Lupita Jones de la dirección nacional tras tres décadas ininterrumpidas de operación bajo las marcas Nuestra Belleza México y Mexicana Universal.

La salida de Jones coincidió con la quiebra financiera de JKN en Tailandia. En enero de 2024, el empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú adquirió el 50% de las acciones de Miss Universe Organization mediante su consorcio Legacy Holding Group por un monto de 16 millones de dólares, asumiendo la copropiedad del concurso mundial.

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Bajo el mando del consorcio empresarial, la filial mexicana experimentó inestabilidad directiva inmediata. Cynthia de la Vega asumió la dirección en sustitución de Jones y fue destituida cinco meses después.

Su sucesora, la actriz Martha Cristiana, renunció a las ocho semanas de gestión tras denunciar trabas internas para incorporar a mujeres transgénero en la competencia nacional.

Jones cuestionó públicamente las modificaciones de formato y los cambios constantes en los liderazgos: “En menos de seis meses ya llevan dos directoras y eso está sin rumbo, y cada día salen a la luz más situaciones sobre lo que está pasando internamente”.

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La entrada de Legacy Holding Group y la adquisición del 50% de las acciones internacionales consumaron la salida definitiva de Lupita Jones tras 30 años al frente de la filial mexicana. (Infobae México / Jesús Avilés)

El cerco sobre la candidata María Vargas en Puerto Rico

La polarización entre la antigua estructura y la directiva corporativa alcanzó a la delegada jalisciense María Guadalupe Vargas Naranjo, quien compite en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot por la quinta corona para el país.

Vargas Naranjo reveló en una transmisión digital que sostuvo un encuentro privado con Bosch en la sede caribeña, pero acordaron no publicar imágenes juntas.

La delegada jalisciense acordó no difundir imágenes junto a Fátima Bosch en la sede caribeña para blindar su concentración antes de la final de este 24 de noviembre. (Instagram)

La jalisciense de 28 años explicó que buscó frenar la hostilidad de las audiencias digitales: “Pude hablar con Fátima, hasta nos tomamos fotos y le pedí de favor que por favor no las subiera para que no la atacaran, para que no me atacaran”.

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La gala decisiva del certamen se realiza el martes 24 de noviembre en la capital puertorriqueña, en medio de un escenario donde las tensiones comerciales y los vetos institucionales mantienen cancelada cualquier posibilidad de un reencuentro formal entre las soberanas mexicanas.