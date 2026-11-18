Los pasajeros ahora podrán llegar a su destino a un costo menor. (Crédito: Wikipedia)

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Con el objetivo de fortalecer la conectividad aeroportuaria y brindar opciones de movilidad más accesibles para viajeros y trabajadores, las autoridades capitalinas y federales anunciaron una disminución significativa en el costo del transporte interno de la principal terminal aérea del país. A partir del lunes 16 de noviembre de 2026, el servicio de Metrobús que conecta las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AIBJCM) tiene una tarifa única por trayecto.

La medida fue dada a conocer este miércoles 18 de noviembre a través de un boletín informativo conjunto emitido por la Secretaría de Marina, Grupo Aeroportuario Marina, el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad y el organismo público descentralizado Metrobús.

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De acuerdo con el documento oficial, este ajuste tarifario es el resultado directo de un trabajo coordinado entre Metrobús y Grupo Aeroportuario Marina, diseñado con el propósito central de ofrecer una alternativa de traslado accesible, segura y económica en beneficio de todas las personas usuarias que diariamente transitan por las instalaciones del aeropuerto.

Las autoridades anunciaron esta modificación a través de sus plataformas oficiales. (Foto: Facebook/Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México)

¿En cuánto quedará la tarifa ahora?

Uno de los aspectos más relevantes destacados por las autoridades en el comunicado es el impacto histórico de esta reducción en el bolsillo de los pasajeros y empleados aeroportuarios. Con la entrada en vigor del cobro de 6.00 pesos, el traslado entre ambas terminales registra su tarifa más baja en por lo menos 15 años.

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Durante la última década y media, el costo de este pasaje experimentó una tendencia al alza que llevó el precio del boleto de los 10.00 pesos hasta alcanzar los 30.00 pesos por viaje.

El ajuste a la baja no solo homologa el costo del recorrido interno con la tarifa general del sistema Metrobús en la capital del país, sino que representa un alivio directo para la economía de quienes requieren desplazarse entre ambos edificios terminales para realizar conexiones de vuelo, trámites administrativos o actividades laborales, mejorando sustancialmente las condiciones de movilidad interna en el AIBJCM.

El precio es el más bajo desde la creación de la línea. (Crédito: Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Horarios de operación, puntos de abordaje y métodos de pago

A pesar de la modificación en el costo del pasaje, la logística operativa del servicio mantendrá su estructura habitual para garantizar la continuidad y familiaridad entre los viajeros frecuentes. El servicio de conexión entre la Terminal 1 y la Terminal 2 opera de lunes a domingo en un horario amplio que abarca desde las 04:30 hasta las 00:00 horas, cubriendo prácticamente la totalidad de la jornada de operaciones aéreas.

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En cuanto a la ubicación de las paradas, el boletín oficial precisa que los puntos de ascenso y descenso permanecerán sin cambios:

En la Terminal 1: El abordaje y descenso de pasajeros se realiza al exterior de la puerta 7.

En la Terminal 2: La parada se ubica a la salida de la puerta 4, justo a un costado de la terminal de autobuses foráneos.

Para facilitar el acceso tanto a residentes de la Zona Metropolitana del Valle de México como a turistas nacionales y extranjeros, el pago de los 6.00 pesos puede efectuarse mediante cualquiera de los métodos tecnológicos con los que cuenta actualmente la red de Metrobús. Las personas usuarias tienen la opción de validar su ingreso utilizando la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), así como tarjetas bancarias de crédito o débito —ya sean nacionales o internacionales—, además de teléfonos inteligentes y relojes inteligentes que cuenten con tecnología de pago sin contacto (NFC).

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Los usuarios tendrán acceso de manera normal. (Foto: Metrobús CDMX)

Distinción con la ruta hacia la estación Amajac

Las autoridades de transporte hicieron una acotación fundamental para evitar confusiones entre los usuarios que utilizan el sistema desde y hacia el exterior del complejo aeroportuario. Se precisó que la tarifa preferencial de 6.00 pesos aplica exclusivamente para el recorrido de conexión interna entre las terminales 1 y 2 del AIBJCM.

En contraste, el servicio de la Línea 4 de Metrobús que conecta al aeropuerto desde y hacia la estación Amajac, en la zona centro de la Ciudad de México, conservará su tarifa habitual de 30.00 pesos. De esta manera, los pasajeros que aborden las unidades con destino a la red urbana exterior deberán contar con el saldo correspondiente a la tarifa especial aeroportuaria vigente.

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Con la implementación de estas acciones, Grupo Aeroportuario Marina, el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad y Metrobús refrendaron su compromiso institucional de continuar fortaleciendo la conectividad aeroportuaria y ofrecer alternativas de transporte eficientes, seguras y económicamente accesibles que contribuyan a elevar la calidad y la experiencia de movilidad de todas las personas usuarias del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.