Exconsejeros del Instituto Nacional Electoral anunciaron una rueda de prensa para fijar su postura sobre la situación del organismo y su vínculo con los actores políticos en México. (Facebook / Cuartooscuro )

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La crisis del Instituto Nacional Electoral (INE) derivada de los señalamientos contra la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei abrió un nuevo frente de confrontación política entre antiguos integrantes de la autoridad electoral y Morena.

Cuatro exconsejeros presidentes anunciaron que presentarán un pronunciamiento conjunto ante el deterioro institucional del organismo, mientras académicos nacionales e internacionales expresaron su respaldo a Lorenzo Córdova, quien ha sido blanco de descalificaciones.

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La convocatoria fue difundida el 17 de noviembre por el Instituto de Estudios para la Transición Democrática. José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova ofrecerán una conferencia de prensa este miércoles 18 de noviembre, a las 10:30 horas, en la Ciudad de México.

El documento también será suscrito por exconsejeros y exconsejeras electorales que ocuparon cargos en el IFE y el INE durante las últimas cuatro décadas.

La crisis está relacionada con las acusaciones de presunta corrupción y conflicto de interés por contratos asignados durante la gestión de Guadalupe Taddei. (DANIEL AUGUSTO/Cuartoscuro)

Académicos respaldan defensa del INE y a Lorenzo Córdova

De manera paralela, un grupo de académicos de México y otros países publicó un pronunciamiento titulado Defensa del INE, en el que manifestó su solidaridad con Córdova ante las acusaciones provenientes del gobierno federal, legisladores y otros actores políticos.

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Los firmantes reconocieron su contribución a la democracia y advirtieron que las descalificaciones contra antiguos titulares del organismo pueden comprometer la confianza ciudadana en la institución.

“El INE es resultado de décadas de esfuerzos colectivos por asegurar elecciones libres, competencia política equitativa y respeto al voto”.

También pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a representantes de los distintos niveles de gobierno detener los señalamientos que, a su juicio, menoscaban la autonomía y credibilidad electoral.

Córdova agradeció el respaldo mediante un mensaje en X: “Alienta mucho constatar que la batalla contra el autoritarismo es una causa colectiva que nos une”.

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, cuestionó que el desplegado se presentara como una defensa del INE. (X)

Ariadna Montiel responde a exconsejeros y académicos

La reacción de Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, no tardó en llegar. En respuesta a Córdova, cuestionó que el desplegado se presentara como una defensa del INE cuando, desde su perspectiva, busca proteger al exconsejero.

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“El INE no es propiedad de sus antiguos dirigentes ni de su burocracia dorada. La autonomía no es impunidad”, escribió.

Montiel también defendió las investigaciones sobre presuntas irregularidades durante la gestión de Córdova y sostuvo que los firmantes no pueden sustituir con respaldos públicos las pruebas documentales.

Nuevas renuncias en el INE profundizan la crisis

A la confrontación política se sumaron las renuncias de los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización y la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, con efectos a partir del 16 de noviembre.

En su comunicado 507, el INE informó que ambas áreas mantienen sus actividades sin interrupciones y que próximamente anunciará quiénes asumirán las responsabilidades.

Las salidas se producen después de una serie de renuncias entre funcionarios designados durante la administración de Guadalupe Taddei. De los 16 nombramientos iniciales en direcciones ejecutivas y unidades técnicas, únicamente seis permanecerían, de acuerdo con la información proporcionada.

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INE denuncia FGR Guadalupe Taddei (Diseño: Victor Cisneros/Infoabe México)

Los señalamientos contra Guadalupe Taddei que desestabilizaron al INE

La crisis también está relacionada con las acusaciones de presunta corrupción y conflicto de interés por contratos asignados durante la gestión de Taddei, entre ellos los vinculados con la empresa Cajas Graf.

Las publicaciones de medios como EL UNIVERSAL, Latinus y Reforma dieron cuenta de estos señalamientos, que derivaron en una investigación de oficio de la Auditoría Superior de la Federación.

Además, el pasado 26 de octubre Taddei presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados, lo que abrió paso al nombramiento de Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta interina.

La conferencia de este miércoles reunirá nuevamente a antiguos responsables del sistema electoral en medio de una disputa que ya involucra a Morena, académicos, exconsejeros y autoridades fiscalizadoras.

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El pronunciamiento podría marcar un nuevo capítulo en la confrontación por el rumbo y la credibilidad del INE.