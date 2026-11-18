El padre Benjamín Oliva Lemus ha sido relacionado con Miguel Ángel Félix Gallardo y Amado Carrillo Fuentes. (Anayeli Tapia/Infobae)

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Entre las pocas coronas fúnebres que llegaron a la funeraria de la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, donde fue cremado Miguel Ángel Félix Gallardo, “Jefe de Jefes” y fundador del Cártel de Guadalajara, hubo una que no pasó desapercibida.

La cinta plateada decía “Hasta siempre, amigo” y llevaba la firma de Benjamín Oliva Lemus, identificado en el propio arreglo floral como padre de Tierra Blanca, un sacerdote sinaloense señalado desde hace casi tres décadas como confesor y amigo personal de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.

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Corona enviada a Félix Gallardo en funeraria de Guadalajara. (Tomada de: X/@worldwar_x)

La dedicatoria apareció entre los arreglos florales que ingresaron por la puerta trasera del recinto durante la noche del domingo 15 de noviembre, horas después de que Félix Gallardo muriera a los 80 años por una falla orgánica múltiple. Mientras la familia del fundador del Cártel de Guadalajara pedía discreción y evitaba habilitar una sala de velación, la corona de Oliva quedó expuesta frente a las cámaras.

Del Seminario de Culiacán al funeral de “El Señor de los Cielos”

Antes de que su nombre apareciera ligado a un capo, Oliva ya ocupaba un lugar dentro de la estructura eclesiástica de Sinaloa. Un documento académico que reconstruye la historia del Seminario de Culiacán entre 1838 y 2013 lo registra como “padre ecónomo” de esa institución a inicios de los años noventa, cargo que volvió a ocupar durante el ciclo escolar 1996-1997, justo en la antesala del episodio que marcaría su carrera.

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Ese mismo año, 1997, Oliva ofició los ritos funerarios de Amado Carrillo Fuentes. El reportaje “Drug Lords Buy Way Into Church’s Heart”, publicado el 21 de octubre por Los Angeles Times, documentó que el sacerdote admitió sin ocultarlo que el capo del Cártel de Juárez era su amigo.

(Captura de pantalla/Youtube: Simple funeral for druglord Fuentes/AP)

No era una relación nueva ni casual. Carrillo Fuentes había construido una iglesia blanca cerca de la casa de su madre, en Guamuchilito, Sinaloa, de acuerdo con el relato que el propio Oliva dio al periódico Noroeste de Culiacán a inicios de octubre de 1997. El sacerdote aseguró entonces que había rechazado dinero en efectivo del capo, aunque sí aceptó el templo como ofrenda: “Si tú la construyes, te lo agradezco mucho, y Dios también lo tomará en cuenta”, le dijo, según su propio testimonio.

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El entonces procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, confirmó por esas fechas que un sacerdote de Guamuchilito estaba bajo investigación por recibir dinero del narcotráfico. No reveló su nombre, pero el contexto apuntaba directamente a Oliva, según consignó el mismo medio estadounidense.

El escándalo se intensificó por un episodio ajeno al propio Oliva, aunque conectado con el mismo clima de tolerancia eclesiástica: un sermón del padre José Raúl Soto Vázquez en la Basílica de Guadalupe, donde elogió públicamente la caridad de Rafael Caro Quintero y de Carrillo Fuentes como ejemplo para los feligreses.

Parroquia de Guamuchilito (Captura de pantalla/Youtube: Simple funeral for druglord Fuentes/AP)

“Gente como Amado Carrillo, que a veces daba dinero para hacer grandes obras, y a la gente no le importaba si era narcotraficante”, dijo Soto Vázquez, de acuerdo con el mismo reportaje. El diario Reforma respondió con un editorial que resumía la indignación: “La penetración del narcotráfico en la política, los bancos, el ejército y por supuesto la policía no es nada nuevo. ¿A esta lista tendremos que agregar a algunos miembros de la Iglesia?”.

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Confesor del capo y guía espiritual de su madre

Seis años después del funeral, el papel de Oliva dentro del clan Carrillo Fuentes quedó documentado con mayor detalle bajo un título que resumía su dilema: “La cruz de un sacerdote”. Así tituló La Jornada el fragmento del reportaje que el periodista Alberto Najar publicó el 9 de noviembre de 2003, donde describió a Oliva como el confesor personal de Amado Carrillo Fuentes durante su etapa de mayor poder e influencia, además de guía espiritual de su madre, Aurora Fuentes, y responsable de impartir los sacramentos (bautizos, primeras comuniones, confirmaciones) a toda la familia.

Frente a los señalamientos, Oliva no negó la relación. La defendió: “¿A quién acude usted cuando se enferma? Con un médico, ¿no? Pues es lo mismo, cuando alguien necesita de auxilio espiritual viene con nosotros, y no le podemos negar nuestro servicio”, respondió a La Jornada.

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Ese reportaje de 2003 también reveló el costo personal que el sacerdote pagó por hablar. Sus declaraciones a la agencia Reuters en 1997, donde había calificado a Carrillo Fuentes como “muy sencillo, bondadoso y cariñoso”, le provocaron un infarto años después, cuando los periodistas volvieron a tocar la puerta. “El padre Benjamín Oliva ya no quiere saber nada de los periodistas, a quienes atribuye, en parte, sus dolencias”, escribió Najar.

| Crédito: Infobae México

Para entonces, el sacerdote había sido reasignado a la parroquia de San Juan Bautista, en la colonia Santa Fe de Culiacán, un templo construido en lo alto de un cerro que, según el mismo reportaje, no pasaba desapercibido: todos los días una cuadrilla de trabajadores podaba el jardín, barría el atrio y pulía los pisos y las bancas. Cuando comenzó su construcción, los vecinos de la zona pensaron que se trataba de un restaurante de lujo, hasta que se enteraron de su verdadero uso. Antes de esa edificación, las misas del barrio se celebraban al aire libre.

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El origen del dinero que pagó el templo quedó también documentado en testimonios vecinales. “Cuando empezaron a llegar los camiones con material le preguntamos al padre, pero dijo que alguien había dado el dinero”, relató José Luis, taxista del sitio Rosario de Culiacán, a dicho medio.

Al preguntarle quién, el taxista fue directo: “Supimos de tres narcos que vivían en Santa Fe, pero a dos los mataron y el otro se fue. Ellos pagaron el templo.” Oliva, confrontado con esa versión, se limitó a decir: “No sé quién lo hizo, a mí me mandaron para acá.” Y cuando el reportero insistió sobre el financiamiento ligado al narcotráfico, la respuesta del sacerdote fue tajante: “Narcos... No los conozco, nunca he visto a uno.”

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La boda que unió a su parroquia con el Cártel de Juárez

Vicente Carrillo, hijo de El Señor de los Cielos, recurrió a diversas modificaciones del rostro FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM

La cercanía de Oliva con los Carrillo Fuentes no se limitó a los sacramentos de duelo. El 24 de noviembre de 2001, en Villa Juárez, Navolato, el sacerdote casó a Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo Fuentes, con Celia Karina Quevedo Gastélum, de acuerdo con el reportaje “Tras la huella del ‘cachorro’ Vicente Carrillo Leyva”, publicado por Noroeste.

A la ceremonia asistieron como padrinos Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, y Rodolfo Carrillo Fuentes, tíos del novio y entonces líderes del Cártel de Juárez tras la muerte de “El Señor de los Cielos”. El enlace terminó salpicando al entonces secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Humberto López Favela, señalado por la presunta protección policiaca que se brindó durante la fiesta, según el mismo medio sinaloense.

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Oliva explicó su participación apelando al vínculo que lo unía con la familia desde hacía años: “Lo conozco desde que estaba chiquillo y lo vio crecer”, dijo sobre el novio, de acuerdo con una recopilación periodística. Esa cercanía tenía raíz geográfica: Oliva había pasado once años como párroco en la iglesia de Villa Ángel Flores, conocida como “La Palma”, la sindicatura donde nació la familia Carrillo Fuentes.