Un retrato del periodista Eduardo Flores Salado acompaña la fotografía del hombre detenido en Guerrero por su presunto homicidio. (Facebook / Fiscalía de Guerrero)

Guardar

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) detuvo a Jonathan “N”, señalado como probable responsable del homicidio del periodista Eduardo Flores Salado, cuyo asesinato ocurrió el pasado 14 de noviembre en Acapulco.

La captura se concretó mediante una orden de aprehensión cumplimentada el 17 de noviembre, como resultado de las investigaciones ministeriales y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el boletín de la Fiscalía, los primeros datos de prueba permitieron identificar al presunto responsable y solicitar la orden judicial correspondiente por el delito de homicidio calificado.

El detenido será presentado ante el Juez de Control que lo requiere, quien determinará su situación jurídica.

Efectivos de la Fiscalía General del Estado, el Ejército y la Guardia Nacional custodian a un detenido tras el cumplimiento de una orden de aprehensión el 17 de noviembre. (Fiscalía de Guerrero)

Fiscalía descarta que el asesinato esté vinculado con la labor periodística

Uno de los puntos centrales del comunicado de la FGE Guerrero es que, hasta el momento, las investigaciones no identificaron elementos que relacionen el homicidio de Flores Salado con su trabajo como comunicador ni con un posible crimen de odio.

Esta postura contrasta con el llamado de Amnistía Internacional (AI), que este 17 de noviembre condenó el asesinato y exigió que la labor periodística de la víctima sea considerada como una posible línea de investigación.

PUBLICIDAD

La organización pidió a la Fiscalía realizar una investigación “pronta, exhaustiva, independiente e imparcial” y contemplar de manera prioritaria el posible vínculo entre el crimen y el ejercicio informativo.

También reclamó esclarecer los hechos, identificar a todas las personas responsables y garantizar justicia para los familiares del comunicador.

El periodista Eduardo Flores Salado aparece junto a la fotografía de Jonathan "N", detenido por la Fiscalía General del Estado como presunto responsable de su homicidio. (Fiscalía de Guerrero)

¿Quién era Eduardo Flores Salado, periodista asesinado en Acapulco?

Eduardo Flores Salado, conocido como Lalo, colaboraba en el medio Enfoque Informativo, donde cubría temas relacionados con derechos humanos, política local y asuntos sociales. Anteriormente, había trabajado en el periódico Novedades de Acapulco.

También fue uno de los fundadores de La Prensa Rosa, colectivo integrado por periodistas LGTBI+ en Acapulco. Tras confirmarse su asesinato, colegas, amigos y organizaciones periodísticas expresaron sus condolencias y reconocieron su trayectoria.

PUBLICIDAD

El cuerpo del comunicador fue localizado la noche del 14 de noviembre en la colonia Canuto Noguera, cerca del poblado de La Sabana. Reportes de medios locales señalaron que presentaba aparentes signos de estrangulamiento.

Eduardo Flores fue uno de los fundadores de La Prensa Rosa, colectivo integrado por periodistas LGTBI+ en Acapulco. REUTERS/Javier Verdin

Asesinatos de periodistas mantienen en alerta a organizaciones

El caso de Flores Salado se suma a un escenario de violencia contra la prensa en México. Reporteros Sin Fronteras (RSF) documentó en octubre 169 periodistas asesinados en el país entre 2006 y 2026 y advirtió que el 99% de esos crímenes no había sido esclarecido por completo.

Por su parte, ARTICLE 19 contabilizó 14 asesinatos de periodistas en posible relación con su labor informativa desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, según su registro consultado el 15 de noviembre.

PUBLICIDAD

Aunque la detención de Jonathan “N” representa un avance en la investigación por el homicidio de Eduardo Flores Salado, la institución recordó que el imputado se presume inocente hasta que exista una sentencia condenatoria.